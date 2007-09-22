Sapphire Radeon HD 2900GT ortaya çıktı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
AMD-ATi orta segmente yönelik olarak hazırladığı yeni kozu Radeon HD 2900GT'yi resmen duyurmaya hazırlanıyor. Firma uzun bir sessizlik döneminin ardından rakibi Nvidia'nın segmentinde rakipsiz modeli GeForce 8600GTS'e Radeon HD 2900GT ile sert bir cevap vermek istiyor. Sapphire Radeon HD 2900GT'nin genel özellikleri, - R600GT GPU'su - 240 stream işlemcisi - 256-bit bellek veri yolu - 600MHz GPU / 800MHz (efektif 1600MHz) bellek saat hızı - 256MB GDDR3 Bellek - DVI+DVI+HDTV çıkışları - 9,5-inç uzunluğunda ve 150 watt'lık güç tüketimi Anlaşılan AMD-ATi, Radeon HD 2900GT ile orta segmentte Radeon HD 2900 Pro modeli ile de orta-üst segment arasında liderliğe oynamak istiyor. Tabi Radeon HD 2900GT'nin çıkması ile birlikte hem Radeon HD 2600XT'nin hemde GeForce 8600GTS'in fiyatında bir miktar düşüş yaşanacaktır. Sapphire Radeon HD 2900GT'nin fiyatının 200-250$ arasında olması bekleniyor. Kartın muhtemel anons tarihi ise 25 Eylül olabilir. Zira bilindiği gibi AMD, 25 Eylül'e yönelik olarak yeni bir lansman hazırlığı içerisinde.
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haber için teşekkürler.
hd 2900pro nun güç tüketimi ne kadar arkadaşlar
Intel "Performance Per Watt" konusunu vurgulayıp güç tüketimlerini sürekli düşürürken, AMD/ATI yanlış yolda bence.
Nvidia'yı performans olarak geçeyim de, nasıl olursa olsun mantığı...Biri 1400 motor arabaya turbo+supercharge ile 220 yaptırıp, kilometrede 200 kuruş yaktırırken, diğeri 3000 motor arabaya kilometrede 600 kuruş yaktırıp 220 ye ulaşıyor. Sonuçta ikiside 220 yapıyor ama biri diğerinin 3 katı para harcayarak...
Nvidia'da bunlar gibi allah ne verdiyse dayansa, demekki Ati yalan olacak...