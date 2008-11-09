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PowerColor GDDR4 bellekli Radeon HD 4850 modelini gösterdi

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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PowerColor GDDR4 bellekli Radeon HD 4850 modelini gösterdi
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Geçtiğimiz günlerde Donanım Haber farkı ile GDDR4 bellekli Radeon HD 4850 modellerinin de pazara giriş yapabileceğini sizler ile paylaşmıştık. Hatırlanacağı üzere HD 3800 serisinin tepe modellerinde GDDR4 bellek kullanan AMD-ATi, RV770 tabanlı Radeon HD 4800 serisinde ise GDDR4 bellek kullanmayı tercih etmemiş, yoluna modeline göre GDDR3 ve GDDR5 bellek kullanarak devam etmişti.

Firmanın iş ortakları arasında GDDR4 bellekli Radeon HD 4850 modelini duyuran ilk firma PowerColor oldu. Sadece AMD-ATi tabanlı ekran kartları hazırlayan PowerColor'ın AX4850 512MD4-PPH kodlu PCS serisi yeni modeli 512MB GDDR4 bellek ile donatılmış durumda. Özel soğutucusu ile standart modele göre daha serin ve sessiz çalıştığı belirtilen kartın bellek frekansı da standart modele göre daha yüksek.

55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV770 Pro gpu'sunun kullanıldığı ekran kartı 256-bit bellek veri yolunu desteğine ve 800x paralel işlem birimine sahip. Grafik işlemcisi 625MHz'de, bellekleri ise 2200MHz'de görev yapan kart, destek veren anakartlar üzerinde Crossfire X kurulumuna da olanak tanıyor. DirectX 10.1 ve PCIe 2.0 uyumluluğuyla gelen kart, HD videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor.

ZEROtherm tarafından hazırlanan özel soğutucusu, GDDR4 bellek kullanılması ve daha yüksek bellek saat hızı ile AMD-ATi'nin referans tasarımından ayrılan PowerColor'ın yeni modeli üzerinde çift DVI ve HDTV destekli TV konnektörleri de yer alıyor. Segmentinin ilk örneklerinden biri olan ekran kartının önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken fiyatı hakkında net bir bilgi bulunmuyor.


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St Batuhan 11 yıl
Vay vay vay güzel ama sogutucu güzel bellek yine olmamıs :(
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01Mrt 11 yıl
şimdide GDDR4 lü 4850 gelmeye başlayacak... önümüzdeki günler bol bol görürüz yeni kartları... :D
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sir_recep 11 yıl
bende powercolorun normal ddr4 lü HD2600XT si var.
BEllekler biosla falan oynamadan 2550 yi rahat görüyor.
Ama yinede DDR 3 lerin 2300 e çıktığı bu zamanda en az 2800mhz olmalıydı bence.
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gezgin 11 yıl
Merakla beklenen ddr4 bumuydu. 2200mhz. Hiç gerek yoktu. Hiç yapmasalarmış.
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iktyas 11 yıl
ben atının yerınde olsam 4860 cıkarırdım onu ddr4 yapardım bıraz daha mhzlerı arttırırdım
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Guest-E2BECF3D0 11 yıl
hem performans hemde fiyat olarak ne getirdiği çok önemli
bugün 157 - 275 dolar arası HD4850 varken konumlandırma çok iyi olmalı
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dellino 11 yıl
Ramleri O/C de 1250-1300 yapacak olursa süper sonuçlar verir.
Fiyat segmenti de 225$ civarından fazla olmamalı
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şoray uzun yolda 11 yıl
maşallah piyasa yine şenlenmiş işe girmeden önce son model pc im vardı sattım sonra işe girdm daha iyisini alırım diye düşündüm ama gel görki işe girdikten kısa süre sonra 4 bin ytl borçlandım hiç yoktan.
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Castle Bravo 11 yıl
Ben daha da yüksek bellek hızlarıyla, bellek band genişliği farkının öne çıktığı, bu nedenle standart HD 4850'nin RV770 HD 4870'in biraz fazla gerisinde kaldığı durumlara bir denge getirileceğini ummuştum. Yani, meseleyi 625 - 750 MHz farkına indirmeyi az çok her durumda sağlayacak bir bellek hızı. Böyle bir düşüncem vardı.

RV790 olarak güncellenecek yeni bir 4870 de, eskisinin yerini alırdı. (Şimdi "biraz nVidia tarzı oldu", falan demeyeceğim. Benzer durumdaki her şirket böyle yapacaktır zaten[yanılıyor muyum?], bunun nVidia'sı şusu busu yok pek.)



Zamanlama ve diğer durumları ne gibi bir dezavantaj - avantaj getirir bilinmez ama, bu 2200 MHz GDDR4 bellek ilgi çekici görünmedi gözüme, doğrusu.

GDDR3 bellekli, bildiğimiz 4850'lerin güzel bellek hızlarına çıkanları oluyor, bu PowerColor'un bellekleri iyi hız aşırtılır umarım.


Ve umarım(inanmasam da), başka üreticiler çok daha iyi bellek hızlarında GDDR4 4850'ler çıkaracaktır. ATi'ye bağlı, eninde sonunda.

Yoksa iş göz boyamaya dönebilir, 3870'in GDDR4'le göklere çıkarılması kadar olmasa da.


Hatta "1 GB GDDR3 olan 4850 mi, yoksa 512 MB olan bu GDDR4 4850 mi?" gibi sorunlarla kafayı yiyebiliriz, üstüne. Ne güzel. (Ben şu mevcut durumda 1 GB 4850'leri tercih ederdim, o ayrı.)
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hikmet41 11 yıl
4850 alacaklar için güzel haber TŞK LER FX57
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max975 11 yıl
bu karta yapılan yatırımlar ne çok oldu
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