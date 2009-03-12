Sapphire pasif soğutmalı Radeon HD 4650 Ultimate modelini kullanıma sunuyor

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AMD-ATi'nin önde gelen iş ortaklarından Sapphire, ağırlıklı olarak çoklu ortam bilgisayarlarında kullanılması beklenenpasif soğutmalı yeni ekran kartını duyurdu. Firmanın Ultimate serisi dahilinde hazırladığı Raden HD 4650 temelli yeni model, ayrıca 1G GDDR2 bellek ile geliyor.

Sapphire'in yeni ekran kartında AMD-ATi'nin 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı RV730 Pro GPU'su kullanılıyor. 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 320x paralel işlem birimine sahip olan DirectX 10.1 destekli ekran kartının çalışma frekansları hakkında henüz net bir bilgi olmasa da standart hızlarla gelmesi kuvvetle muhtemel görünüyor.

Isı aktarım teknolojisinin kullanıldığı pasif soğutucusu sayesinde sessiz çalışan ekran kartı, Unified Video Decoder 2 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. Üzerinde DVI, VGA ve HDMI konnektörlerine yer verilen Sapphire Radeon HD 4650 Ultimate'in Avrupa satış fiyatı 65 Avro seviyesinden başlıyor.