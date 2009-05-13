Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

PowerColor, 1GHz'de çalışan iki yeni Radeon HD 4890 hazırladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
8,8b
1
27
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

PowerColor, 1GHz'de çalışan iki yeni Radeon HD 4890 hazırladı
Tam Boyutta Gör

Sapphire'in Radeon HD 4890 Atomic modeliyle ilgili haberimizde MSI, PowerColor ve XFX gibi isimlerin de 1GHz'de çalışan Radeon HD 4890 modelleri üzeriinde çalıştığını belirtmiştik. Bahsi geçen isimlerinden PowerColor, grafik işlemci çalışma hızı 1GHz'e çıkartılan iki yeni model duyurdu. Firmanın ZEROtherm soğutuculu yeni ekran kartlarında GPU hızı 160MHz'lik artış ile 1010MHz'e, bellek hızı ise efektif anlamda 500MHz'lik artış ile 3900MHz'den 4400MHz'e çıkartılmış.

55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV790 GPU'sunun güç verdiği ekran kartlarında 1GB GDDR5 bellek bulunuyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 800x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartları, Unified Video Deocoder 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabiliyorlar. Destek veren anakartlarda Crossfire X kurulumlarına da olanak tanıyan DirectX 10.1 destekli modeller arasındaki farkı ise kutu içerikleri beliriyor.

1GHz'de çalışan yeni ekran kartlarından biri standart kutu içeriği ile gelirken, PCS++ HD 4890: Battle Forge Edition modelinin kutu içeriğine ise EA'nin güncel oyunlarından birisi olan Battle Forge eklenmiş. ZEROtherm tarafından hazırlanan ve ısı iletim teknolojisini temel alan özel soğutucuya ek olarak güncelleştirilmiş PWM tasarımına sahip olan PCS++ serisi yeni ekran kartlarının önümüzdeki günlerde pazara sunulması beklenirken, fiyatları hakkında şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OverClocK1ng 10 yıl
Hadi bakalıııım. Bakalım kaça kadar gidicek. (Puhahaha Max taklidi yaptım.)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gigabit78 10 yıl
beklenen kartlar gözükmeye başladı birde his QI4 turboyu görsek o zaman tamam olur işte
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FİT GYM 10 yıl
TiesTorN
CoK Anlarsın Bu İşlerden Ati-Amd Babanın Malı Zaten Bide Fun Clup Ac Tam Olsun..
Uyuz Oluyorum Bu Tiplere...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TiesTorN 10 yıl

Orjinalden alıntı: KeNaN-AsLaN

TiesTorN

CoK Anlarsın Bu İşlerden Ati-Amd Babanın Malı Zaten Bide Fun Clup Ac Tam Olsun..

Uyuz Oluyorum Bu Tiplere...

Adam ol.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_999_ 10 yıl

Orjinalden alıntı: KeNaN-AsLaN

TiesTorN

CoK Anlarsın Bu İşlerden Ati-Amd Babanın Malı Zaten Bide Fun Clup Ac Tam Olsun..

Uyuz Oluyorum Bu Tiplere...

bence burada fan club'lık yok, amd'nin tutumunu mantıklı bulmuş yazmış herşeye atlamayın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yc#1 10 yıl
Bir kıdım hızaşırtma yapıp da referans tasarımdan kayda değer miktarda daha fazla para isteyen üreticilere kapak olsun. Dx10.1 destekli oyunu da kutu içeriğine dahil etmeleri güzel olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TELESCOPE 10 yıl
fiyatıda uygun olursa ,neden olmasın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacaygun 10 yıl
Tasarım, kutu içeriği, kutu vs. hepsi güzel olmuş. PowerColor'un ucuz satacağını düşünüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mars Portakalı 10 yıl
TiesTorN nvidia nın kim olduğunu görürsün yakın zamanda =)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadtneverdie 10 yıl
bakalım testler nasıl oalcak standart ve 1 ghz modeller ne kadar fark ediyor? önemli olan o. ah be ati birde cuda ve fizik olayında intel yerine nvidia yla işbirliği yapsan.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TiesTorN 10 yıl
Orjinalden alıntı: sadtneverdie

ah be ati birde cuda ve fizik olayında intel yerine nvidia yla işbirliği yapsan.

Neden yapsınki? Adamlar o teknolojilerde gelecek görmüyor, ki haklılarda yani. Intel ve Havok gibi devler dururken Nvidia da kimmişki demiş adamlar... Yakında görürüz meyvalarını inşallah.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
scutaro 10 yıl
Orjinalden alıntı: sadtneverdie

bakalım testler nasıl oalcak standart ve 1 ghz modeller ne kadar fark ediyor? önemli olan o. ah be ati birde cuda ve fizik olayında intel yerine nvidia yla işbirliği yapsan.

Aynı fikirdeyin Ati'de keşke Nvidia ile Physx desteği sunabilseydi çünkü yavaş yavaş bu sayı artmakta gpu üzerinden fizik hesaplatılması çok akıllıca çünkü cpu'larında zayıf kalabileceği zamanlar olabilir Ati eğer bunu ben Physx ile değil Havok ile yapmak istiyorum diyorsa Intel'den lisansı alıp oyun firmaları ile anlaşma yapması gerekir EA ve 2K Games'in Physx teknolojisini yeni oyunlarında kullanmak için anlaşma imzaladığı biliniyor Mafia 2, Bioshock 2'de Physx desteği ile geliyor ilerleyen zamanlarda ne olduğunu göreceğiz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NecroCyber-777 10 yıl
ama ii oc basmış tebrik ederim powercoloru:==)))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
galganus12 10 yıl
Güzel kartlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NecroCyber-777 10 yıl
ama ii oc basmış tebrik ederim powercoloru:==)))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aFamous 10 yıl
İstekliysen gayet basit takip etmek...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Timeguard 10 yıl
bu binlikler kaça kadar oc oluyor gpu olarak acaba hic test eden yok mu?? söle biraz voltajı artırıp falan



55nm ince bi ayarla 1000-1050 oluyorsa standart .. 40nm lerde 1150-1350 arası olması lazım en az bence










Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 10 yıl

Orjinalden alıntı: aFamous

İstekliysen gayet basit takip etmek...

hmmmm çok akıllıca bir yorum.. dahiyane....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8768 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
radeon, powercolor
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl inFamous Lansmanı Röportajı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim