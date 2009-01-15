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Sapphire GDDR4 bellekli Radeon HD 4670 modelini gösterdi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
26,4b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sapphire GDDR4 bellekli Radeon HD 4670 modelini gösterdi
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Ekran kartı üretiminde AMD-ATi'nin önde gelen iş ortaklarından Sapphire, Radeon HD 4670 temelli yeni ekran kartını duyurdu. Firmanın yeni modeli referans tasarım Radeon HD 4670 modelinden farklı olarak GDDR3 yerine GDDR4 bellek teknolojisiyle geliyor. Hatırlanacağı üzere ekran kartlarında GDDR4 bellek kullanımına ilk geçen firma olarak dikkat çeken ATi, HD 4000 serisinde ise GDDR3 ve GDDR5 belleklere yoğunlaşmıştı.

Sapphire'in yeni modeli GDDR4 bellek kullanımının yanı sıra tercih edilen soğutucusuyla da ATi'nin referans tasarımından ayrılıyor. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV730XT GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 512MB GDDR4 belleğe sahip. 320x paralel işlem birimiyle donatılan yeni modelin grafik işlemcisi 750MHz'de, bellekleri ise 2200MHz'de görev yapıyor.

Mavi renkli baskılı devre üzerine inşa edilen ve 20dbA'lık gürültü yarattığı belirtilen ekran kartı destek veren anakartlarda Crossfire X kurulumuna da olanak tanıyabiliyor. DirectX 10.1 desteği sunan ayrıca yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı hızlandırma da yapabilen yeni modelde D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerine yer verilmiş. Sapphire'in yeni ekran kartı, yurt dışında 73 Avro seviyesinden fiyat listelerinde görünmeye başladı.

Sapphire'in GDDR4 bellekli Radeon HD 4670 modeli ülkemiz pazarına ise Şubat ayı içerisinde 99$'lık etiket fiyatıyla giriş yapacak.

Sapphire GDDR4 bellekli Radeon HD 4670 modelini gösterdi
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yekoo 10 yıl
99 dolara 4830 yada 9600gt almak mümkün bu satmaz sanırım
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sipinoza 10 yıl
kartı aldım ve performans olarak gayet iyi iyiki 3870 almamışım 4000 srisi ayrı bir havada ve performansda olmuş kart gayet güzel tavsiye ederim 128 bir fakat
güzel 256 bit 3870 tercihinden eminim iyi ve test performansıda süper
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OverClocK1ng 10 yıl
Bir dolu teste baktım. Bu kart 128 bit olmasına rağmen stream işlemcisinin fazlalığıyla neredeyse bütün testlerde 256bit HD3850 yi geçiyor. DDR4 lü olunca da zaten baya fark atıyor. 80-85$ verip te daha fazla güç tüketen ve eski nesil HD3850 alacağıma 99$ a bu kartı alırım çok daha iyi...
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birkoyuncittenatladi 10 yıl
kart şekil olmuş
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The_VeJaR 10 yıl
cvpın ıcın saol
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The_VeJaR 10 yıl
bunla drr3 olanın x yapabilirmiyiz?
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showstopper41 10 yıl

Orjinalden alıntı: nbrsin

bunla drr3 olanın x yapabilirmiyiz?

GDDR5 4870 ile GDDR3 lü 4850 yi CF yapıyorlar. O mantıkla bakarsak olması lazım. Bence 4670 CF yapılacaksa 2 tane 1GBlık ile yapılmalı 22" monitörde iyi sonuçlar verir.
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N-0NE 10 yıl
Eski p4 478pin fanı gibi olmuş o üstündeki :)
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mamad 10 yıl
Pek anlamlı bir hareket değil. Zira hd3870'in gddr3 bellekli modelleri ile gddr4 bellekli modelleri arasında performans bakımında pek bir fark yokken, fiyat farkı yüksekti. Bu kartında performansı yerine fiyatı yükselecekse ne anlamı kalır bu kartın. Saçma bir girişim.
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gordon01 10 yıl
DisplayPort çıkışı niye koymamışlar ki?
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egebay35 10 yıl
yavaş yavaş 512 bitlik kartlar raflarda yerlerini almaya başladığı bu günlerde 128 bitlik kartları ne diye piyasaya sürerlerki daha güçlü kartları uygun fiyatlarla satsalar pazarda daralma diye bişey olmaz her ay yeni bir model piyasaya sürülüyor sanki çok zengin bir milletiz her ay kart değiştirelim.
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yonex78 10 yıl
orta sınıf için güzel bi kart özellikle ekran kartına ayıracak fazla parası olmayanlar için birebir valla
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