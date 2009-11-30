Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

PowerColor Radeon HD 5770 v2 modelini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
9,3b
1
9
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

PowerColor Radeon HD 5770 v2 modelini duyurdu
Tam Boyutta Gör

DirectX 11 destekli ekran kartları için özel tasarımlı yeni modellerini duyurmaya başlayan üretici firmalarla birlikte AMD de tasarım değişikliğine gitti ve Radeon HD 5770 modelinde Radeon HD 5750 modelinkiyle oldukça benzer, yeni bir soğutucu kullanmaya başladı. ATi Radeon HD 5770 v2 olarak tanımlanan ekran kartı için yeni modelini duyuıran ilk üreticilerden birisi de PowerColor oldu. Firmanın yeni ekran kartı 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Juniper XT GPU'sunu kullanıyor ve yeni soğutucusuyla "Batmobile" tasarımını sürdüren ilk modele kıyasla daha serin ve sessiz çalıştığı belirtiliyor.

Teknik özelliklerinde herhangi bir değişikliğe gidilmeyen ekran kartı 128-bit bellek veri yolu desteğine, 800x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek desteğine sahip. Grafik işlem birimi 800MHz'de, bellekleri ise 4800MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli ekran kartı Crossfire X ve UBD 2.0 teknolojilerine de destek veriyor. Çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörleri ile Eyefinity teknolojisi üzerinden çoklu monitör kullanımına olanak tanıyan ekran kartının tercihe bağlı olarak BattleForge oyunu ile alınabileceği açıklanırken on kullanıcı satış fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
VforVendetta37 10 yıl
UBS 2.0 nedir?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EXcom_Zkko 10 yıl

Semproncu

UBS 2.0 nedir?


UVD 2.0 olması muhtemel..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IgorStravinsky 10 yıl
Neden hala 58xx serisine çıkmadığına anlam veremiyorum. İzin mi çıkmıyor nedir yani sebebi bilen var mı ? Sırf özel soğutuculu almak için bekleyenlerin sayısı, şu anda 58xx alan sayısı kadar vardır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
syler23 10 yıl
bu ne abi yaa.. bütün kartlarımı aynı atinin??? sapphire de aynısını çıkarmış???
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 10 yıl
Tercihim öncelikle sıcak havayı dışarı atan modellerden yana olacaktır. Çünkü oyun oynarken kart oldukça ısınıyor ve bu ısınan havanın kasa içerisinde kalması, soğutmaya çalıştığımız kasa için iyi bir durum değil.. illede özel tasarımlı kart alınacaksa his'in iceq serisi tercih edilebilir..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Reanimate 10 yıl
bende v2 diyince çift çekirdek sandım bence DX 11 şuan için bi hayli gereksiz en erken gelecek sene oyun ve ekran kartlarının güçleri yetmiyecektir diye düşünüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Trecc11 10 yıl
daha serin ve daha sessiz..

güzel..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Dragon Age : Origins Artılar Eksiler Videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim