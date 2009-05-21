QNAP, Intel Atom işlemcili ve 4 sürücülü ağ depolama sistemini duyurdu

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Çok bilgisayarlı çalışma ortamlarında kullanıcılar arası dosya ve içerik paylaşımının hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirilebilmesine olanak tanıyan ağ depolama sistemlerine (NAS) olan ilgi her geçen gün biraz daha artıyor. NAS pazarının zirvesindeki isimlerinden birisi olan QNAP ta yeni model duyurularına hız kesmeden devam ediyor. Firma son olarak SS-439 Pro Turbo NAS isimli yeni ağ depolama sistemini tanıttı. Küçük ölçekli işletmeler ve SOHO kullanıcılar için hazırlanan yeni NAS, Intel Atom platformunu kullanıyor.

Açıklanan teknik özelliklere göre 4 sürücülü yeni ağ depolama sisteminde 1GB'lık sistem belleği ve 128MB DOM kullanılıyor. 2.5" SATA disklerin kullanılabildiği yeni NAS sistemi RAID 0/ 1/ 5/ gibi farklı RAID konfigürasyonlarını da destekliyor. Güç tüketiminin 18 Watt olduğu belirtilen yeni ağ depolama sisteminde üç adet USB 2.0 konnektörü, çift Gigabit Ethernet portu ve çift eSATA portu gibi detaylara da yer veriliyor. Kompakt, sessiz ve enerji verimli olarak tanımlanan yeni ağ depolama sisteminin fiyatı ise henüz açıklanmadı.