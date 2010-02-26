Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

PowerColor fabrika çıkışı hız aşırtmalı Radeon HD 5830 PCS+ modelini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
64
1
7
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Sadece AMD-ATi tabanlı ekran kartları hazırlayan PowerColor, fabrika çıkışı hız aşırtmalı Radeon HD 5830 modelini duyurdu. PCS+ serisi altında hazırlanan DirectX 11 destekli yeni model, Radeon HD 5570 ve Radeon HD 5850 modelleri arasına konunmlandırılacak. 40nm Cypress LE grafik yongasından güç alan ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesiyle gelen ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1120x paralel işlem birimine sahip. 56x doku ünitesi ve 16x ROP birimiyle gelen PowerColor Radeon HD 5830 PCS+ modelinin grafik işlem birimi 825MHz'de, bellekleri ise 4200MHz'de görev yapıyor.

92mm çapında fan kullanan ve Bakır tabanlı 4 adet ısı borusu ile donatılan çift slot tasarımlı özel soğutucusu sayesinde serin ve sessiz çalıştığı belirtilen yeni model, Eyefinity teknolojisi ile çoklu monitör kurulumuna da olanak tanıyor. Crossfire X desteği ile çoklu GPU konfigürasyonlarına destek sunan DirectX 11 destekli yeni model, görüntü aktarımı için DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerini kullanıyor. Yaygın satışına önümüzdeki günlerde başlanması beklenen PowerColor Radeon HD 5830 PCS+ modelinin tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
suhaksk 9 yıl
Şekli güzel gözüküyor ama çıkmasına 1 hafta kalan paralel işlem birimi 1120 çıkması iyice kırpıla kırpıla birşey kalmadıgını gösterdi 58xx serisine yakısmayan bir kart oldugunu düşünüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
şu 5770 fiyatı düşer umarım biraz daha da onlardan alırız bir tane ilerdede ikileriz uçar gider.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tiger cage 9 yıl
bence 5830 lar bekleneni veremeyecekler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MÜŞAVİR 9 yıl
Bana öyle geliyor ki HD5830 kaynayacak ortalık ve Fiyatların çabuk düşmesi de beklenebilir bu doğrultu da.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Chris Brown 9 yıl
Yakında , fiyatları birbirine yakın HD5830 kaynayacak piyasa.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
toz-koparan 9 yıl
fiyatlandırma çok önemli yoksa PCS+ yok vapor yok turbo...bunlar detay..
400 tl civarı olursa zor satar...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl WD My Passport Essential ES 1TB 2.5" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim