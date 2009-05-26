Sapphire özel tasarımlı ve hız aşırtmalı Radeon HD 4890 modellerini duyurdu

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Sapphire Radeon HD 4890 Toxic Edition

Ekran kartı üretiminde AMD-ATi'nin önde gelen iş ortaklarından Sapphire bir süredir konuşulmakta olan fabrika çıkışı hız aşırtmalı iki yeni Radeon HD 4890 modelini resmi olarak duyurdu. Vapor-X teknolojisini temel alan özel soğutucularıyla dikkat çeken yeni ekran kartları, AMD-ATi'nin 55nm üretim teknolojisiyle hazırlandığı RV790 GPU'sundan güç alıyorlar. 800x paralel işlem birimine, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan kartlar tasarımlarıyla da dikkat çekiyorlar.

Açıklanan detaylar agöre Sapphire'in Radeon HD 4890 Vapor-X modeli 870MHz GPU ve 4200MHz bellek, Radeon HD 4890 Toxic modeli ise 960MHz GPU ve 4200MHz bellek saat hızlarına sahip. DirectX 10.1 ve Crossfire X desteği sunan kartlar Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da gerçekleştirebiliyorlar. Çift DVI konnektörüne sahip olan Toxic modelinden farklı olarak HD 4890 Vapor-X modelinde HDMI ve DisplayPort bağlantları da bulunuyor.

Sapphire'in önümüzdeki günlerde kullanıma sunmayı olanladığı Radeon HD 4890 Vapor-X ve Radeon HD Toxic modelleri için henüz herhangi bir fiyat bilgisi ise bulunmuyor.

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