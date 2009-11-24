PowerColor pasif soğutmalı SCS3 HD 5750 modelini satışa sundu

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Satılmakta olan DirectX 11 destekli en ucuz ekran kartı unvanını taşıyan ATi Radeon HD 5750 için pasif soğutmalı ilk model satışa sunuldu. Ekran kartı üretiminde AMD'nin önde gelen iş ortaklarından PowerColor, ilk detayları bir süre önce gün ışığına çıkan, pasif soğutmalı Radeon HD 5750 SCS3 modelini kullanıcıların beğenisine sundu.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Juniper LE GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ekran kartı 720x paralel işlem birimi, 128-bit bellek veri yolu desteği ve 1GB GDDR5 bellekle geliyor. Grafik işlem birimi 700MHz'de çalışan, bellekleri ise 4600MHz'de görev yapan ekran kartı oturma odalarında kullanılan medya bilgisayarlarını hedef alıyor.

Dört adet Bakır ısı borusu ve 32 adet Alüminyum yaprakla donaılan özel soğutucusu ile en sessiz DirectX 11 kartı olmayı başaran yeni model, ikinci bir kart ile Crossfire X kurulumuna da olanak tanıyabiliyor. UVD 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı video hızlandırma desteği de sunan kart üzerinde çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörleri yer alıyor.

PowerColor'ın pasif soğutmalı SCS3 HD5750 modeli, Newegg'de 155$ seviyesinden satışa sunulmuş durumda.

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