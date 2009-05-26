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Sapphire özel tasarımlı ve hız aşırtmalı Radeon HD 4890 modellerini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
18,2b
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21
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sapphire özel tasarımlı ve hız aşırtmalı Radeon HD 4890 modellerini duyurdu
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Sapphire özel tasarımlı ve hız aşırtmalı Radeon HD 4890 modellerini duyurdu
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Sapphire Radeon HD 4890 Toxic Edition

Ekran kartı üretiminde AMD-ATi'nin önde gelen iş ortaklarından Sapphire bir süredir konuşulmakta olan fabrika çıkışı hız aşırtmalı iki yeni Radeon HD 4890 modelini resmi olarak duyurdu. Vapor-X teknolojisini temel alan özel soğutucularıyla dikkat çeken yeni ekran kartları, AMD-ATi'nin 55nm üretim teknolojisiyle hazırlandığı RV790 GPU'sundan güç alıyorlar. 800x paralel işlem birimine, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan kartlar tasarımlarıyla da dikkat çekiyorlar.

Açıklanan detaylar agöre Sapphire'in Radeon HD 4890 Vapor-X modeli 870MHz GPU ve 4200MHz bellek, Radeon HD 4890 Toxic modeli ise 960MHz GPU ve 4200MHz bellek saat hızlarına sahip. DirectX 10.1 ve Crossfire X desteği sunan kartlar Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da gerçekleştirebiliyorlar. Çift DVI konnektörüne sahip olan Toxic modelinden farklı olarak HD 4890 Vapor-X modelinde HDMI ve DisplayPort bağlantları da bulunuyor.

Sapphire'in önümüzdeki günlerde kullanıma sunmayı olanladığı Radeon HD 4890 Vapor-X ve Radeon HD Toxic modelleri için henüz herhangi bir fiyat bilgisi ise bulunmuyor.

Sapphire özel tasarımlı ve hız aşırtmalı Radeon HD 4890 modellerini duyurdu
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Sapphire özel tasarımlı ve hız aşırtmalı Radeon HD 4890 modellerini duyurdu
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kaya_577 10 yıl
bu ekran kartlarından birini almak istiyorum hangisini tavsiye edersiniz???, 19" LCD monitörüm var e4700 işlemci 2 GB hyprex ram var toxic düşünüyorum. hangisi????
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gordon01 10 yıl

Orjinalden alıntı: kaya_577

bu ekran kartlarından birini almak istiyorum hangisini tavsiye edersiniz???, 19" LCD monitörüm var e4700 işlemci 2 GB hyprex ram var toxic düşünüyorum. hangisi????

Hangi modelin Toxic'i hd4850, hd4870, hd4890 ?
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sertacaygun 10 yıl
1GHz'de çalışan modelin adı neydi ?
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John___Doe 10 yıl
hd 4890 atomic
Orjinalden alıntı: sertacaygun

1GHz'de çalışan modelin adı neydi ?

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CoreXXX 10 yıl
neden vapor işe yaramaz dediniz tipinden dolayımı acaba, ben seçim yapmak zorunda kalsam vapor alırım hem yeni tasarım hem şık duruyor ve direk hdmi var ,çevirici ile hdmi kullanmaya kıl oluyorum nedense kendimde mecburen kullanmama rağmen:)
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B.A.R.I.Ş 10 yıl
Orjinalden alıntı: punchpranha

ben valla super hi vision ( ultra high definition ) ekran kartlarını bekliyorum ne zaman çıkacaklar acaba full hd ler çok düşük kalıyorda :)

Alla Alla ne havalı birşeysin sen öyle 9mesajın var ama yetmiyor hı
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punchpranha 10 yıl
ben valla super hi vision ( ultra high definition ) ekran kartlarını bekliyorum ne zaman çıkacaklar acaba full hd ler çok düşük kalıyorda :)
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Stradale 10 yıl

Orjinalden alıntı: punchpranha

ben valla super hi vision ( ultra high definition ) ekran kartlarını bekliyorum ne zaman çıkacaklar acaba full hd ler çok düşük kalıyorda :)


full hd dediğin çözünürlük, yani 1920*1080 düşük geliyorsa yuh diyorum, senin monitörün hangi çözünürlüğü destekliyor da az geliyor acaba, şu anda piyasada test yapmaya bile yüksek çözünürlüklü monitör bulunamazken sen neyden bahsediyorsun
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B.A.R.I.Ş 10 yıl

kesin bunada soğutması iyi diye bir ton para istiyorlardır
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ssonerb 10 yıl
1ghz diye soleniyordu 40 mhz daha yükseltememişmi espirisi kaçmış.
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cato16 10 yıl
Ati diyorum.Alem susuyor.Bu kadar! :)
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yekoo 10 yıl
Karamaske :)
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KovenanT 10 yıl
Kdv indirimi biterken çıkar şansımıza
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jay jay justified 10 yıl
Vapor işe yaramaz. Toxic iyi duruyor. 1 GHz yapsalar ellerine yapışmazmış tabi bu arada
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Timeguard 10 yıl
ben vapor x i beyeniyorum
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Lacano 10 yıl
Orjinalden alıntı: ahmetcan44

Vapor işe yaramaz. Toxic iyi duruyor. 1 GHz yapsalar ellerine yapışmazmış tabi bu arada


Onuda Biz Yaparız Dert ettiğin şeye bak..
Vapor-X gerçekten beni cezbetti ah ah P2 955 , GD-70 , Vapor-X 4890 bir elime geçse kemençe eşliğinde horon teptiricem 3 nede ama işte paranın gözü kör olsun.
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