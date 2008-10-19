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PowerColor Radeon HD 4830 satışa sunuldu

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
18b
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43
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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PowerColor Radeon HD 4830 satışa sunuldu
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AMD-ATi'nin 23 Ekim'de duyurmaya ve doğrudan GeForce 9800GT'nin karşısına konumlandırmaya hazırlandığı Radeon HD 4830, diğer pek çok yeni modelde olduğu gibi lansmanında birkaç gün önce Uzakdoğu teknoloji ve donanım marketlerdeki yerini almaya başlamıştı. İlk detaylarını verdiğimiz Sapphire ve MSI'ın Radeon HD 4830 modellerinden sonra PowerColor da satışa çıkan RV770LE tabanlı yeni modeliyle karşımızda.

Sadece AMD-ATi tabanlı ekran kartları hazırlayan PowerColor'ın Radeon HD 4830 modeli, 256-bit bellek veri yolu ve 640x paralel işlem birimiyle birlikte geliyor. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV770LE gpu'sunun güç verdiği ekran kartını firmanın 199$ seviyesinde yaza damga vuran popüler modeli HD 4850'den paralel işlemci sayısı ve saat hızları ayıracak gibi görünüyor.

PowerColor Radeon HD 4830 satışa sunuldu
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PowerColor'ın çift slot tasarıma sahip olan yeni modeli DirectX 10.1 ve PCIe 2.0 desteği sunuyor. Özel bir soğutucu ile desteklenen kartın bellekleri de benzer şekilde ısı dağıtıcı ile kapatılmış. Saat hızları resmi olarak netleşmemekle birlikte AX4830 512MD3-H kod adlı yeni modelin grafik işlemcisi 575MHz, bellekleri ise 1800MHz'de çalışacak gibi görünüyor.

512MB GDDR3 bellekle donatılan PowerColor Radeon HD 4830, Unified Video Decoder 2 teknolojisi sayesinde yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. Radeon HD 4670 ve HD 4850 modelleri arasındaki boşluğu dolduracak yeni modelin Tayvan'da yaklaşık 130$ seviyesinden kullanıma sunulduğu belirtiliyor.


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huseyincarnege 10 yıl
bukartı alcaksanız iki tane alın zira hd2900xt
iyi bazende aynı sonuçları veriyo
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huseyincarnege 10 yıl
acaba sapphirele performans frkı varmı
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CaSsErDoDo 11 yıl
işte fiyatı 130 dolar olmalıydı sunmuşlar ama canım ülkemde bakalım kaça alcaz
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XandP 11 yıl


quote:

Orjinalden alıntı: XandP

abuk subuk konuşmayın ya!!8800 gts ile 9800 gtx aynı kartın fındıklısı 4850 9800 gtx i tokatladığına göre 4830 8800 gts de daha iyidir.shader da üstün.256 bit ve ayrıca rv770 gpusunun aa ve af de ne kadar başarılı olduğunu herkes biliyo.Kesinlikle alınası bir kart olucak eğer 130 dolar seviyesinde olursa



4830 8800GTS i geçemez.8800GTS 9800GTX ile aynı sayılır.9800gtx ile 4850 yarışır, tokatlıyor demişsin sanki ikiye katlıyor , bazı oyunlarda ve aa da geçiliyor hepsi bu.

9800 gtx ve gtx+ in 4850 geçebildiği oyunlar anca nvidia destekli oyunlar olur.Crysis gibi ya da wic.Diğer oyunların hepsinde 4850 üstün.
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ugacomtr 11 yıl
cf destekli oyunlarda 4850 yi cf olarak gececektir. cf destegi olmayan oyunlarda tabiki aşagıda kalacaktır. tek 4850 alıp bi tane daha 4850 ilerde alınırsa bence daha mantıklı olacaktır. zaten 1 ay daha bekleyecegiz. acelemiz yok. saygılar
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unixx 11 yıl
bu kart 4850 aynısı olay şu 4850 de shader ler bozuk hatalı basılıyor veya test de hatalı cıkıyor shaderler .Kartda cöpe atılmaz o zaman bozuk shaderleri kapatıp isninede 4830 dıyorlar olay bu
.Bu filmi biliyoruz biz izlemiştık degilmi hehehe
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cengiz_vga 11 yıl
hadi bakalım inş fiyat ve performans da lider olurda kendi kulvarında.
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01Mrt 11 yıl
9800GT yi geçtiği söyleniyor msı modelinin testleri öyleydi...
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ugur_yavuz 11 yıl
Testlerde 9800GT yi geçecek şekilde ayarlamışlardır onu siz takmayın kafanıza:)
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Fields of Athenry 11 yıl
Testler çok önemli.İyiyse bende bi tane alabilirim.
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scutaro 11 yıl
155$'lık 8800gts ile bu kartdan çok daha iyi performans alırım
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Nevi şahsına münhasır 11 yıl
Standart kıl soğutmadan yapmamışlar hele şükür. Powercolorun bu soğutması eğer 4670 ile birebir aynıysa müthiş sessiz.

Bu arada Tayvanda 9800 ve 9600GTler kaç dolar düzeyinde? Böylece ufak bir mukayese de yapabilirz.
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