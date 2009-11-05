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PowerColor SCS3 HD5750: Pasif soğutmalı ilk DirectX 11 ekran kartı hazır

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
8,5b
1
16
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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PowerColor SCS3 HD5750: Pasif soğutmalı ilk DirectX 11 ekran kartı hazır
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Sıvı soğutmalı Radeon HD 5870 LCS modeliyle gündemde olan PowerColor, alternatif soğutmalı DirectX 11 kartlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Firma yaptığı açıklama ile pasif soğutmaya sahip DirectX 11 destekli ilk ekran kartını duyurdu. SCS3 HD5750 olarak isimlendirilen yeni model, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Juniper LE GPU'sunu temel alıyor.

Grafik işlem birimi 700MHz'de, bellekleri ise 4600MHz'de görev yapan ekran kartında 1GB GDDR5 bellek bulunuyor. Çift slot tasarıma sahip olan kartın üzerindeki soğutucu dört adet Bakır ısı borusu ile birlikte 32 adet Alüminyum yaprağa sahip. 128-bit bellek veri yolu desteği ve 720x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartı aynı zamanda Crossfire X desteği de sunuyor.

Çoklu monitör kullanımı için çift DVI, HDMI ve DisplayPort ara birimlerine sahip olan Eyefinity destekli ekran kartı 20 Kasım'da 149$'lık etiket fiyatıyla satışa sunulacak.


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sft67 10 yıl
Güzel,beğendim
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wacd 10 yıl
şu ısı borularını karta paralel geçirseler ya, thermalright t-rad 2 gibi daha fazla alüminyum yaprak kullanarak
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albani 10 yıl
Tam benim için bu Card+
Pasif Soğutma adam gibi Card yoktu
ortalıkta bu iyi gider,fiyatta iyi
sayılır++
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einhander 10 yıl
ben bu sogutucu ustune 12 cm bıtane fan takar sogutmasını 2 ye katlarım
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IgorStravinsky 10 yıl
5850 çeşit getirseler ya biraz? Galiba çoğu kişi özel tasarım 5850/70'leri bekliyor..
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sendomi 10 yıl
soğutucu çok iyide overclock yapınca ne olur onu merak ettim birde voltaj mode yapılsa kart çok ısınırmı
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alpa07 10 yıl
şekil duruyor bu gidişle nvidia kart kullanmayı bırakcam
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Source 10 yıl

alpa07

şekil duruyor bu gidişle nvidia kart kullanmayı bırakcam


Sen şekli içinmi alıyorsun kartı?
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(((TeAcHeR))) 10 yıl

alpa07

şekil duruyor bu gidişle nvidia kart kullanmayı bırakcam


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erolsipar 10 yıl
Bir ay sonra coşar özel tasarımlı soğutuclarla!
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darbelux 10 yıl
Powercolor iyi çıkış yapmaya başladı, sağlam markalar arasında yerini alıyor artık
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mehmetgirgin 10 yıl
çok şekil olmuş
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TELESCOPE 10 yıl
güzel bir ürün teşekkürler
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