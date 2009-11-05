PowerColor SCS3 HD5750: Pasif soğutmalı ilk DirectX 11 ekran kartı hazır

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Sıvı soğutmalı Radeon HD 5870 LCS modeliyle gündemde olan PowerColor, alternatif soğutmalı DirectX 11 kartlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Firma yaptığı açıklama ile pasif soğutmaya sahip DirectX 11 destekli ilk ekran kartını duyurdu. SCS3 HD5750 olarak isimlendirilen yeni model, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Juniper LE GPU'sunu temel alıyor.

Grafik işlem birimi 700MHz'de, bellekleri ise 4600MHz'de görev yapan ekran kartında 1GB GDDR5 bellek bulunuyor. Çift slot tasarıma sahip olan kartın üzerindeki soğutucu dört adet Bakır ısı borusu ile birlikte 32 adet Alüminyum yaprağa sahip. 128-bit bellek veri yolu desteği ve 720x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartı aynı zamanda Crossfire X desteği de sunuyor.

Çoklu monitör kullanımı için çift DVI, HDMI ve DisplayPort ara birimlerine sahip olan Eyefinity destekli ekran kartı 20 Kasım'da 149$'lık etiket fiyatıyla satışa sunulacak.