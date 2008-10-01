PowerColor Radeon HD 4550 modelini kullanıma sunuyor

Tam Boyutta Gör

Sadece AMD-ATi tabanlı ekran kartları hazırlayan PowerColor, Radeon HD 4550 modelini duyurdu. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV710 gpu'sunun güç verdiği yeni ekran kartı 64-bit bellek veri yolunu destekliyor ve 80x paralel işlem birimiyle geliyor. 60$ altı fiyat segmenti için hazırlanan yeni model düşük profilli baskılı devresi ile dikkat çekiyor ve özellikle çoklu ortam bilgisayarlarını hedef alıyor.

Grafik işlemcisi 600MHz'de çalışan kart 1800MHz'de görev yapan 512MB GDDR3 bellek ile geliyor. Zaten daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz üzere HD 4550 ve HD 4350 modellerini GDDR2-GDDR3 bellek kullanımı ayırıyor. PowerColor'ın RV710 tabanlı yeni ekran kartı yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor.

20 watt seviyesindeki güç tüketimine ek olarak çoklu ortam yetenekleriyle de öne çıkan kartın üzerinde DVI, VGA ve HDTV konnektörleri yer alıyor. Kısa süre içerisinde pazardaki yerini alması beklenen PowerColor Radeon HD 4550'nin fiyatına yönelik olarak henüz net bir bilgi bulunmuyor.