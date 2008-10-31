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Sadece AMD-ATi tabanlı ekran kartları hazırlayan PowerColor, Radeon HD 4870 temelli yeni ekran kartını duyurdu. Firmanın AX4870 512MD5 seri numaralı yeni modeli genel görünümü ve kullanılan soğutucusu itibariyle bir süre önce pazara sunulan PCS modeliyle benzerlikle taşısa da yeni modelde daha başarılı ve sessiz soğutma sağlamak için fan güncellemesi yapıldığı belirtiliyor.

AMD-ATi'nin 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı RV770XT gpu'sunun güç verdiği ekran kartı üzerinde 512MB GDDR5 bellek bulunuyor. 800x paralel işlem birimi ve 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan ekran kartının grafik işlemcisi 770MHz'de, bellekleri ise 3600MHz'de görev yapıyor. Çift slot tasarıma sahip olan kart ayrıca DirectX 10.1 ve PCIe 2.0 desteği de sunuyor.

Unified Video Decoder 2 teknolojisi sayesinde HD DVD ve Blu-ray gibi yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma sağlayabilen kart ayrca çoklu ekran kartı kullanmak isteyenlere Crossfire X olanağı da sağlıyor. Çift DVI ve HDTV destekli TV konnektörlerine sahip olan PowerColor'ın yeni modeli için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmamakla birlikte önümüzdeki günlerde kullanıma sunulacağı belirtiliyor.