QNAP, iSCSI destekli yeni NAS modellerini duyurdu

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Ağ depolama çözümleri (NAS) dünyasının lider oyuncularından birisi olan ve hazırladığı yeni nesil modeller ülkemiz pazarında da satılan QNAP, iSCSI desteğine sahip iki yeni NAS sistemini daha duyurdu. TS-119 ve TS-219 kod adlarını taşıyan ve dünyanın iSCSI desteğine sahip ilk tek ve çift sürücü ağ depolama sistemleri olduğu belirtilen yeni NAS modelleri, ev kullanıcılarının yanı sıra SOHO, küçük ve orta ölçekli işletmeleri de hedef alıyor.

QNAP'ın Siyah renkli şık tasarımlarıyla oturma odalarında kullanılmak üzere hazırlanan HTPC bilgisiyarlara eşlik edebilecek şıklıktaki yeni ağ depolama sistemlerine, birkaç yıl önce Intel'in Xscale işlemci bölümünü satın alan Marvell'in hazırladığı, 1.2GHz'de çalışan işlemci güç veriyor. 512MB DDR2 bellekle desteklenen yeni modelleri QNAP'ın da altını çizdiği üzere Internet Small Computer System Interface (iSCSI) alt yapısıyla öne çıkıyorlar.

QNAP'ın TurboNAS serisi dahilinde hazırladığı yeni ağ depolama sistmlerinin Otomatik IP engelleme, programlı açma ve kapama desteği, ağ güvenliği için iki adet IP kamera desteği, UPnP/ DLNA medya sunucu desteği, posta sunucusu desteği, yüksek hızlı BT/FTP/HTTP ile eMule veri indirme desteği gibi öne çıkan özelliklere ve daha fazlasına sahip olduklar belirtiliyor. Hem ev hem de kurumsal kullanımı hedef alan yeni modeller hakkında detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.