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PowerColor iki yeni Radeon HD 4350 modeli hazırladı

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
5,3b
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Üçüncü çeyreğin son günü olan bugün AMD-ATi'nin Radoen HD 4350 ve HD 4550 modellerini duyurmasına paralel olarak firmanın iş ortakları da yeni duyurular ile yaşanan hareketliliğe dahil oluyorlar. MSI'ın yanı sıra Radeon HD 4350 tememli iki yeni modeli de sadece AMD-ATi çözümleri üreteden PowerColor duyurdu.

PowerColor'ın SCS serisi dahilinde hazırladığı ve pasif soğutma ile donattığı HD 4350 temelli modeller aynı MSI'ın iki yeni kartında olduğu gibi bellek miktarlarıyla birbirlerinden ayrılıyorlar. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV710 gpu'sunun güç verdiği kartlar DirectX 10.1 ve PCIe 2.0 desteğine de sahiplar.

PowerColor iki yeni Radeon HD 4350 modeli hazırladı
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Grafik işlemcileri 600MHz, GDDR2 bellekleri ise efektif olarak 800MHz'de görev yapan kartlardan biri 256 diğeri ise 512MB belleğe sahip. 64-bit bellek veri yoluna ve 80x paralel işlem birimine sahip olan PowerColor'ın yeni modelleri yine MSI'da olduğu gibi düşük profilli PCB kullanıyorlar.

20 watt seviyesindeki güç tüketimleri, boyutları ve çoklu ortam yetenekleri ile öne çıkan yeni modellerden 256MB GDDR2 bellekli kartın 40$, 512MB GDDR2 bellekli kartın ise 50$'lık yurt dışı etiket fiyatı üzerinden önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması bekleniyor.


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