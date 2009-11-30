PowerColor Radeon HD 5770 v2 modelini duyurdu

Tam Boyutta Gör

DirectX 11 destekli ekran kartları için özel tasarımlı yeni modellerini duyurmaya başlayan üretici firmalarla birlikte AMD de tasarım değişikliğine gitti ve Radeon HD 5770 modelinde Radeon HD 5750 modelinkiyle oldukça benzer, yeni bir soğutucu kullanmaya başladı. ATi Radeon HD 5770 v2 olarak tanımlanan ekran kartı için yeni modelini duyuıran ilk üreticilerden birisi de PowerColor oldu. Firmanın yeni ekran kartı 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Juniper XT GPU'sunu kullanıyor ve yeni soğutucusuyla "Batmobile" tasarımını sürdüren ilk modele kıyasla daha serin ve sessiz çalıştığı belirtiliyor.

Teknik özelliklerinde herhangi bir değişikliğe gidilmeyen ekran kartı 128-bit bellek veri yolu desteğine, 800x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek desteğine sahip. Grafik işlem birimi 800MHz'de, bellekleri ise 4800MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli ekran kartı Crossfire X ve UBD 2.0 teknolojilerine de destek veriyor. Çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörleri ile Eyefinity teknolojisi üzerinden çoklu monitör kullanımına olanak tanıyan ekran kartının tercihe bağlı olarak BattleForge oyunu ile alınabileceği açıklanırken on kullanıcı satış fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.