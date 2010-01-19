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PowerColor su soğutmalı Radeon HD 5970 LCS modelini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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PowerColor su soğutmalı Radeon HD 5970 LCS modelini duyurdu
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PowerColor ilk detaylarını kısa bir süre önce verdiğimiz su soğutmalı Radeon HD 5970 LCS modelini resmi olarak duyurdu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress GPU'sunun çiftine sahip olan ekran kartı, EK firması tarafından üretilen Bakır tabanlı su soğutma bloğu ile geliyor ve bu sayede dünyanın en hızlı kartı unvanına sahip olan Radeon HD 5970, referans tasarıma göre 30 dereceye kadar daha iyi soğutabiliyor.

Fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak sunulan Radeon HD 5970 LCS, 750MHz GPU ve 4200MHz bellek saat hızlarına sahip. 2x 256-bit bellek veri yolu desteği ve 3200x paralel işlem birimiyle gelen yeni modele, 2GB GDDR5 bellek eşlik ediyor. Quad Crossfire X kurulumuna olanak tanıyan aynı zamanda yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma desteği sunan yeni modelde, iki DVI ve bir adet Mini-DisplayPort konnektörüne yer veriliyor.

Su soğutmalı tasarımla en hızlı ekran kartını kendi segmentinin en serin modellerinden biri haline dönüştüren PowerColor, kutu içeriğine Dirt 2 oyununu da eklediği Radeon HD 5970 LCS modelini 21 Ocak'ta satışa sunacak.


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Mertcan. 9 yıl
Ekran kartı diye buna denir , ama fiyatı sebebiyle istesek de alamayız ne yazık ki , umarım DH'ye video inceleme yapmak da nasip olur sıvı soğutmalı 5970 ile :)
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waltran 9 yıl
içine birde dirt 2 atmışlar fiyata yükleneceklerde yüklenecekler
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demibold 9 yıl
Fiyat konusunda da bilgi olsaydı iyi olurdu
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