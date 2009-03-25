Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

QNAP, iSCSI destekli yeni NAS modellerini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
6b
1
1
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

QNAP, iSCSI destekli yeni NAS modellerini duyurdu
Tam Boyutta Gör

Ağ depolama çözümleri (NAS) dünyasının lider oyuncularından birisi olan ve hazırladığı yeni nesil modeller ülkemiz pazarında da satılan QNAP, iSCSI desteğine sahip iki yeni NAS sistemini daha duyurdu. TS-119 ve TS-219 kod adlarını taşıyan ve dünyanın iSCSI desteğine sahip ilk tek ve çift sürücü ağ depolama sistemleri olduğu belirtilen yeni NAS modelleri, ev kullanıcılarının yanı sıra SOHO, küçük ve orta ölçekli işletmeleri de hedef alıyor.

QNAP'ın Siyah renkli şık tasarımlarıyla oturma odalarında kullanılmak üzere hazırlanan HTPC bilgisiyarlara eşlik edebilecek şıklıktaki yeni ağ depolama sistemlerine, birkaç yıl önce Intel'in Xscale işlemci bölümünü satın alan Marvell'in hazırladığı, 1.2GHz'de çalışan işlemci güç veriyor. 512MB DDR2 bellekle desteklenen yeni modelleri QNAP'ın da altını çizdiği üzere Internet Small Computer System Interface (iSCSI) alt yapısıyla öne çıkıyorlar.

QNAP'ın TurboNAS serisi dahilinde hazırladığı yeni ağ depolama sistmlerinin Otomatik IP engelleme, programlı açma ve kapama desteği, ağ güvenliği için iki adet IP kamera desteği, UPnP/ DLNA medya sunucu desteği, posta sunucusu desteği, yüksek hızlı BT/FTP/HTTP ile eMule veri indirme desteği gibi öne çıkan özelliklere ve daha fazlasına sahip olduklar belirtiliyor. Hem ev hem de kurumsal kullanımı hedef alan yeni modeller hakkında detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
MrPerFormance 10 yıl
İlk sürümleride gayet performanslıydı fakat gerçekten pahalılar. Bu sürümün özellikleri de 2 kat daha ileri düzeyde. Fiyat konusunda caydırıcı olacağı kesin. Bunun yerine bir kasa toplamak daha mantıklı geliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Leadtek TV Pro 1920; LCD Monitörleri TV Yapın Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Death Stranding 8 Kasım'da Çıkacak,
Bölüm Sonu Canavarı
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
Dizel Partikül Filtresi (Dpf) iptali
DH Forum
Haftaya A101 marketlerde çok uygun
DonanımHaber
Apple WWDC 2019 etkinliğinde iTunes'u
DonanımHaber
Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, Tesla'yı
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim