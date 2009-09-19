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Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından Hollanda merkezli ekran kartı üreticisi Point of View, GeForce GTX 275 Batman Edition modelini duyurdu. Batman: Arkham Asylum oyunu ile birlikte gelen ve hem kutu tasarımında hem de soğutucusu üzerinde Joker karakterine yer verilen yeni ekran kartı, Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GT200b GPU'sundan güç alıyor.

Grafik işlem birimi 633MHz'de, paralel işlemcileri 1404MHz'de ve bellekleri de 2268MHz'de görev yapan ekran kartı 896MB GDDR3 bellekle geliyor. Destek veren anakartlarda SLI kurulumuna da olanak tanıyabilen GeForce GTX 275 Batman Edition, PureVideo HD teknolojisi ile HD videolar için GPU tabanlı hızlandırma desteği de sunuyor ve 2x DVI konnektörüyle geliyor.

Kutu içeriğine Batman Arkham Asylum oyunu ile birlikte 3D Disvocer gözlüğü de eklenen Point of View GeForce GTX 275 Batman Edition 183 Avro seviyesinden kullanıcılarla buluşuyor.

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