PowerColor özel tasarımlı yeni Radeon HD 4850 modelini duyurdu

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40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Radeon HD 4770 modeli sunduğu yüksek fiyat/performans başarımıyla yoğun talep görüyor olmasına karşın, RV740 GPU'sunun hacimli üretimini gerçekleştiren TSMC firmasının yaşadığı verimlilik problemleri nedeniyle AMD-ATi talebi karşılamakta sıkıntı çekiyor. Pazardaki bu durumu telafi edebilmek için yaklaşık bir yıl önce duyurduğu Radeon HD 4850 modeline daha fazla ağırlık vermeye başlayan firmanın iş ortakları da Radeon HD 4850 temelli yeni model çalışmalarına devam ediyorlar.

AMD-ATi tabanlı ekran kartı üretiminde sektörün iddialı isimlerinden birisi olan PowerColor hazırladığı özel tasarımlı yeni Radeon HD 4850 modelini kullanıma sunuyor. Firmanın AX4850-PH 512MD3 kod adını taşıyan yeni modeli, 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV770 Pro GPU'sundan güç alıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine, 800x paralel işlem birimine ve 512MB GDDR3 bellek kapasitesine sahip olan yeni modelin grafik işlem birimi 625MHz'de, bellekleri ise 1986MHz'de görev yapıyor.

Gelen bilgilere göre PowerColor'ın yeni modeli özelleştirilmiş pek çok detaya sahip. Zira kendi baskılı devre tasarımını kullandığı belirtilen firmanın kart üzerindeki güç tasarımında değişikliğe gittiği ayrıca farklı bağlantı teknolojilerine yer verdiği belirtiliyor. Artic Cooling tarafından hazırlanan Accelero L2 Pro soğutucusunun kullanıldığı ve standart soğutuculu modele göre hem daha serin hem de daha sessiz çalıştığı belirtilen DirectX 10.1 destekli kart, uyumlu anakartlarda Crossfire X kurulumuna da olanak tanıyor.

PowerColor'ın PCS serisi altında hazırladığı özel tasarımlı yeni Radeon HD 4850 modelinin 90 Avro civarı bir fiyat ile yurt dışında satışa sunulması bekleniyor.