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QNAP'tan 4 sürücülü yeni ağ depolama sistemi; Turbo NAS TS-419P

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
10,7b
1
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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QNAP'tan 4 sürücülü yeni ağ depolama sistemi; Turbo NAS TS-419P
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Ağ depolama çözümlerinde sektörün lider oyuncularından Tayvan merkezli QNAP, ürün gamını yeni modellerle genişletmeye devam ediyor. Bilgisayarlar arasında hızlı dosya paylaşımına olanak tanıyan ayrıca yazıcı ve web sunucusu olarak ta kullanılabilen ağ depolama sistemleri yani NAS çözümlerinde pazar her geçen gün gelişirken, QNAP ta yeni modellerle farklı ihtiyaçlar ve alternatif segmentler için yeni modeller sunmaya devam ediyor. Firma tarafından duyurusu yapılan Turbo NAS serisi TS-419 modeli ise ev ve ofis kullanıcılarıyla birlikte küçük ölçekli işletmeleri hedef alıyor.

177 x 180 x 235 mm boyutlarında ve 3 Kg ağırlığındaki 4 sürücülü yeni ağ depolama sistemine 1.2GHz'de çalışan Marvell 6281 işlemcisi güç veriyor. 512MB bellekle donatılan yeni sürücü, 2.5-inç veya 3.5-inç boyutunda dört adet sürücü ile kullanılabiliyor. Çoklu sürücü kullanımı için RAID 0/1/5/6/5+ konfigürasyonlarına destek veren NAS sistemi ayrıca kullanılacak yere göre ağ ortamında güvenlik kameralarından görüntü kaydedebiliyor. Üzerinde iki adet Gigabit Ethernet, iki adet eSATA ve dört adet USB portu bulunan sistem V3 NAS yönetim yazılımıyla geliyor.

Yaygın kullanımına başlanması beklenen QNAP Turbo NAS TS-419P için henüz herhangi bir fiyat bilgisi ise bulunmuyor.


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