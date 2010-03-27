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Point of View, GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modellerini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,4b
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29
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Point of View, GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modellerini duyurdu
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Hollanda merkezli ekran kartı üreticisi Point of View, GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 tabanlı yeni nesil ekran kartlarını duyurdu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve DirectX 11 desteği sunan Nvidia GF100 grafik yongasının kullanıldığı ekran kartları, hem tasarım özellikleri hem de teknik detaylarıyla Nvidia'nın referans çizgisini koruyorlar.

Kullanıcılardan gelen tavsiyeler ışığında GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 kutularında geleneksel karekterisinden farklı bir yol izleyen Point of View, bu sayede göze daha hoş gelen kartlara imza atmayı başarmıştı. Çift slot tasarıma sahip olan yeni ekran kartlarından GeForce GTX 470 1280MB, GeForce GTX 480 ise 1536MB GDDR5 bellekle geliyor.

Point of View firmasının 448x paralel işlem birimine ve 320-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan GeForce GTX 470 modeli, 607MHz GPU, 1215MHz paralel işlemci ve 3348MHz bellek saat hızlarıyla geliyor. Üst model olan GeForce GTX 480 ise, 384-bit bellek veri yolu ve 480x paralel işlem birimiyle birlikte 700/1401MHz/3696MHz hızlaırında çalışıyor.

Her ikisi de DirectX 11, CUDA, PhysX, PureVideo HD ve 3DVision Surround desteği sunan ekran kartlarında görüntü aktarımı içinse çift DVI ve bir adet te Mini HDMI konnektörüne yer veriliyor.

Point of View tarafından önümüzdeki günlerde satışa sunulacak yeni kartlarda GeForce GTX 470 349$, GeForce GTX 480 ise 499$ seviyesinden kullanıcılarla buluşacak.

Point of View, GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modellerini duyurdu
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DH Misafiri 9 yıl
fiyatlar belli oldu exa da.biraz ucuz.
exa.com.tr/...
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DH Misafiri 9 yıl
fiyatlar belli oldu exa da.biraz ucuz.
exa.com.tr/...
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stradosphere 9 yıl
@irfan666
Dediğin cümlede şunu tam anlamadım,tesellation bile kurtarmaz nvidiayı derken başka hangi kriter eklensin ki ? Zaten dünyanın en soğuk kartını yapacağım demedi veya en hızlı :)
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Chris Brown 9 yıl
Eskiden Pov yeil cin i ünlüydü.
Cin cinsiyet değiştirmiş sadece.
Ben begendim gayet güzel ve hoş.
Ama Bu serilerde marka ayrımı yapmak boş.
Hepsi aynı.

GTS ler gelsin fermi mahvetti beni
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İrfan.S 9 yıl
Kartın ve Kutunun Üstünde ki Resimde Kartın Tesellation ÖZelliğini Vurgulamak istemişler. Ben Böyle düşündüm. Ama Tesellation bile kurtaramaz Nvidia ' yı.
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DH Misafiri 9 yıl
fiyatlar belli oldu exa da.biraz ucuz.
exa.com.tr/...
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car_26 9 yıl

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elmasuyum 9 yıl
Bu kartların grafik işleme gücünün artmasının yanı sıra, talep ettiği güç tüketimi de artmakta. Yani bu kartları alanların yanında bir de küçük bir elektrik santrali ve dev bir soğutucu fan da alması gerekecek. Benim GTX 275 bile 3d moduna geçince el sürülmez hale geliyor ısıdan. Bu kartlar geliştikçe, daha çok güç tüketen ve daha fazla ısınan birer canavara dönüşüyorlar ki bu da biz kullanıcıları büyük bir düş kırıklığına uğratmakta. Nvidia istediği kadar üretim teknolojisinde daha küçük nano teknolojilere yönelsin, bu temel sorunlar devam ettiği sürece, üretilen yeni grafik kartlarının enerji dostu olmasından sözedilemez.
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cybersoft 9 yıl
Bence çok güzel bir renk tasarımı olmuş.Medusa denilen karakter olması gerek yakışmış bence Pov zaten kaliteli bir marka.GeForce 8-9 ailesinde kartları çok iyi hız aşırtılabiliyordu bakalım bu yeni seride gelenek devam edecek mi.
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CeFurkan 9 yıl
kartin uzerindeki sekli begenmedim sahsen

fiyat ise 350$ gene

Türkiyeyede inşAllah bu fiyattan gelir
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Black_Mamba24 9 yıl
bence ozel fermiler cabuk gelir bu kadar sıcak bir kart için....
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MÜŞAVİR 9 yıl
CeFurkan

kartin uzerindeki sekli begenmedim sahsen

fiyat ise 350$ gene

Türkiyeyede inşAllah bu fiyattan gelir


670 ve 800 $ nasıl hocam, içiniz açılsın.
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melyyh 9 yıl
POV ların üzerlerindeki resimler hep iğrenç olurdu fakat bu daha bi iğrenç olmuş.
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madmaxzek 9 yıl
Bu avatardaki kızın yeşermiş versiyonu gibi , yok yok o bile daha iyiydi...
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stradosphere 9 yıl
@DH Misafiri
Tabii haklısın zevk meseleside Orkid reklamı gibi de kartın üzerine resim konmaz,ekran kartı bu sonuçta.
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