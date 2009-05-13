PowerColor, 1GHz'de çalışan iki yeni Radeon HD 4890 hazırladı

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Sapphire'in Radeon HD 4890 Atomic modeliyle ilgili haberimizde MSI, PowerColor ve XFX gibi isimlerin de 1GHz'de çalışan Radeon HD 4890 modelleri üzeriinde çalıştığını belirtmiştik. Bahsi geçen isimlerinden PowerColor, grafik işlemci çalışma hızı 1GHz'e çıkartılan iki yeni model duyurdu. Firmanın ZEROtherm soğutuculu yeni ekran kartlarında GPU hızı 160MHz'lik artış ile 1010MHz'e, bellek hızı ise efektif anlamda 500MHz'lik artış ile 3900MHz'den 4400MHz'e çıkartılmış.

55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV790 GPU'sunun güç verdiği ekran kartlarında 1GB GDDR5 bellek bulunuyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 800x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartları, Unified Video Deocoder 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabiliyorlar. Destek veren anakartlarda Crossfire X kurulumlarına da olanak tanıyan DirectX 10.1 destekli modeller arasındaki farkı ise kutu içerikleri beliriyor.

1GHz'de çalışan yeni ekran kartlarından biri standart kutu içeriği ile gelirken, PCS++ HD 4890: Battle Forge Edition modelinin kutu içeriğine ise EA'nin güncel oyunlarından birisi olan Battle Forge eklenmiş. ZEROtherm tarafından hazırlanan ve ısı iletim teknolojisini temel alan özel soğutucuya ek olarak güncelleştirilmiş PWM tasarımına sahip olan PCS++ serisi yeni ekran kartlarının önümüzdeki günlerde pazara sunulması beklenirken, fiyatları hakkında şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.