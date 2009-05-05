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QNAP, Intel Atom işlemcili yeni ağ depolama sistemini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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QNAP, Intel Atom işlemcili yeni ağ depolama sistemini duyurdu
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Hazırladığı ağ depolama sistemleriyle (NAS) tanınan ve çözümleri ülkemiz pazarında da satılan QNAP, ürün gamının en yeni üyesi olan ve Intel Atom işlemcili TS-239 Pro Turbo NAS modelini duyurdu. 150 x 102 x 216 mm boyutlarındaki çift sürücülü yeni NAS, özellikle küçük ölçekli işletmeleri ve SOHO kullanıcıları hedef alıyor. 1.6GHz'de çalışan Intel Atom işlemciye, 1GB sistem belleğine ve 128MB'lık flash bellek kapasitesine sahip olan ağ depolama sistemi, çift sürücülü tasarımı üzerinden 2TB'a kadar depolama alanı sunabiliyor.

Çift gigabit ethernet, üç adet USB 2.0 ve iki de eSATA konnektörüne sahip olan sistem, Windows, Mac , Linux ve UNIX OS gibi farklı işletim sistemleriyle uyumlu olan bilgisayarlar arasındaki içerik paylaşımının geleneksel metodlara kıyasla çok daha hızlı ve efektif bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak tanıyan QNAP TS-239 Pro Turbo NAS'ın entegre iSCSI hedef servisi ile yedekleme sunucusu olarak kullanılacağı belirtiliyor. Yeni ağ depolama sisteminin önümüzdeki günlerde sabit disksiz olarak 499$'a satışa sunulması bekleniyor.

QNAP, Intel Atom işlemcili yeni ağ depolama sistemini duyurdu
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RaDReS 10 yıl
sistemi kendimiz toplayı ucuz bir kasaya koysak yarı fiyatına denk gelir...
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KanKoKan 10 yıl
Maximum 2 TB kapasite çok ufak çaplı şirketler yada divx, Hd, mp3 tarzı multimedia ile uğraşan ev kullanıcılarına yönelik olabilir.
Ancak disksiz 499 dolar fiyatı, butip çözümle evde güzelbir yedekleme sistemi kurmak isteyen pekçok kişiye fazla gelir, kanımca bu ürün grubu çihazların biraz daha ekonomik olması gerekir. Dediğim gibi 500 dolar nerdeyse bir Netbook fiyatına eşit.
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a1a1a1fs 10 yıl
nekadar anlamasamda bu marka iyi işler çıkartıyo
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TELESCOPE 10 yıl
siyah renkte ürüne bir hava vermiş ama, arkadaşımın dediği gibi daha ucuzada maledilebilir düşüncesindeyim
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