Sapphire özel tasarımlı Radeon HD 4770 modelini kullanıma sunuyor

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DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları için geri sayımın başlamasıyla birlikte firmalar güncel modeller için artık son çalışmalarını yapıyorlar. Ekran kartı üretiminde AMD-ATi'nin önde gelen iş ortaklarından birisi olan Sapphire, özel tasarımlı Radeon HD 4770 modelini duyuran bir diğer firma oldu. İlk defa Mayıs ayında anons edilen ancak TSMC'nin 40nm üretim teknolojisi için verimlilik problemleri yaşaması nedeniyle aradan geçen süre zarfında taleplerin karşılanamamasından ötürü son kullanıcılar arasında yaygınlaşamayan HD 4770 için DirectX 11 öncesinde çalışmalar hız kazanmış durumda.

Sapphire'in özel tasarımlı yeni modeli, AMD-ATi'nin 40nnm üretim teknolojisiyle hazırladığı RV740 GPU'sundan güç alıyor. 128-bit bellek veri yolu desteğine, 640x paralel işlem birimine ve 512MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan DirectX 10.1 destekli yeni modelde grafik işlemci çalışma frekansı 750MHz, bellek saat hızı ise 3200MHz olarak belirlenmiş. Arctic Cooling tarafından hazırlanan çift slot özel soğutucusu ile AMD-ATi'nin standart soğutuculu referans modeline göre daha serin ve daha sessiz çalıştığı belirtilen yeni model destek veren anakartlarda Crossfire X kurulumlarına da olanak tanıyor.

Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen yeni modelde DVI, VGA ve HDMI konnektörlerine yer veriliyor.

Sapphire'in özel tasarımlı Radeon HD 4770 modelini 90 Avro seviyesinden önümüzdeki günlerde satışa sunması bekleniyor.