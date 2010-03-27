Point of View, GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modellerini duyurdu

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Hollanda merkezli ekran kartı üreticisi Point of View, GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 tabanlı yeni nesil ekran kartlarını duyurdu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve DirectX 11 desteği sunan Nvidia GF100 grafik yongasının kullanıldığı ekran kartları, hem tasarım özellikleri hem de teknik detaylarıyla Nvidia'nın referans çizgisini koruyorlar.

Kullanıcılardan gelen tavsiyeler ışığında GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 kutularında geleneksel karekterisinden farklı bir yol izleyen Point of View, bu sayede göze daha hoş gelen kartlara imza atmayı başarmıştı. Çift slot tasarıma sahip olan yeni ekran kartlarından GeForce GTX 470 1280MB, GeForce GTX 480 ise 1536MB GDDR5 bellekle geliyor.

Point of View firmasının 448x paralel işlem birimine ve 320-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan GeForce GTX 470 modeli, 607MHz GPU, 1215MHz paralel işlemci ve 3348MHz bellek saat hızlarıyla geliyor. Üst model olan GeForce GTX 480 ise, 384-bit bellek veri yolu ve 480x paralel işlem birimiyle birlikte 700/1401MHz/3696MHz hızlaırında çalışıyor.

Her ikisi de DirectX 11, CUDA, PhysX, PureVideo HD ve 3DVision Surround desteği sunan ekran kartlarında görüntü aktarımı içinse çift DVI ve bir adet te Mini HDMI konnektörüne yer veriliyor.

Point of View tarafından önümüzdeki günlerde satışa sunulacak yeni kartlarda GeForce GTX 470 349$, GeForce GTX 480 ise 499$ seviyesinden kullanıcılarla buluşacak.

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