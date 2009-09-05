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Raptor Gaming'den oyuncular için yeni fare; BioXar GM1

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
7b
1
10
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Raptor Gaming'den oyuncular için yeni fare; BioXar GM1
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Oyuncular için bilgisayar çevre birimleri ve komponentler hazırlayan Almanya merkezli Raptor Gaming, FPS tutkunları için hazırladığı yeni faresini duyurdu. Firmanın BioXar GM1 kod adını taşıyan ve 130 gram ağırlığında olduğu açıklanan yeni farenin tasarımında, uzun süreli kullanım koşulları göz önüne alınarak ergonomiye öncelikli olarak önem verildiği belirtiliyor.

2000 DPI çözünürlüğünü destekleyen optik sensör ile donatılan BioXar GM1, hassasiyet ayarını uygulama veya oyun içerisinde kullanıcı odaklı olarak yapabiliyor. Oyuncuları hedef alan Raptor Gaming BioXar GM1'in yurt dışı satışına başlandığı belirtilirken, tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatının ise 29.90 Avro olarak belirlendiği bildirildi.


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BLACKPONTIAC 9 yıl
ORJİNALDEN ALINTI
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i Am Not Dead 9 yıl
mouse güzel
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
razer çakması doldu piyasa
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sgnr 10 yıl
a4techin tasarımları güzel ve dayanıklı malları ,bu hem çirkin hemde pahalı bu fiyata bu fare alınmaz.
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_Calderon_ 10 yıl
mouse güzelde fiyat Türkiye standartlarını aşar
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AAAragorn 10 yıl
(Salmosa+Diamondback=GM1) Fare'nin resimden gördüğüm kadarıyla sol yanakta ekstra 2 tuşun olmamasını ben eksi olarak görüyorum.Fiyat olarak iyi fakat steelseries,logitech,razer,ms gibi firmalarla yarışacak bir konumda değil en fazla TR'deki a4tech'in konumunu alabilir yurtdışında. :)
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vidanj 9 yıl

AAAragorn

(Salmosa+Diamondback=GM1) Fare'nin resimden gördüğüm kadarıyla sol yanakta ekstra 2 tuşun olmamasını ben eksi olarak görüyorum.Fiyat olarak iyi fakat steelseries,logitech,razer,ms gibi firmalarla yarışacak bir konumda değil en fazla TR'deki a4tech'in konumunu alabilir yurtdışında. :)


Kesinlikle katılıyorum..
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