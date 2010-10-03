QNAP'dan yeni medya oynatıcısı: NMP-1000P

Ağ depolama çözümleriyle tanıdığımız QNAP, NMP-1000P isimli yeni medya oynatıcısını duyurdu. Sigma Design tarafından geliştirilen en yeni video/ses çözücüsü ile donatılan ve bu sayede ve 1080p videoları akıcı bir şekilde oynatabildiği belirtilen medya oynatıcısı, Dolby / DTS çok kanallı çevresel ses desteği ve gelişmiş menü navigasyon sistemi gibi detaylara sahip. 512MB DDR2 bellek kapasitesine sahip olan ve üzerinde bir adet Ethernet portu ile birlikte iki adet USB ve iki adet eSATA portu bulunan medya oynatıcısı, HDMI 1.3a ara birimini kullanıyor. Farklı bağlantı alternatifleri için komponent, kompozit video, analog stereo ve S/PDIF optik konnektörlerini üzerinde barındırıyor.

Bir adet 3.5-inç sabit disk ile 2TB'a kadar depolama alanı sunabilen medya oynatıcısı, 40mm çapında dahili fan ile serinletiliyor. Tüm dünyada satışa sunulacak QNAP NMP-1000P'nin fiyatı ise açıklanmadı.