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QNAP, dünyanın ilk 4 sürücülü ve Atom tabanlı NAS çözümünü duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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QNAP, dünyanın ilk 4 sürücülü ve Atom tabanlı NAS çözümünü duyurdu
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Ağ depolama sistemlerine olan ilgi artıyor. Çok bilgisayarlı ortamlarda kullanıcılar arası dosya paylaşımını oldukça kolay bir uygulama haline getiren ve kısaca NAS olarak bilinen ağ depolama sistemlerinde, sektörün başa güreşen oyuncularından biri de QNAP. Çözümleri ülkemiz pazarına da satılan firma, ürün gamına Intel'in Atom platformundan güç alan 4 sürücülü dünyanın ilk NAS çözümünü de ekliyor. 4-bay TS-439 Pro Turbo NAS isimli yeni çözüm 177 x 180 x 235 mm boyutlarında ve 3.65 Kg ağırlığında.

1.6GHz'de çalışan Atom işlemcisinin güç verdiği ağ depolama sisteminde aynı zamanda 1GB'lık DDR2 bellek ve depolama için 128MB'lık depolama alanı da sunuluyor. 4x sabit sürücüyle kullanılabilen ve RAID 0/1/5/6/5+ kurulumlarıyla uyumlu olan iSCSI NAS çözümünde çift Gigabit Ethernet, çift eSATA ve 5 adet USB 2.0 portu bulunuyor. Üzerindeki ekran aracılığılıyla sistemin çalışma durumu hakkında kullanıcılarını bilgilendirebilen ağ depolama sistemi, 256-bit şifrelem yapabiliyor ayrıca otomatik IP tabanlı şifrelem zöelliğine de destekliyor.

SMS ve elektronik posta aracılığıyla uyarıda yapabilen sistem, SSL güvenlik sertifikasına da sağlıyor. Dosya ve FTP sunucusu olarak ta kullanılabilecek sistem sunucu fonksiyonlarına Linux, UNIX, Mac ve Windows gibi farklı platformlardan erişim olanağı da sunuyor. Önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen ağ depolama sunucusunun fiyatı hakkında şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.

QNAP, dünyanın ilk 4 sürücülü ve Atom tabanlı NAS çözümünü duyurdu
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gun 10 yıl
Sleep mode: 28.8W
In operation: 38.85W
(with 4 x 500GB HDD installed)
İşletim sistemi Linux türevi özel bir sürüm.

Benim esas hoşuma giden iSCSI desteğinin gelmiş olması.
Bu özellik sayesinde bilgisayarınıza tamamen normal bir disk gibi görünecek şekilde (map edilmiş değil) disk eklemek mümkün ve yüksek hızlı gigabit bağlantılarda saniyede 50-60 Mb yazılıp okunabiliyor umarım bu makinada böyle olur.


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kerem 10 yıl

~38 watt oluşu çok çok iyi



@fx57 haber için teşekkürler @gun bilgilendirme için terşekkürler

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aktorun 10 yıl
Yazıda bahsedilmeyen merak ettiğim konular :
1. Boşta ve yük altında kaç watt yük çeker? 2. Üzerindeki işletim sistemi nedir? 3. ortalama okuma/yazma hızları nedir?
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