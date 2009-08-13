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PowerColor Radeon HD 4750 gün ışığına çıktı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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PowerColor Radeon HD 4750 gün ışığına çıktı
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Kısa bir süre önce 2GB GDDR5 bellekli Radeon HD 4890 PCS+ modelini duyuran PowerColor, AMD-ATi'nin Radeon HD 4750 modeli için pazara giriş yapan ilk üretici olabilir. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde AMD-ATi'nin Radeon HD 4000 serisini iki yeni model ile güncelleyeceğini belirtmiştik. Firmanın DirectX 11 öncesinde kullanıma sunacağı son modellerden birsi olan Radeon HD 4750 için PowerColor'ın hazırlık çalışmaları gün ışığın çıktı. Masaüstü sistemler için 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ilk ekran kartı olarak tanıtılan Radeon HD 4770 modelinin altına konumlandırılacak Radeon HD 4750 için PowerColor kendi özel tasarımını hazırlama yoluna gitmiş zira firma yeni modelinde özel soğutucu ile birlikte kendi baskılı devre tasarımına yer veriyor.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV740 GPU'sunun saat hızları düşürülmüş bir varyasyonuna sahip olan PowerColor Radeon HD 4750, 128-bit bellek veri yolu desteğine, 512MB GDDR5 bellek kapasitesine ve 640x paralel işlem birimine sahip. Grafik işlem birimi 730MHz, bellekleri ise 3200MHz'de görev yapan DirectX 10.1 destekli ekran kartı, 3+1 fazlı güç tasarımı ile donatılmış. Ek güç girişi bulunmayan dolayısıyla hız aşırtma başarımının Radeon HD 4770 kadar olması beklenmeyen yeni modelde soğutucu tercihi ise Arctic Cooling'in Alüminyum tabanlı özel soğutucusuna yer veriliyor. Çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X ve yüksek tanımlı video hızlandırma için UVD 2.0 desteği sunan yeni modelde DVI, VGA ve HDMI konnektörlerine yer veriliyor.

PowerColor tarafından önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen yeni modelin 80$ seviyesinden satışa sunulması bekleniyor.

PowerColor Radeon HD 4750 gün ışığına çıktı
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PowerColor Radeon HD 4750 gün ışığına çıktı
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Chris Brown 10 yıl
Benim tek aklıma takılan şey , CF yada CFX yapmak isteyen birisi taktıgı zaman 2-3 kartı baglayacak ama hepsi PCI den güç alacak.
Acaba anakart bunu yapabilecekmi bu önemli. HD4670 te sorun çıkmıyordu ama buda aynı seviyede tüketirse çıkmaz sanırım.
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ser_ka_n 10 yıl
New Powercolor HD4750 debuts

Published on 2009/9/4 by Florence

en.inpai.com.cn/...

PCB
en.inpai.com.cn/...

Material
en.inpai.com.cn/...

Testplatform
en.inpai.com.cn/...

Overclocking performance
en.inpai.com.cn/...
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yekoo 10 yıl
fazla gün ışığında kalmaz ama hoop kasanın içine :) ucuz bir çözüm olmuş ama zaten atinin bir sürü böyle ara kartı oldu kafa karıştırıyolar artık yav?
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IgorStravinsky 10 yıl
Orta segment iyi güzel de CF'ı güzel olsa ne olacak? Zaten adam gibi CF destekleyen 5-6 oyun var. Onları baştan mı bitireceksiniz
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showstopper41 10 yıl

Tolga*

Orta segment iyi güzel de CF'ı güzel olsa ne olacak? Zaten adam gibi CF destekleyen 5-6 oyun var. Onları baştan mı bitireceksiniz


+1. O tür oyunları zaten bitirdiğim için CF yapmaya falan gerek duymuyorum. CF yada SLI oyunlardan bağımsız şekilde %80 civarı performans artışı yaparsa belki düşünürüz
dx11 den en büyük beklentim bu zaten.
Bu kart HD4670 in yerini alacak güçlü bir kart olacak.
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mav1li 10 yıl
Ati 4770 in ek güç girişini alıp 4730a takmış bu kartı ek güç girişsiz üretmiş.
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N-0NE 10 yıl
Zaten hemen dx11 oyunları çıkıcak ya...
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al-ozaria 10 yıl
dx11 öncesi son demler adamlar,yeni neslin eli kulağındayken çıktalım yaptığımız satış kârdır demeye başlıcak yakında, deneyeni kurt mu yer mantığı ile f/p kartı, güzel duruyor sonuçta hayırlısı olsun...
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N-0NE 10 yıl
İleride 8800gt'yi satıp 2 tane hd4750 cf yapabilirim :)
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Chris Brown 10 yıl
Kart HD4830 dan iyi HD4850 nin ise gerisinde performans sergiliyor.
Fiyap/Performans kartı olacaktır muhtemelen,heleki bu güç tüketimi ile mükemmel olur.

Sogutması daha iyi modeller çıkar ise,birazda bellek sogutucuları ile HD4850 performansı yakalanabilir.

Örnek olması açısından 3d Mark Vantage

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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razorc 10 yıl
fiyatı uygun, güç tüketim değerleri de 4670'e yakın olursa hiç beklemem alırım... :)
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exeter 10 yıl
Ekstra güç giriş yeri var. bu kartın üzerine bir tane daha gelebilir bence. yada daha fazla performans için orayı doldurup daha farklı bir kart çıkarabilirler
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microsonic 10 yıl
Soğutucusu hiç hoş değil.
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YnsTz 10 yıl

microsonic

Soğutucusu hiç hoş değil.


Görünüşe bakarak kart alınmaz.Sonuçta 12 CM fan var üstünde..
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trulli 10 yıl
microsonic

Soğutucusu hiç hoş değil.


zaten gpu 40nm haliyle daha az ısınacağı malum, harici güç istemediği için yükske hızlara çıkması da pek muhtemel değil.

o soğutucu yeter de artar bile.
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