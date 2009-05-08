Point of View, Nvidia ION tabanlı iki yeni anakart hazırladı

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Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından birisi olan ve hazırladığı ekran kartları ülkemiz pazarında da satılan Point of View, ION tabanlı nettop ve netbook pazarına dahil olmaya hazırlanıyor. Hollanda merkezli firmanın ION platformunu temel alacak sistemlerde kullanılmak üzere hazırladığı yeni anakartları gün ışığına çıktı. POV/ION230 ve POV/ION330 kod adlarını taşıyan, Mini-ITX formundaki yeni anakartlar modeline göre her ikisi de 1.6GHz'de çalışan tek çekirdekli Atom 230 veya çift çekirdekli Atom 330 işlemcisini kullanıyorlar.

Nvidia'nın GeForce 9400M çipsetini kullanan anakartların özellikle entegre grafik işlemci performansıyla dikkat çekmesi bekleniyor. Intel'in 945 yonga setini temel alan çözümlere göre başta DirectX 10 desteği olmak üzere yüksek tanımlı video oynatabilme yeteneği gibi avantajlarla ayrılan Mini-ITX anakartlarda çift bellek slotu bulunuyor ve 2GB'a kadar DDR2 desteği sunuluyor. Ayrıca dikkat çekici bir şekilde bir adet PCIe x16 slotuna da sahip anakartlar bu sayede harici ekran kartı kullanımına da olanak tanıyabilecekler.

Sürücüler için dört adet SATA konnektörüne ayrıca Gigabit Ethernet portuna ve 6 kanal ses desteğine sahip olan anakartlarda görüntü aktarımı için D-Sub ve DVI konnektörlerine ek olarak özellikle nettop'ların HTPC sistem olarak kullanılabileceği düşünülerek HDMI konnektörü de ihmal edilmemiş. Elimize ulaşan bilgilere göre, Point of View tarafından satışına bu ayın sonuna doğru başlanması planlanan Mini-ITX anakartların fiyatları hakkında henüz açıklanmış herhangi bir resmi bilgi bulunmuyor.