PowerColor DirectX 11 destekli 6 yeni ekran kartını kullanıma sunuyor

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Sadece AMD-ATi tabanlı ekran kartları hazırlayan PowerColor, Radeon HD 5800 serisini temel alan tam 6 yeni ekran kartını kullanıcıların beğenisine sunuyor. Firmanın üçü Radeon HD 5870 ve diğer üçü de Radeon HD 5850 tabanlı olan DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları, tasarım özellikleri ve teknik detayları itibariyle AMD-ATi'nin referans çizgisini korurken kutu içerikleriyle ayrılmayı başarıyorlar.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV870 GPU'sunun kullanıldığı DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarından Radeon HD 5850 tabanlı modeller 1440x paralel işlemci ve 72x TMU birimiyle, Radeon HD 5870 tabanlı modellerde ise 1600x paralel işlemci ve 80x TMU birimyle geliyor. Saat hızları Radeon HD 5850 serisi için 725MHz/4GHz, Radeon HD 5870 serisi içinse 850MHz/4.8GHz olarak belirlenen ekran kartlarının tamamı 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olup, bekleme durumunda sadece 27 Watt olan ısıl güç tüketimleriyle dikkat çekmeyi başarıyorlar.

Modeline kutu içeriğine 11 Aralık 2009'da lanse edilmesi beklenen Dirt 2 (DirectX 11 destekli) oyunu veya Konnet HDMI 1.3 kablosuznun eklendiği ekran kartlarının fiyat ve özellikleri ise şu şekilde;

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