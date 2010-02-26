PowerColor fabrika çıkışı hız aşırtmalı Radeon HD 5830 PCS+ modelini duyurdu

Sadece AMD-ATi tabanlı ekran kartları hazırlayan PowerColor, fabrika çıkışı hız aşırtmalı Radeon HD 5830 modelini duyurdu. PCS+ serisi altında hazırlanan DirectX 11 destekli yeni model, Radeon HD 5570 ve Radeon HD 5850 modelleri arasına konunmlandırılacak. 40nm Cypress LE grafik yongasından güç alan ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesiyle gelen ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1120x paralel işlem birimine sahip. 56x doku ünitesi ve 16x ROP birimiyle gelen PowerColor Radeon HD 5830 PCS+ modelinin grafik işlem birimi 825MHz'de, bellekleri ise 4200MHz'de görev yapıyor.

92mm çapında fan kullanan ve Bakır tabanlı 4 adet ısı borusu ile donatılan çift slot tasarımlı özel soğutucusu sayesinde serin ve sessiz çalıştığı belirtilen yeni model, Eyefinity teknolojisi ile çoklu monitör kurulumuna da olanak tanıyor. Crossfire X desteği ile çoklu GPU konfigürasyonlarına destek sunan DirectX 11 destekli yeni model, görüntü aktarımı için DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerini kullanıyor. Yaygın satışına önümüzdeki günlerde başlanması beklenen PowerColor Radeon HD 5830 PCS+ modelinin tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.