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QNAP, Intel Atom işlemcili ve 4 sürücülü ağ depolama sistemini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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QNAP, Intel Atom işlemcili ve 4 sürücülü ağ depolama sistemini duyurdu
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Çok bilgisayarlı çalışma ortamlarında kullanıcılar arası dosya ve içerik paylaşımının hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirilebilmesine olanak tanıyan ağ depolama sistemlerine (NAS) olan ilgi her geçen gün biraz daha artıyor. NAS pazarının zirvesindeki isimlerinden birisi olan QNAP ta yeni model duyurularına hız kesmeden devam ediyor. Firma son olarak SS-439 Pro Turbo NAS isimli yeni ağ depolama sistemini tanıttı. Küçük ölçekli işletmeler ve SOHO kullanıcılar için hazırlanan yeni NAS, Intel Atom platformunu kullanıyor.

Açıklanan teknik özelliklere göre 4 sürücülü yeni ağ depolama sisteminde 1GB'lık sistem belleği ve 128MB DOM kullanılıyor. 2.5" SATA disklerin kullanılabildiği yeni NAS sistemi RAID 0/ 1/ 5/ gibi farklı RAID konfigürasyonlarını da destekliyor. Güç tüketiminin 18 Watt olduğu belirtilen yeni ağ depolama sisteminde üç adet USB 2.0 konnektörü, çift Gigabit Ethernet portu ve çift eSATA portu gibi detaylara da yer veriliyor. Kompakt, sessiz ve enerji verimli olarak tanımlanan yeni ağ depolama sisteminin fiyatı ise henüz açıklanmadı.


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KanKoKan 10 yıl
Niye sadece 2.5" disk kullanılıyor, oysa böyle bir çihazın fiyatı oldukça yüksektir, alan firmada yüksek kapasiteli disk kullanabilmek isteyecektir.
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aspirin_00 10 yıl
bana saçma geldi 2.5 disk kullanmak yani hangi amaca dönük olarak yaptıarki 2.5 daha 5200 devirden kurtulamadı 3.5 inçler 7200 sonra 10000 ve 15000 çıktı bu kadar gelişmeler oldu ama bu 2.5 lar hala 5200 devirden çıkamadılar ben olsam bu ürünü almam sanırım boyuttan tasarruf etmek için birde düşük güç olarak piyasaya girmeye amaçlıyorlar öle tahmin ediyorum performans olarak 3.5 lara nazaran düşük olacağı kanısındayım birde bu sistemlerde sigorta varmı bana göre kesin mi kesin olması lazım artı güç dengeleyicisi (voltaj azalma artma gibi diskleri koruması bakımından ) düşünsenize 4 slot dolu elektirk bir salsa yapacak 4 üde salsacı olacak hdd ler :D:D:D:D
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onurserdar 10 yıl

Orjinalden alıntı: KanKoKan

Niye sadece 2.5" disk kullanılıyor, oysa böyle bir çihazın fiyatı oldukça yüksektir, alan firmada yüksek kapasiteli disk kullanabilmek isteyecektir.



artık hdd ler yavas yavas SSD olacak.

bundan olmasın ?
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