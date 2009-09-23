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PowerColor DirectX 11 destekli 6 yeni ekran kartını kullanıma sunuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
9,8b
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17
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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PowerColor DirectX 11 destekli 6 yeni ekran kartını kullanıma sunuyor
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Sadece AMD-ATi tabanlı ekran kartları hazırlayan PowerColor, Radeon HD 5800 serisini temel alan tam 6 yeni ekran kartını kullanıcıların beğenisine sunuyor. Firmanın üçü Radeon HD 5870 ve diğer üçü de Radeon HD 5850 tabanlı olan DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları, tasarım özellikleri ve teknik detayları itibariyle AMD-ATi'nin referans çizgisini korurken kutu içerikleriyle ayrılmayı başarıyorlar.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV870 GPU'sunun kullanıldığı DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarından Radeon HD 5850 tabanlı modeller 1440x paralel işlemci ve 72x TMU birimiyle, Radeon HD 5870 tabanlı modellerde ise 1600x paralel işlemci ve 80x TMU birimyle geliyor. Saat hızları Radeon HD 5850 serisi için 725MHz/4GHz, Radeon HD 5870 serisi içinse 850MHz/4.8GHz olarak belirlenen ekran kartlarının tamamı 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olup, bekleme durumunda sadece 27 Watt olan ısıl güç tüketimleriyle dikkat çekmeyi başarıyorlar.

Modeline kutu içeriğine 11 Aralık 2009'da lanse edilmesi beklenen Dirt 2 (DirectX 11 destekli) oyunu veya Konnet HDMI 1.3 kablosuznun eklendiği ekran kartlarının fiyat ve özellikleri ise şu şekilde;

PowerColor DirectX 11 destekli 6 yeni ekran kartını kullanıma sunuyor
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PowerColor DirectX 11 destekli 6 yeni ekran kartını kullanıma sunuyor
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ymetin 10 yıl
5850 yle 4870 nin işlemci ve bellek hızları çok yakın birbirlerine ciddi bi performans farkı olur mu aralarında ?
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darbelux 10 yıl
Powercolor ilk başlarda fiyatları uygun tutardı, nedense son zamanlarda fiyat artışına gitti firma. Şu anda Türkiye'de satılan bazı ekran kartları bile HIS den daha pahalıya satılıyor anlam verebilmiş değilim. Acaba Türk hastalığı olan "pahalı olan her zaman iyidir" mantığını mı çözmüşler?
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Tanarri 10 yıl
PowerColor türkiyede çok pağalı satışa giriyo o yüzden arkadaşın 150$ eklersek türkiye fiyatını bulurz demesi tam yerinde olmuş (150$ biraz abartmış da olabilirz ama gende iyi fark oluyo arada )şimdi diceksiniz kutu içeriği iyi diye bi kutu içeri 30$ etmiyo diğer markalar çok daha ucuz olucaktır bu kartdan.
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XivA 10 yıl
150 dolar çok yaw. neden o kadar ekliyorunuz. aman mazallah distributorler duyar falan.
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Tinúviel 10 yıl
Oyun aralıkta çıkacak 5870 le birlikte nasıl verebilirlerki,sonradan indirme seçeneğimi olacak acaba?
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Batuist 10 yıl
O fiyatların üzerine 150 dolar eklersek Türkiye fiyatını buluruz..
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toysoLdier(V) 10 yıl

Batuist

O fiyatların üzerine 150 dolar eklersek Türkiye fiyatını buluruz..



Doğru söze ne denir
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ghost recon advanced 10 yıl
vay be kartların kendileri güzel olduğu gibi kutularıda şekilmiş
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F.@.T.İ.H 10 yıl
10usd farkla dirt 2


promosyonsuz olarakta satsalar oyunları bu fiyata korsan diye bisey kalmıycak ama...
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Hobar 10 yıl
10$ farka dirt 2 fena değilmiş
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