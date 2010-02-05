PowerColor, Radeon HD 5450 tabanlı 5 yeni ekran kartı hazırladı

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AMD-ATi'nin önde gelen iş ortaklarından PowerColor, Radeon HD 5450 tabanlı ekran kartlarını duyurdu. Go! Green serisi altında hazırlanan DirectX 11 destekli ekran kartları, 40nm Cedar GPU'sundan güç alıyor ve modeline göre 512MB DDR2 veya 1GB GDDR3 bellek kapasitesiyle geliyorlar. 64-bit bellek veri yolu desteğine ve 80x paralel işlem birimine sahip olan kartlar, düşük profilli baskılı devre ve pasif soğutma kullanıyorlar.

Grafik işlem birimleri 650MHz, bellekleri ise modeline göre 800MHz (DDR2) ve 1334MHz'de görev yapan ekran kartlarından Eyefinity Edition olarak tanımlanan iki model, D-Sub, DVI ve DisplayPort konnektörleriyle gelirken, diğer üç modelde ise DVI, D-Sub ve HDMI konnektörlerine yer verildiğini görüyoruz.

Çoklu monitör kurulumlarına olanak tanıyan ayrıca yüksek tanımlı video hızlandırma desteği de sunan yeni kartların önümüzdeki günlerde satışa sunulmaları beklenirken, fiyatları hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.