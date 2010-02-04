Sapphire giriş seviyesi için Radeon HD 5450 temelli dört yeni ekran kartı hazırladı

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AMD tarafından resmi tanıtımı bugün yapılan ATi Radeon HD 5450, Sapphire'in ürün gamındaki yerini de aldı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cedar GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli yeni ekran kartı için Sapphire, 4 model hazırladı. 64-bit bellek veri yolu desteğine ve 80x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartlarından üçü 512MB, biri ise 1GB bellek kapasitesi ile geliyor.

Grafik işlemci hızları 650MHz, bellek hızları ise modeline göre 800MHz (DDR2) veya 1600MHz (DDR3) olarak belirlenen yeni ekran kartları, bekleme durumunda 6.5 Watt, yük altında ise 19.1 Watt güç çekiyorlar. Unified Video Decoder 2.2 teknolojisiyle yüksek tanımlı video hızlandırma desteği sunan ekran kartları, Eyefinity teknolojisiyle çoklu monitör kurulumlarına da olanak tanıyorlar.

Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI çıkışlarına sahip olan düşük profilli ve pasif soğutmalı Radeon HD 5450 modelleri 43-50 Avro arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyorlar.

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