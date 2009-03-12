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Sapphire pasif soğutmalı Radeon HD 4650 Ultimate modelini kullanıma sunuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
12,1b
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13
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sapphire pasif soğutmalı Radeon HD 4650 Ultimate modelini kullanıma sunuyor
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AMD-ATi'nin önde gelen iş ortaklarından Sapphire, ağırlıklı olarak çoklu ortam bilgisayarlarında kullanılması beklenenpasif soğutmalı yeni ekran kartını duyurdu. Firmanın Ultimate serisi dahilinde hazırladığı Raden HD 4650 temelli yeni model, ayrıca 1G GDDR2 bellek ile geliyor.

Sapphire'in yeni ekran kartında AMD-ATi'nin 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı RV730 Pro GPU'su kullanılıyor. 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 320x paralel işlem birimine sahip olan DirectX 10.1 destekli ekran kartının çalışma frekansları hakkında henüz net bir bilgi olmasa da standart hızlarla gelmesi kuvvetle muhtemel görünüyor.

Isı aktarım teknolojisinin kullanıldığı pasif soğutucusu sayesinde sessiz çalışan ekran kartı, Unified Video Decoder 2 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. Üzerinde DVI, VGA ve HDMI konnektörlerine yer verilen Sapphire Radeon HD 4650 Ultimate'in Avrupa satış fiyatı 65 Avro seviyesinden başlıyor.

Sapphire pasif soğutmalı Radeon HD 4650 Ultimate modelini kullanıma sunuyor
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KANUNI61 10 yıl
güzel olmus fiyatı pahalı bence burdaki fiyatı 110$ bulur
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Birolllll 10 yıl
Tasarım benim de çok hoşuma gitti.Ama 1gb gereksiz olmuş..
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moffaka 10 yıl
@dreamblue35 en azından 4830 gerekli değil piyasadaki agp kartlar dahi her oyunu açar. 4830 en azından high açmak ve AA AF açabilmek için gerekli.
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husNUKE 10 yıl
kutuya gore kart biraz sonuk kalmış, ama kartın tasarımı fena değil
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dreamblue35 10 yıl
bu ürünün daha geliştirilmesi lazım derim; şu an bile güncel oyunları rahatlıkla oynamak için en azından4830 serisi bir kart gerekli
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forvet09 10 yıl
512 mb ddr3 olsa daha iyi olurdu..
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Vuze 10 yıl
oh be sonunda s-videonun yerinde hdmı var
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fatihcanery 10 yıl
fiyatı fena değil,dolar euro biraz düşsede rahatca alabilsek herseyi
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max975 10 yıl
para kaynağı diyelim
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MrPerFormance 10 yıl
Güzel bir soğutma tasarımı yapmışlar. Adamlar bir soğutucu ile ilgileri üzerlerine çekmeyi başarıyorlar.
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