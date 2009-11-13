Sapphire doğruladı; ATi Radeon HD 5970 18 Kasım'da geliyor

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Sadece AMD-ATi tabanlı çözümler hazırlayan ve ekran kartı üretiminde firmanın en büyük iş ortaklarından birisi olan Sapphire, çift grafik işlemcili Radeon HD 5970 modelinin çıkış tarihini doğruladı. Sapphire Amerika'nın Facebook hesabında verilen yeni bir bilgiye göre Hemlock kod adını taşıyan ATi Radeon HD 5970, 18 Kasım'da yani önümüzdeki Çarşamba günü resmi olarak lanse edilecek.

Facebook sayfasında daha önce Radeon HD 5700 serisinin lansman gününü de açıklayan Sapphire, Radeon HD 5970'in çıkış tarihi tartışmalarına da son noktayı koymuş oldu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV870 GPU'sunun çiftinden güç alan ATi Radeon HD 5970'in grafik işlem birimi 725MHz'de, bellekleri ise 4000MHz'de çalışacak ve kart 2GB GDDR5 bellek ile gelecek.

AMD-ATi tarafından resmi detayları henüz açıklanmayan Radeon HD 5970, ön-sipariş listelerinde 499 Avro'dan başlayan fiyatlarla yer almaya başladı.