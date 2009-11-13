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Sapphire doğruladı; ATi Radeon HD 5970 18 Kasım'da geliyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sapphire doğruladı; ATi Radeon HD 5970 18 Kasım'da geliyor
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Sadece AMD-ATi tabanlı çözümler hazırlayan ve ekran kartı üretiminde firmanın en büyük iş ortaklarından birisi olan Sapphire, çift grafik işlemcili Radeon HD 5970 modelinin çıkış tarihini doğruladı. Sapphire Amerika'nın Facebook hesabında verilen yeni bir bilgiye göre Hemlock kod adını taşıyan ATi Radeon HD 5970, 18 Kasım'da yani önümüzdeki Çarşamba günü resmi olarak lanse edilecek.

Facebook sayfasında daha önce Radeon HD 5700 serisinin lansman gününü de açıklayan Sapphire, Radeon HD 5970'in çıkış tarihi tartışmalarına da son noktayı koymuş oldu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV870 GPU'sunun çiftinden güç alan ATi Radeon HD 5970'in grafik işlem birimi 725MHz'de, bellekleri ise 4000MHz'de çalışacak ve kart 2GB GDDR5 bellek ile gelecek.

AMD-ATi tarafından resmi detayları henüz açıklanmayan Radeon HD 5970, ön-sipariş listelerinde 499 Avro'dan başlayan fiyatlarla yer almaya başladı.


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sgnr 10 yıl
600 dolar civarı olur heralde. Facebooktan paylaşım garip olmuş. :)
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Source 10 yıl
Hayırlı olsun
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sertacaygun 10 yıl
Haberleri Facebook'tan alıyoruz artık :D ...
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drummertan 10 yıl
beklenmelı bencede fakat sunuda unutmamak gerekır 6 ayda bır yenı kart zaten cıkıyor cok parası ve aklı olmayanlar ıcın bu sidik yarısından baska bır sey değıl..bence artık kimsenin yok bilmem kac cıktı hadı alalım yada bekleyelım dıye yorum yapmaması ya da hic ılgı gostermemesı lazım ınanın elımızdekı 2 cekırdeklı sıstemler hala cogu oynu oynatma kapasıtesıne sahıpken bız tuketım cılgınlıgına suruklenıyoruz..allah sonuuzu hayır etsın valla..
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TELESCOPE 10 yıl
beklemek için yeterli zaman var nasıl olsa
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dehcet 10 yıl
evet çok yüksek bir fiyatı olacak kanısındağım bekleyip göreceğiz
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CnnRose 10 yıl
Hayırlısı
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Kloroform 10 yıl

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kemomando 10 yıl
Fiyat yüksek beklemek lazım.Nvidia sağolsun piyasa ati'ye kaldı:)
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yenerbalcı 10 yıl

kemomando

Fiyat yüksek beklemek lazım.Nvidia sağolsun piyasa ati'ye kaldı:)


kesinlikle nvidia beklenmeli
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