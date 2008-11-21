PowerColor'dan pasif soğutmalı ve düşük profilli Radeon HD 4350

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PowerColor giriş seviyesi için hazırladığı ve çoklu ortam bilgisayarlarını hedef aldığı yeni ekran kartını duyurdu. Firmanın Radeon HD 4350 temelli yeni modeli üzerinde AMD-ATi'nin 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı RV710 GPU'su kullanılıyor. Düşük profilli tasarıma sahip olan ve pasif soğutması ile dikkat çeken ekran kartı özellikle sessiz çalışmak üzere hazırlanan kompakt boyutlu HTPC'leri gözüne kestirmiş durumda.

Bellek veri yolu 64-bit olan ve 80x paralel işlem birimiyle gelen yeni modelin grafik işlemcisi 600MHz'de, bellekleri ise 800MHz'de görev yapıyor. DirectX 10.1 ve PCIe 2.0 desteğine sahip olan ekran kartı Unified Video Decoder 2 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. Kart üzerinde DVI ve VGA portlarına ek olarak HDMI konnektörü de bulunuyor.

PowerColor'ın kısa süre içerisinde kullanıma sunmayı planladığı Radeon HD 4350 tabanlı yeni modelin fiyatı ise henüz açıklanmadı.