PowerColor'dan 1GB bellekli ve Radeon HD 3650 tabanlı yeni ekran kartı

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PowerColor, AMD-ATi'nin 55nm üretim teknolojisi ile hazırladığı RV635 gpu'sunu baz alan Radeon HD 3650 tabanlı yeni ekran kartını duyurdu. Tahmin edebileceğiniz gibi ekran kartının üzerinde durulan en önemli detayı sahip olduğu 1GB'lık yüksek bellek kapasitesi. Tek slot tasarıma ve fanlı soğutmaya sahip olan grafik kartı 128-bit bellek veri yolu ile geliyor ve 120 adet paralel işlem birimiyle donatılmış durumda. 725MHz gpu ve 800MHz (DDR2) bellek saat hızına sahip olan grafik kartı UVD teknolojisi sayesinde yüksek tanımlı videolara yönelik olarak donanımsal hızlandırma sunabilmenin yanı sıra PCIe 2.0 standardıyla da uyumlu. ATi'nin HD 3000 serisinde yer alan diğer modelleri gibi DirectX 10.1 uyumluluğuna sahip olan grafik kartı üzerinde çift DVI ve HDTV destekli tv çıkışı da bulunuyor. Kısa süre içerisinde kullanıma sunulması beklenen kartın fiyatı hakkında ise net bir bilgi bulunmuyor.