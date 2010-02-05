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PowerColor, Radeon HD 5450 tabanlı 5 yeni ekran kartı hazırladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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PowerColor, Radeon HD 5450 tabanlı 5 yeni ekran kartı hazırladı
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AMD-ATi'nin önde gelen iş ortaklarından PowerColor, Radeon HD 5450 tabanlı ekran kartlarını duyurdu. Go! Green serisi altında hazırlanan DirectX 11 destekli ekran kartları, 40nm Cedar GPU'sundan güç alıyor ve modeline göre 512MB DDR2 veya 1GB GDDR3 bellek kapasitesiyle geliyorlar. 64-bit bellek veri yolu desteğine ve 80x paralel işlem birimine sahip olan kartlar, düşük profilli baskılı devre ve pasif soğutma kullanıyorlar.

Grafik işlem birimleri 650MHz, bellekleri ise modeline göre 800MHz (DDR2) ve 1334MHz'de görev yapan ekran kartlarından Eyefinity Edition olarak tanımlanan iki model, D-Sub, DVI ve DisplayPort konnektörleriyle gelirken, diğer üç modelde ise DVI, D-Sub ve HDMI konnektörlerine yer verildiğini görüyoruz.

Çoklu monitör kurulumlarına olanak tanıyan ayrıca yüksek tanımlı video hızlandırma desteği de sunan yeni kartların önümüzdeki günlerde satışa sunulmaları beklenirken, fiyatları hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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talh4wk 9 yıl
5 taneye gerek yoktu hepsine ayrı marka fanmı takacak?
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Confusion 9 yıl
HD5xxx serisinin en alt gurubu olarak güzel HTPC ve ofis sistemi ürünleri ama taban ram miktarı 512mbgddr3 olmalıydı
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bolu 9 yıl
arkadaşlar yakınmakta haklı karışmayın
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Regor 9 yıl
Şu kartların hala hepsinin amacının oyun olduğunu zannediyorsunuz. Yazık!
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_bluescream_ 9 yıl

Regor

Şu kartların hala hepsinin amacının oyun olduğunu zannediyorsunuz. Yazık!


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car_26 9 yıl

Regor

Şu kartların hala hepsinin amacının oyun olduğunu zannediyorsunuz. Yazık!

Hazır bilgisayar satan şirketler bu kartları bilgisiz oyun sever kullanıcılara satacak
Yakınmamızda ondan
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Chris Brown 9 yıl
1GB DDR3 DX11 , diye promasyon yapacaklar bi i5 750 li sisteme takacaklar bu kartı .
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BAYOKAN84 9 yıl
tam hazır sistem kandırmacasına uygun kartlar hazırlamışlar...hem 1 gb hem dx11 deyip kaç kişiyi kandıracaklar.....
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