Sapphire özel tasarımlı ve hız aşırtmalı Radeon HD 4890 modellerini duyurdu

Sapphire Radeon HD 4890 Toxic Edition
Ekran kartı üretiminde AMD-ATi'nin önde gelen iş ortaklarından Sapphire bir süredir konuşulmakta olan fabrika çıkışı hız aşırtmalı iki yeni Radeon HD 4890 modelini resmi olarak duyurdu. Vapor-X teknolojisini temel alan özel soğutucularıyla dikkat çeken yeni ekran kartları, AMD-ATi'nin 55nm üretim teknolojisiyle hazırlandığı RV790 GPU'sundan güç alıyorlar. 800x paralel işlem birimine, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan kartlar tasarımlarıyla da dikkat çekiyorlar.
Açıklanan detaylar agöre Sapphire'in Radeon HD 4890 Vapor-X modeli 870MHz GPU ve 4200MHz bellek, Radeon HD 4890 Toxic modeli ise 960MHz GPU ve 4200MHz bellek saat hızlarına sahip. DirectX 10.1 ve Crossfire X desteği sunan kartlar Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da gerçekleştirebiliyorlar. Çift DVI konnektörüne sahip olan Toxic modelinden farklı olarak HD 4890 Vapor-X modelinde HDMI ve DisplayPort bağlantları da bulunuyor.
Sapphire'in önümüzdeki günlerde kullanıma sunmayı olanladığı Radeon HD 4890 Vapor-X ve Radeon HD Toxic modelleri için henüz herhangi bir fiyat bilgisi ise bulunmuyor.
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Hangi modelin Toxic'i hd4850, hd4870, hd4890 ?
Alla Alla ne havalı birşeysin sen öyle 9mesajın var ama yetmiyor hı
full hd dediğin çözünürlük, yani 1920*1080 düşük geliyorsa yuh diyorum, senin monitörün hangi çözünürlüğü destekliyor da az geliyor acaba, şu anda piyasada test yapmaya bile yüksek çözünürlüklü monitör bulunamazken sen neyden bahsediyorsun
Onuda Biz Yaparız Dert ettiğin şeye bak.. Vapor-X gerçekten beni cezbetti ah ah P2 955 , GD-70 , Vapor-X 4890 bir elime geçse kemençe eşliğinde horon teptiricem 3 nede ama işte paranın gözü kör olsun.