QNAP'tan farklı ihtiyaçlar için raf tipi yeni ağ depolama sunucusu

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Kısaca NAS olarak bilinen ağ depolama sistemleri üretiminde dünya devi isimlerden birisi olan QNAP, ürün gamına raf tipi yeni bir NAS sunucusu daha ekliyor. Firmanın küçük ölçekli işletmeler ve iş istasyonu pazarı için hazırladığı TS-410U kod adlı yeni çözüm, 1U formunda yapıya sahip ve tercihe göre 2.5-inç veya 3.5-inç boyutundaki sabit disklerle kullanılabiliyor.

Dört adet disk ile 8TB'a kadar depolama alanı sunan yeni sunucuya, Marvell tarafından hazırlanan ve 800MHz'de çalışan 6281 kodlu işlemci güç veriyor. 512MB ana sistem belleğine ve 16MB flash belleğe sahip olan ağ depolama sunucusu, farklı ihtiyaçlar için RAID 0/1/5/6/5+ kurulumlarına olanak tanırken, otomatik kopyalama özelliği ile USB cihazlardan NAS'a veri aktarımı yapabiliyor.

Çift Gigabit Ethernet, çift eSATA portu ve dört adet USB 2.0 konnektörüne sahip olan yeni ağ depolama sunucusunun tasarımında yüksek stabilite, esnek kapasite arttırımı ve düşük bakım maliyetleri gözetildiğine dikkat çekiliyor. QNAP TS-410U'nun kısa süre içerisinde satışa sunulması beklenirken, fiyatı hakkında henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.