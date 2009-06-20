PowerColor, Go! Green serisi düşük güç tüketimli ekran kartlarını satışa sundu

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Sadece AMD-ATi tabanlı ekran kartları üreten PowerColor düşük güç tüketimli iki yeni modelini kullanıma sunuyor. Firmanın Go! Green serisi altında hazırladığı ilk modeller olarak dikkat çeken pasif soğutmalı yeni ekran kartları AMD-ATi'nin Radeon HD 4650 ve Radeon HD 4350 modellerini temel alıyorlar.

55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV710 ve RV730 GPU'larının güç verdiği yeni modellerin, rakip olarak gösterilen GeForce 9500GT ve GeForce 8400GS'den sırasıyla %38 ve %24 daha az güç tükettikleri açıklandı. Silent Coolinh Solution serisi pasif soğutular sayesinde sessiz çalışan kartlar DDR2 bellekle geliyorlar.

Üzerlerinde 512MB GDDR2 bellek bulunan yeni kartlardan Radeon HD 4650 tabanlı model 128-bit, Radeon HD 4350 tabanlı model ise 64-bit bellek veri yolu desteği sunuyor. Grafik işlem birimleri 600MHz, bellekleri ise 800MHz'de çalışan kartlardan HD 4650 modelinin 320x, HD 4350 modelinin ise 80x paralel işlemciyle geldiğini de hatırlatalım.

Avrupa'da kullanıma sunulan PowerColor HD4650 SCS3 ve HD4350 SCS modellerinin fiyatları ise sırasıyla 47 Avro ve 31 Avro civarında seyrediyor.