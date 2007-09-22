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Sapphire Radeon HD 2900GT ortaya çıktı

12 yıl (Son Güncelleme: 12 yıl)
10,1b
1
63
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
AMD-ATi orta segmente yönelik olarak hazırladığı yeni kozu Radeon HD 2900GT'yi resmen duyurmaya hazırlanıyor. Firma uzun bir sessizlik döneminin ardından rakibi Nvidia'nın segmentinde rakipsiz modeli GeForce 8600GTS'e Radeon HD 2900GT ile sert bir cevap vermek istiyor. Sapphire Radeon HD 2900GT'nin genel özellikleri, - R600GT GPU'su - 240 stream işlemcisi - 256-bit bellek veri yolu - 600MHz GPU / 800MHz (efektif 1600MHz) bellek saat hızı - 256MB GDDR3 Bellek - DVI+DVI+HDTV çıkışları - 9,5-inç uzunluğunda ve 150 watt'lık güç tüketimi Anlaşılan AMD-ATi, Radeon HD 2900GT ile orta segmentte Radeon HD 2900 Pro modeli ile de orta-üst segment arasında liderliğe oynamak istiyor. Tabi Radeon HD 2900GT'nin çıkması ile birlikte hem Radeon HD 2600XT'nin hemde GeForce 8600GTS'in fiyatında bir miktar düşüş yaşanacaktır. Sapphire Radeon HD 2900GT'nin fiyatının 200-250$ arasında olması bekleniyor. Kartın muhtemel anons tarihi ise 25 Eylül olabilir. Zira bilindiği gibi AMD, 25 Eylül'e yönelik olarak yeni bir lansman hazırlığı içerisinde.
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Rodion Raskolnikov 12 yıl
bu gerçekten güzel bir haber fiyatı zamanla dahada uygun bir seviyeye gerileyecektir.bu kart çıktığında 2.el forumu baya hareketlenecektir.

haber için teşekkürler.
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endülüs_faruki 12 yıl

Orjinalden alıntı: fx57

Sapphire Radeon HD 2900GT'nin genel özellikleri,

- R600GT GPU'su
- 240 stream işlemcisi
- 256-bit bellek veri yolu
- 600MHz GPU / 800MHz (efektif 1600MHz) bellek saat hızı
- 256MB GDDR3 Bellek
- DVI+DVI+HDTV çıkışları
- 9,5-inç uzunluğunda ve 150 watt'lık güç tüketimi


hd 2900pro nun güç tüketimi ne kadar arkadaşlar
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killnOd 12 yıl
Bosuna cikiyor eger dx10.1 sm4.1 destegi yoksa ATI nin bos bir hamlesi olarak kalacak.Cunku ekim-kasim gibi zaten bu kartlardan daha guclu olacak olan dx10.1 sm4.1 destekli 8700gt ve 8700gts cikacak buyuk bir ihtimalle.2900gt nin yanlis zamanda ciktigini dusunuyorum.Direk 8600gts ye rakip olarak ciksaydi yazin cok iyi olurdu ama gec kaldi gene ATI ne yazikki.
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Caniggia 12 yıl
150 Watt mı, OHA! "Mainstream" pazara hedeflenen bir kart için biraz fazla değil mi? Herkes bundan alırsa santrallerden birini buna mı ayıracaz? Biraz çevre duyarlılığım olduğu için 150W harcayan bir karta 50$ bile vermem. 100 Watt harcadığı için millet P4 Prescott ile soba diye dalga geçiyordu, şimdi buna ne yapacaz o zaman?

Intel "Performance Per Watt" konusunu vurgulayıp güç tüketimlerini sürekli düşürürken, AMD/ATI yanlış yolda bence.

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endülüs_faruki 12 yıl
2900GT ile 2900PRO aynı andamı girecek piyasaya yoksa pro daha öncemi girecek?
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pitisko 12 yıl

Orjinalden alıntı: Caniggia

150 Watt mı, OHA! "Mainstream" pazara hedeflenen bir kart için biraz fazla değil mi? Herkes bundan alırsa santrallerden birini buna mı ayıracaz? Biraz çevre duyarlılığım olduğu için 150W harcayan bir karta 50$ bile vermem. 100 Watt harcadığı için millet P4 Prescott ile soba diye dalga geçiyordu, şimdi buna ne yapacaz o zaman?

Intel "Performance Per Watt" konusunu vurgulayıp güç tüketimlerini sürekli düşürürken, AMD/ATI yanlış yolda bence.




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BLoWeR 12 yıl

Orjinalden alıntı: Caniggia

150 Watt mı, OHA! "Mainstream" pazara hedeflenen bir kart için biraz fazla değil mi? Herkes bundan alırsa santrallerden birini buna mı ayıracaz? Biraz çevre duyarlılığım olduğu için 150W harcayan bir karta 50$ bile vermem. 100 Watt harcadığı için millet P4 Prescott ile soba diye dalga geçiyordu, şimdi buna ne yapacaz o zaman?

Intel "Performance Per Watt" konusunu vurgulayıp güç tüketimlerini sürekli düşürürken, AMD/ATI yanlış yolda bence.





Nvidia'yı performans olarak geçeyim de, nasıl olursa olsun mantığı...Biri 1400 motor arabaya turbo+supercharge ile 220 yaptırıp, kilometrede 200 kuruş yaktırırken, diğeri 3000 motor arabaya kilometrede 600 kuruş yaktırıp 220 ye ulaşıyor. Sonuçta ikiside 220 yapıyor ama biri diğerinin 3 katı para harcayarak...

Nvidia'da bunlar gibi allah ne verdiyse dayansa, demekki Ati yalan olacak...
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Gündoğdu 12 yıl
Bence 8600 GTS 128 bit ile bunun yanına yaklaşamaz, bu kart daha çok 8800gts ile 8600 GTS arasında bir yerde durur.
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BAŞKOMİSER_ 12 yıl
herşey güzel olacak
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EmirogluBilal 12 yıl
Son kullanıcı testleri beklendiği gibi gelirse fiyatıyla yeni kral olur ! Gözüm bu kartın üzerinde olacak...
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Balbes 12 yıl

Orjinalden alıntı: Gündoğdu

Bence 8600 GTS 128 bit ile bunun yanına yaklaşamaz, bu kart daha çok 8800gts ile 8600 GTS arasında bir yerde durur.


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