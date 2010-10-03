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Medya Oynatıcılar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

QNAP'dan yeni medya oynatıcısı: NMP-1000P

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Medya Oynatıcılar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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QNAP'dan yeni medya oynatıcısı: NMP-1000P
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Ağ depolama çözümleriyle tanıdığımız QNAP, NMP-1000P isimli yeni medya oynatıcısını duyurdu. Sigma Design tarafından geliştirilen en yeni video/ses çözücüsü ile donatılan ve bu sayede ve 1080p videoları akıcı bir şekilde oynatabildiği belirtilen medya oynatıcısı, Dolby / DTS çok kanallı çevresel ses desteği ve gelişmiş menü navigasyon sistemi gibi detaylara sahip. 512MB DDR2 bellek kapasitesine sahip olan ve üzerinde bir adet Ethernet portu ile birlikte iki adet USB ve iki adet eSATA portu bulunan medya oynatıcısı, HDMI 1.3a ara birimini kullanıyor. Farklı bağlantı alternatifleri için komponent, kompozit video, analog stereo ve S/PDIF optik konnektörlerini üzerinde barındırıyor.

Bir adet 3.5-inç sabit disk ile 2TB'a kadar depolama alanı sunabilen medya oynatıcısı, 40mm çapında dahili fan ile serinletiliyor. Tüm dünyada satışa sunulacak QNAP NMP-1000P'nin fiyatı ise açıklanmadı.

QNAP'dan yeni medya oynatıcısı: NMP-1000P
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QNAP'dan yeni medya oynatıcısı: NMP-1000P
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DH Misafiri 7 yıl
Bu ürün eğer yazılım yönünden dune den ve popcorn dan daha iyi olursa ve fiyatı da uygun olursa alırız. Aksi takdirde boşuna kürek sallarlar
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saintroyo 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Bu ürün eğer yazılım yönünden dune den ve popcorn dan daha iyi olursa ve fiyatı da uygun olursa alırız. Aksi takdirde boşuna kürek sallarlar

qnap in oynatıcılarının fiyatları pek makul olmuyor bildiğim kadarıyla.
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prosecutor 9 yıl
Önce fiyatı açıklansın ve Türkiye ye gelsin uygun olursa alınabilir tabii yazilimida popcorn dan iyi olması şartıyla.
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OverClocK1ng 9 yıl
Ya torrent desteği falan vardır zaten. Ama bu cihazların hepsinin üzerinde 3 veya 4cm lik fanlardan var ve yetersiz geliyor. Ya madem arkasına koyuyorsun orası geniş. En az bir 5cm lik bir fan koyun da bir işe yarasın. Ama cihaz güzel.
Gerçi bende Dark Media Mania var ve cihaz 49GB lık Bluray Filmleri bile bana mısın demeden oynatıyor. Bir de artık klasör destekliyor. Yani Bluray filmi klasör halinde oynatabiliyor. Bu sebeple içerisinde kaç tane dil ve altyazı varsa istediğimi seçebiliyorum. Eskiden yoktu. Sadece orjinal ses ile oynatıyordu.
Ama bu cihaz da güzele benziyor.. Gerçi piyasada artık doldu. EGreat ın da çok şahane modelleri gayet uygun fiyata satılıyor. Hem de Media Tank..
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yonex78 9 yıl
şık bir alete benziyor bunda birde torrent destegi ve popüler video sitelerinden video izleme olursa harika olur
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