PowerColor Radeon HD 4890 PCS+; Özel tasarım HD 4890'lar görünmeye başladı

Tam Boyutta Gör

Resmi lansmanı geçtiğimiz hafta yapılan Radeon HD 4890 için özel tasarım modeller de görünmeye başladı. Sadece AMD-ATi tabanlı ekran kartları üreten ve geçtiğimiz günlerde sıvı soğutmalı Radeon HD 4890 LCS (Liquid Cooling System) modeli üzerinde çalışan PowerColor, hava soğutmalı özel çözümler üzerindeki çalışmalarına da devam ediyor. Firmanın çalışmaları süren HD 4890 PCS+ modeli ilk detayları ve görseli ile birlikte gün ışığına çıkmış durumda.

Henüz PowerColor cephesinden yeni modele yönelik nihai detaylar açıklanmış olmasa kart saat hızları ve diğer bazı özellikleriyle AMD-ATi'nin referans modelinden ayrılacak. Yapılan açıklamalara göre kartı 10 katmanlı baskılı devre üzerine inşa ettiği belirtilen PowerColor ayrıca güç tasarımında da bazı değişikliker yapmış. ZEROtherm tarafından hazırlanan ve ısı iletim teknolojisini temel alan özel soğutucu ile donatılan kartın daha serin ve sessiz çalışacağı belirtiliyor.

Standart olarak 850MHz GPU ve 3900MHz bellek saat hızlarına sahip olan referans tasarım Radeon HD 4890'ın aksine PowerColor'ın özel soğutuculu Radeon HD 4890 PCS+ modelinde GPU hızının 920MHz'e, bellek frekansının ise 4400MHz'e çıkartıldığı belirtiliyor. Ancak çalışmaların devam ettiği ve hızlar için henüz karar verilmediği, özellikle grafik işlemci çalışma frekansı için 950MHz seviyesinin hedeflendiği de gelen haberler arasında yer alıyor.