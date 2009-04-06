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PowerColor Radeon HD 4890 PCS+; Özel tasarım HD 4890'lar görünmeye başladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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PowerColor Radeon HD 4890 PCS+; Özel tasarım HD 4890'lar görünmeye başladı
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Resmi lansmanı geçtiğimiz hafta yapılan Radeon HD 4890 için özel tasarım modeller de görünmeye başladı. Sadece AMD-ATi tabanlı ekran kartları üreten ve geçtiğimiz günlerde sıvı soğutmalı Radeon HD 4890 LCS (Liquid Cooling System) modeli üzerinde çalışan PowerColor, hava soğutmalı özel çözümler üzerindeki çalışmalarına da devam ediyor. Firmanın çalışmaları süren HD 4890 PCS+ modeli ilk detayları ve görseli ile birlikte gün ışığına çıkmış durumda.

Henüz PowerColor cephesinden yeni modele yönelik nihai detaylar açıklanmış olmasa kart saat hızları ve diğer bazı özellikleriyle AMD-ATi'nin referans modelinden ayrılacak. Yapılan açıklamalara göre kartı 10 katmanlı baskılı devre üzerine inşa ettiği belirtilen PowerColor ayrıca güç tasarımında da bazı değişikliker yapmış. ZEROtherm tarafından hazırlanan ve ısı iletim teknolojisini temel alan özel soğutucu ile donatılan kartın daha serin ve sessiz çalışacağı belirtiliyor.

Standart olarak 850MHz GPU ve 3900MHz bellek saat hızlarına sahip olan referans tasarım Radeon HD 4890'ın aksine PowerColor'ın özel soğutuculu Radeon HD 4890 PCS+ modelinde GPU hızının 920MHz'e, bellek frekansının ise 4400MHz'e çıkartıldığı belirtiliyor. Ancak çalışmaların devam ettiği ve hızlar için henüz karar verilmediği, özellikle grafik işlemci çalışma frekansı için 950MHz seviyesinin hedeflendiği de gelen haberler arasında yer alıyor.


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buraoca2 10 yıl
@TiesTorn
Gerekiyorsa yaparlardı diye birşey yok. Yoksa durumu Xbox 360'ın 3K sorununa getiricem. Gerekseydi Microsoft yeni tasarım güncellemerinde 3k problemini çözmek için ciddi bir çalışma yapardı diymi...
Yani gerekseydi diye birşey yok. Mesela benimde Sparkle FX 5600 XT kartımda, grafik hataları meydana gelmeye başlamıştı(Sadece ufak bir fan vardı üzerinde, Ramsink falan ne gezer...) Halbuki Ramsink olsaydı bu hatalar meydana gelmezdi(Daha sonra ben Ramsink alıp takmak zorunda kalmıştım xD, gerçi 3 aya kadar değiştirdim sistemi :))
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Hobo. 10 yıl
İyi o.c olmuş. Güzel soğutucu, en azından stock soğutucudan bin kat daha iyi.
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memanet 10 yıl
ben his in iceq modellerini merak ediyorum onlar güzel oluyo
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BlackBeasT 10 yıl
ATİnin fabrika çıkışlı sogutucuya sahip 4890 almakdansa PowerColor Radeon HD 4890 almak daha mantıklı tape fiyat ne olucak ?
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Anektot 10 yıl
sogutucunun markasının ZeroTherm olmasi oh çektirdi ::D
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Timeguard 10 yıl
1000 mi default

oha



ati azdı gene oc ile de voltajı verine 1100-1200 olur ozaman

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RaptorFX 10 yıl
1000/4500 gibi değerlerde satan firmalar da olacaktir. Yeme de kullan olur işte o zaman...
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hardware wizard 10 yıl
işte bunları beklemek lazım almak içinn
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YaRaNoZ 10 yıl
Bu Ati cepheside acayip her karta soğutma takviyesi yapıyor sonradan.
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VO Photographics 10 yıl

Orjinalden alıntı: YaRaNoZ

Bu Ati cepheside acayip her karta soğutma takviyesi yapıyor sonradan.



ATI Standart bir tasarımla kartı üretir bunun adınada stok tasarım denir, bu kartları firmalar satın alarak özelleştirir yani bu gördüğünüz kart ATI ye tasarım ise PowerColor'a ait. Anlıyacağınız ATI üretim sürecinde sizin kadar bilinçli olmasada
ürettiği karta sonradan soğutucu ilavesi yapmıyor :)
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sertacaygun 10 yıl
Tasarım güzel ama Crossfire köprüsünün önü kapanmış gibi sanki.
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cengiz_vga 10 yıl

Orjinalden alıntı: sertacaygun

Tasarım güzel ama Crossfire köprüsünün önü kapanmış gibi sanki.



cf köprüleri esnektir.ona göre yapılıyor zaten saoğutucular
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TURK-ŞAD 10 yıl

Orjinalden alıntı: sertacaygun

Tasarım güzel ama Crossfire köprüsünün önü kapanmış gibi sanki.



Napcan CF köprüsünü, iki tane 4890 mı almayı düşünüyosun


Arka panelde ki boşluk görülüyor zaten alttaki GPU üzerine gelen ısı dağıtıcı borular yüksek yapılmış yani kartı dik olarak düşündüğünde yeterli genişlik mevcut ısı yaprakları yukarda kalıyo zorluk çekmezsin..

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