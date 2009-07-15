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PowerColor özel tasarımlı yeni Radeon HD 4850 modelini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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PowerColor özel tasarımlı yeni Radeon HD 4850 modelini duyurdu
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40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Radeon HD 4770 modeli sunduğu yüksek fiyat/performans başarımıyla yoğun talep görüyor olmasına karşın, RV740 GPU'sunun hacimli üretimini gerçekleştiren TSMC firmasının yaşadığı verimlilik problemleri nedeniyle AMD-ATi talebi karşılamakta sıkıntı çekiyor. Pazardaki bu durumu telafi edebilmek için yaklaşık bir yıl önce duyurduğu Radeon HD 4850 modeline daha fazla ağırlık vermeye başlayan firmanın iş ortakları da Radeon HD 4850 temelli yeni model çalışmalarına devam ediyorlar.

AMD-ATi tabanlı ekran kartı üretiminde sektörün iddialı isimlerinden birisi olan PowerColor hazırladığı özel tasarımlı yeni Radeon HD 4850 modelini kullanıma sunuyor. Firmanın AX4850-PH 512MD3 kod adını taşıyan yeni modeli, 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV770 Pro GPU'sundan güç alıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine, 800x paralel işlem birimine ve 512MB GDDR3 bellek kapasitesine sahip olan yeni modelin grafik işlem birimi 625MHz'de, bellekleri ise 1986MHz'de görev yapıyor.

Gelen bilgilere göre PowerColor'ın yeni modeli özelleştirilmiş pek çok detaya sahip. Zira kendi baskılı devre tasarımını kullandığı belirtilen firmanın kart üzerindeki güç tasarımında değişikliğe gittiği ayrıca farklı bağlantı teknolojilerine yer verdiği belirtiliyor. Artic Cooling tarafından hazırlanan Accelero L2 Pro soğutucusunun kullanıldığı ve standart soğutuculu modele göre hem daha serin hem de daha sessiz çalıştığı belirtilen DirectX 10.1 destekli kart, uyumlu anakartlarda Crossfire X kurulumuna da olanak tanıyor.

PowerColor'ın PCS serisi altında hazırladığı özel tasarımlı yeni Radeon HD 4850 modelinin 90 Avro civarı bir fiyat ile yurt dışında satışa sunulması bekleniyor.


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sertacaygun 10 yıl
Yeni seriler varken, Palit'in özel tsarımlıları varken, birsürü bu işlemciden varken...
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BlackBeasT 10 yıl
4850 orta segment ekarna kartı,Baskı devresının rengını değiştir farklı fan kullan biraz OC yap ahanda yeni4850 bunun için kaynak harcamak yerine 4850 fıyatları düşür. Her yerinden Gerkesiz akıyor
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Kénan 10 yıl
Hem gereksiz, hem berbat
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sadtneverdie 10 yıl
bırak 90 avroyu ikinci elde 4850 ler 90 lıraya duser ne gerek var bunlara :)
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Mamiy 10 yıl
Hiç öle özel tasareımmış gibi ahım şahım durmuyo bende pek talep görmeyecek fikrindeyim :)
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TiRaNTx 10 yıl
paso model üreteceklerine aynısından 2 fan söküp başka fan takıp çok daha değişik bişemiş gibi sunacaklarına fiyatları çeksinler iyice 50 dolara herkes alsın
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LEON-X 10 yıl
Sapphire'in HD4670 GDDR4 modelindeki soğutma ile aynı...

Bu saatten sonra çok gereksiz olmuş, zaten daha önceki HD4850 modelleri de gayet iyi idi.

Teşekkürler haber için.


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razorc 10 yıl
çok var bu hd 4850lerden çoook! bu modelin ne farkı var da çıkıyor şimdi?? Dıştan bakıldığında hiç albenisi yok. oc desen o da yok. ben olsam almam valla etraf 4850lerden geçilmiyor...!!
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Tatar* 10 yıl
fazla talep görüceğini sanmıyorum
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