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PowerColor Radeon HD 5770 Eyefinity5 Edition lanse edildi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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PowerColor Radeon HD 5770 Eyefinity5 Edition lanse edildi
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AMD-ATi tabanlı ekran kartı üretiminde sektörün önde gelen oyuncularından biri olan PowerColor, ilk defa CeBIT 2010 fuarında tanıttığı Radeon HD 5770 Eyefinity5 Edition isimli yeni modelini resmi olarak duyurdu. İlk defa ATi Radeon HD 5800 serisi ile lanse edilen Eyefinity teknolojisi sayesinde kullanıcılar, üçlü monitör kurulumu yapabiliyorlar. 29 Mart'ta lanse edilecek ATi Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition isimli yeni modeliyle birlikte 6'lı monitör kurulumunu mümkün kılmaya hazırlanan AMD-ATi cephesinde firmanın iş ortakları özel tasarımlı Radeon HD 5770 ile alternatif çözümler sunmaya hazırlanıyorlar.

PowerColor tarafından lanse edilen ATi Radeon HD 5770 Eyefinity5 Edition, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Juniper XT GPU'sundan güç alıyor. 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 800x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartı, 850MHz GPU ve 4800MHz bellek saat hızlarıyla geliyor. Satılmakta olan Radeon HD 5770 tabanlı diğer modellerde olduğu gibi 1GB GDDR5 bellekle gelen DirectX 11 destekli ekran kartının en önemli farklılığı ise üzerinde 5 adet Mini DisplayPort konnektörüne yer verilmesi zira bu sayede ekran kartı aynı anda 5 farklı monitörün kullanımını mümkün kılabiliyor.

3'lü monitör kurulumlarından fazlasını isteyenler için hazırlanan PowerColor Radeon HD 5770 Eyefinity5 Edition, türünün ilk örneği olarak pazara girecek ancak tek çözüm de olmayacak. Zira gelen bilgilere göre XFX de Radeon HD 5770 Eyefinity5 Edition modeli için hazırlıklara başlamış durumda. PowerColor tarafından önümüzdeki günlerde pazara sunulması beklenen kartın fiyatı ise henüz açıklanmadı.

PowerColor Radeon HD 5770 Eyefinity5 Edition lanse edildi
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KANUNI61 9 yıl
bu kartı alıp evde kurmam icin maddi durumum iyi yönde beni rahatsız etmesilazımki 3 veya 6 mönitör alıp kurayım ama gercekden iyi bir teknoloji kullanan olacakdır benimgibi herkes zöürt deyil :))
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VenomS 9 yıl
iyi bir haber beklediğim kart olabilir tabii ki 5 monitör almak ne kadar mantıklı oda tartışılır ama matrox modellerine iyi altarnetif olabilir.
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