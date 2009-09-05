Raptor Gaming'den oyuncular için yeni fare; BioXar GM1

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Oyuncular için bilgisayar çevre birimleri ve komponentler hazırlayan Almanya merkezli Raptor Gaming, FPS tutkunları için hazırladığı yeni faresini duyurdu. Firmanın BioXar GM1 kod adını taşıyan ve 130 gram ağırlığında olduğu açıklanan yeni farenin tasarımında, uzun süreli kullanım koşulları göz önüne alınarak ergonomiye öncelikli olarak önem verildiği belirtiliyor.

2000 DPI çözünürlüğünü destekleyen optik sensör ile donatılan BioXar GM1, hassasiyet ayarını uygulama veya oyun içerisinde kullanıcı odaklı olarak yapabiliyor. Oyuncuları hedef alan Raptor Gaming BioXar GM1'in yurt dışı satışına başlandığı belirtilirken, tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatının ise 29.90 Avro olarak belirlendiği bildirildi.