PowerColor Radeon HD 4830 satışa sunuldu

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AMD-ATi'nin 23 Ekim'de duyurmaya ve doğrudan GeForce 9800GT'nin karşısına konumlandırmaya hazırlandığı Radeon HD 4830, diğer pek çok yeni modelde olduğu gibi lansmanında birkaç gün önce Uzakdoğu teknoloji ve donanım marketlerdeki yerini almaya başlamıştı. İlk detaylarını verdiğimiz Sapphire ve MSI'ın Radeon HD 4830 modellerinden sonra PowerColor da satışa çıkan RV770LE tabanlı yeni modeliyle karşımızda.

Sadece AMD-ATi tabanlı ekran kartları hazırlayan PowerColor'ın Radeon HD 4830 modeli, 256-bit bellek veri yolu ve 640x paralel işlem birimiyle birlikte geliyor. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV770LE gpu'sunun güç verdiği ekran kartını firmanın 199$ seviyesinde yaza damga vuran popüler modeli HD 4850'den paralel işlemci sayısı ve saat hızları ayıracak gibi görünüyor.

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PowerColor'ın çift slot tasarıma sahip olan yeni modeli DirectX 10.1 ve PCIe 2.0 desteği sunuyor. Özel bir soğutucu ile desteklenen kartın bellekleri de benzer şekilde ısı dağıtıcı ile kapatılmış. Saat hızları resmi olarak netleşmemekle birlikte AX4830 512MD3-H kod adlı yeni modelin grafik işlemcisi 575MHz, bellekleri ise 1800MHz'de çalışacak gibi görünüyor.

512MB GDDR3 bellekle donatılan PowerColor Radeon HD 4830, Unified Video Decoder 2 teknolojisi sayesinde yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. Radeon HD 4670 ve HD 4850 modelleri arasındaki boşluğu dolduracak yeni modelin Tayvan'da yaklaşık 130$ seviyesinden kullanıma sunulduğu belirtiliyor.