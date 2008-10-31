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PowerColor Radeon HD 4870 temelli yeni ekran kartını duyurdu

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
8,3b
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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PowerColor Radeon HD 4870 temelli yeni ekran kartını duyurdu
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Sadece AMD-ATi tabanlı ekran kartları hazırlayan PowerColor, Radeon HD 4870 temelli yeni ekran kartını duyurdu. Firmanın AX4870 512MD5 seri numaralı yeni modeli genel görünümü ve kullanılan soğutucusu itibariyle bir süre önce pazara sunulan PCS modeliyle benzerlikle taşısa da yeni modelde daha başarılı ve sessiz soğutma sağlamak için fan güncellemesi yapıldığı belirtiliyor.

AMD-ATi'nin 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı RV770XT gpu'sunun güç verdiği ekran kartı üzerinde 512MB GDDR5 bellek bulunuyor. 800x paralel işlem birimi ve 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan ekran kartının grafik işlemcisi 770MHz'de, bellekleri ise 3600MHz'de görev yapıyor. Çift slot tasarıma sahip olan kart ayrıca DirectX 10.1 ve PCIe 2.0 desteği de sunuyor.

Unified Video Decoder 2 teknolojisi sayesinde HD DVD ve Blu-ray gibi yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma sağlayabilen kart ayrca çoklu ekran kartı kullanmak isteyenlere Crossfire X olanağı da sağlıyor. Çift DVI ve HDTV destekli TV konnektörlerine sahip olan PowerColor'ın yeni modeli için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmamakla birlikte önümüzdeki günlerde kullanıma sunulacağı belirtiliyor.


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Promity 11 yıl
Sapphire bile akıllandı toxic leri kapalı yaptı 4870 geçince bunlar hala sıcak hava kasada kalsın kapak için para mı harcıcaz diye düşüüp kart üretiyor. Kardeşim koy bi kapak sıcak hava çıksın kasadan dimi yani:)
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Applejack 11 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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ramdeon 11 yıl
PowerColor artık benim için çok özel bir yere sahip.Adamlar iyi iş yapıyorlar.
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UgurSuval 11 yıl
boyle bir sogutma sisteminde sıcak havanın yarısı atılırken diger yarısıda içerde kalır tabi arka taraf kapalı degilse yinede referans sogutmadan cok daha iyi olacagı kesin
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01Mrt 11 yıl
çeşitler yeni yeni geliyor piyasaya hadi bakalım...
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iktyas 11 yıl
kartın soğutması ve kutusu güzele benzıyor.umarım kartın soğutma performansıda iyidir
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Kénan 11 yıl

Orjinalden alıntı: 01mrt

çeşitler yeni yeni geliyor piyasaya hadi bakalım...

Çok çeşit iyidir
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Promity 11 yıl
Bu tarz soğutmalar Nvidia 7900gt ler ve Quadro serisi ekran kartlarında vardı eskiden
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ozzzy222 11 yıl
iyi iyi
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menem 11 yıl
bu tip soğutmayı kim çıkarttı bilmiyorum ama ben ilk msi da gördüm...
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F.@.T.İ.H 11 yıl
ilk seriye gore daha saglam bir kart olmus....
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TiesTorN 11 yıl
grafik işlemcisi 770MHz'de, bellekleri ise 3600MHz'de görev yapıyor.


Saçmalık..
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VMTX 11 yıl
farklı soğutma sistemine sahip 4870 ler kervanına bi yenisi daha olmuş
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