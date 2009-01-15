Sapphire GDDR4 bellekli Radeon HD 4670 modelini gösterdi

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Ekran kartı üretiminde AMD-ATi'nin önde gelen iş ortaklarından Sapphire, Radeon HD 4670 temelli yeni ekran kartını duyurdu. Firmanın yeni modeli referans tasarım Radeon HD 4670 modelinden farklı olarak GDDR3 yerine GDDR4 bellek teknolojisiyle geliyor. Hatırlanacağı üzere ekran kartlarında GDDR4 bellek kullanımına ilk geçen firma olarak dikkat çeken ATi, HD 4000 serisinde ise GDDR3 ve GDDR5 belleklere yoğunlaşmıştı.

Sapphire'in yeni modeli GDDR4 bellek kullanımının yanı sıra tercih edilen soğutucusuyla da ATi'nin referans tasarımından ayrılıyor. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV730XT GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 512MB GDDR4 belleğe sahip. 320x paralel işlem birimiyle donatılan yeni modelin grafik işlemcisi 750MHz'de, bellekleri ise 2200MHz'de görev yapıyor.

Mavi renkli baskılı devre üzerine inşa edilen ve 20dbA'lık gürültü yarattığı belirtilen ekran kartı destek veren anakartlarda Crossfire X kurulumuna da olanak tanıyabiliyor. DirectX 10.1 desteği sunan ayrıca yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı hızlandırma da yapabilen yeni modelde D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerine yer verilmiş. Sapphire'in yeni ekran kartı, yurt dışında 73 Avro seviyesinden fiyat listelerinde görünmeye başladı.

Sapphire'in GDDR4 bellekli Radeon HD 4670 modeli ülkemiz pazarına ise Şubat ayı içerisinde 99$'lık etiket fiyatıyla giriş yapacak.

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