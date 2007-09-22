Sapphire Radeon HD 2900GT ortaya çıktı

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AMD-ATi orta segmente yönelik olarak hazırladığı yeni kozu Radeon HD 2900GT'yi resmen duyurmaya hazırlanıyor. Firma uzun bir sessizlik döneminin ardından rakibi Nvidia'nın segmentinde rakipsiz modeli GeForce 8600GTS'e Radeon HD 2900GT ile sert bir cevap vermek istiyor. Sapphire Radeon HD 2900GT'nin genel özellikleri, - R600GT GPU'su - 240 stream işlemcisi - 256-bit bellek veri yolu - 600MHz GPU / 800MHz (efektif 1600MHz) bellek saat hızı - 256MB GDDR3 Bellek - DVI+DVI+HDTV çıkışları - 9,5-inç uzunluğunda ve 150 watt'lık güç tüketimi Anlaşılan AMD-ATi, Radeon HD 2900GT ile orta segmentte Radeon HD 2900 Pro modeli ile de orta-üst segment arasında liderliğe oynamak istiyor. Tabi Radeon HD 2900GT'nin çıkması ile birlikte hem Radeon HD 2600XT'nin hemde GeForce 8600GTS'in fiyatında bir miktar düşüş yaşanacaktır. Sapphire Radeon HD 2900GT'nin fiyatının 200-250$ arasında olması bekleniyor. Kartın muhtemel anons tarihi ise 25 Eylül olabilir. Zira bilindiği gibi AMD, 25 Eylül'e yönelik olarak yeni bir lansman hazırlığı içerisinde.