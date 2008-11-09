PowerColor GDDR4 bellekli Radeon HD 4850 modelini gösterdi

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Geçtiğimiz günlerde Donanım Haber farkı ile GDDR4 bellekli Radeon HD 4850 modellerinin de pazara giriş yapabileceğini sizler ile paylaşmıştık. Hatırlanacağı üzere HD 3800 serisinin tepe modellerinde GDDR4 bellek kullanan AMD-ATi, RV770 tabanlı Radeon HD 4800 serisinde ise GDDR4 bellek kullanmayı tercih etmemiş, yoluna modeline göre GDDR3 ve GDDR5 bellek kullanarak devam etmişti.

Firmanın iş ortakları arasında GDDR4 bellekli Radeon HD 4850 modelini duyuran ilk firma PowerColor oldu. Sadece AMD-ATi tabanlı ekran kartları hazırlayan PowerColor'ın AX4850 512MD4-PPH kodlu PCS serisi yeni modeli 512MB GDDR4 bellek ile donatılmış durumda. Özel soğutucusu ile standart modele göre daha serin ve sessiz çalıştığı belirtilen kartın bellek frekansı da standart modele göre daha yüksek.

55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV770 Pro gpu'sunun kullanıldığı ekran kartı 256-bit bellek veri yolunu desteğine ve 800x paralel işlem birimine sahip. Grafik işlemcisi 625MHz'de, bellekleri ise 2200MHz'de görev yapan kart, destek veren anakartlar üzerinde Crossfire X kurulumuna da olanak tanıyor. DirectX 10.1 ve PCIe 2.0 uyumluluğuyla gelen kart, HD videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor.

ZEROtherm tarafından hazırlanan özel soğutucusu, GDDR4 bellek kullanılması ve daha yüksek bellek saat hızı ile AMD-ATi'nin referans tasarımından ayrılan PowerColor'ın yeni modeli üzerinde çift DVI ve HDTV destekli TV konnektörleri de yer alıyor. Segmentinin ilk örneklerinden biri olan ekran kartının önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken fiyatı hakkında net bir bilgi bulunmuyor.