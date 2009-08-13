PowerColor Radeon HD 4750 gün ışığına çıktı

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Kısa bir süre önce 2GB GDDR5 bellekli Radeon HD 4890 PCS+ modelini duyuran PowerColor, AMD-ATi'nin Radeon HD 4750 modeli için pazara giriş yapan ilk üretici olabilir. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde AMD-ATi'nin Radeon HD 4000 serisini iki yeni model ile güncelleyeceğini belirtmiştik. Firmanın DirectX 11 öncesinde kullanıma sunacağı son modellerden birsi olan Radeon HD 4750 için PowerColor'ın hazırlık çalışmaları gün ışığın çıktı. Masaüstü sistemler için 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ilk ekran kartı olarak tanıtılan Radeon HD 4770 modelinin altına konumlandırılacak Radeon HD 4750 için PowerColor kendi özel tasarımını hazırlama yoluna gitmiş zira firma yeni modelinde özel soğutucu ile birlikte kendi baskılı devre tasarımına yer veriyor.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV740 GPU'sunun saat hızları düşürülmüş bir varyasyonuna sahip olan PowerColor Radeon HD 4750, 128-bit bellek veri yolu desteğine, 512MB GDDR5 bellek kapasitesine ve 640x paralel işlem birimine sahip. Grafik işlem birimi 730MHz, bellekleri ise 3200MHz'de görev yapan DirectX 10.1 destekli ekran kartı, 3+1 fazlı güç tasarımı ile donatılmış. Ek güç girişi bulunmayan dolayısıyla hız aşırtma başarımının Radeon HD 4770 kadar olması beklenmeyen yeni modelde soğutucu tercihi ise Arctic Cooling'in Alüminyum tabanlı özel soğutucusuna yer veriliyor. Çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X ve yüksek tanımlı video hızlandırma için UVD 2.0 desteği sunan yeni modelde DVI, VGA ve HDMI konnektörlerine yer veriliyor.

PowerColor tarafından önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen yeni modelin 80$ seviyesinden satışa sunulması bekleniyor.

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