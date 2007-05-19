Sapphire Radeon HD 2900XTX ve DirectX 10 destekli AGP modelleri

AMD-ATi'nin 14 Mayıs itibariyle pazara sunduğu Radeon HD 2900XT modeli ile ilgili artık neredeyse bilinmeyen detay kalmadı diyebiliriz. Hatta Donanım Haber olarak bir iki güne kadar Nvidia'nın tüm GeForce 8 serisi ile karşılaştırmalı test sonuçlarının yer aldığı video incelememizi de sizlere sunacağız. Fakat ATi'nin asıl merak edilen modelleri hakkında yeni bilgiler de gelmeye devam ediyor. Bilindiği gibi firmanın en iddialı modeli olan ve 1GB'lık GDDR4 bellek ile gelmesi beklenen 2900XTX modeli tam sır oldu derken Sapphire'in yayınladığı yeni ekran kartı listesinde Radeon HD 2900XTX modeline ait detaylar ortaya çıktı. Üstelik Radeon HD 2900XTX modelinin yanı sıra birçok kullanıcının eli kulağında beklediği DirectX 10 destekli ve AGP uyumlu ekran kartları konusunda da ATi'nin ciddi ve somut adımları var. Bu yazımızda hem Radeon HD 2900XTX modelinden hemde AMD'nin orta segment çözümleri ile DX10 destekli AGP ekran kartlarına değineceğiz.

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Sadece AMD-ATi odaklı çalışan yegane firma olan Sapphire'in yayınladığı bilgilere göre, Radeon HD 2900XTX modeli 80nm üretim teknolojisine sahip R600 gpu'suna sahip olacak. 740MHz'de çalışan grafik işlemcinin yanı sıra kartın bellek frekansları ise 2050MHz olacak gibi görünüyor. Tabii bilindiği gibi Radeon HD 2900XTX modeli üzerinde 512-bit bellek veri yoluna sahip toplam 1GB'lık GDDR4 bellek te yer alacak. 320 adet stream işlemcisine sahip olacak model üzerinde verilen rakamlara göre, 720 milyon transistör bulunuyor. Kartın diğer detaylarına aşağıda vereceğimiz tablodan ulaşabilmeniz mümkün. Radeon HD 2900XTX modelinin yanı sıra AMD-ATi'nin orta segmen çözümlerine ait detaylar da netleşti. Her ne kadar daha önce GeCUBE firması Radeon HD 2600XT ve 2400 Pro modellerine ait bazı teknik değerleri gün yüzüne çıkarmış olmasına rağmen özellikle saat hızları belirtilmemişti. Sapphire'in yayınladığı tablo üzerinden AMD-ATi'nin yeni nesil DirectX 10 destekli Radeon HD 2000 serisine dahil tüm modellerin spesifikasyonlarına ulaşabilmek mümkün.

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DirectX 10 destekli yeni nesil ekran kartları ve performans yarışında şimdilik Nvidia'nın gerisinde kalan ATi, AGP tarafındaysa kullanıcılarını mutlu etmeye devam edecek gibi. Firmanın Haziran ayında lanse etmeyi planladığı giriş seviyesinde yer alacak Radeon HD 2400 ve orta segmentte boy gösterecek Radeon HD 2600 modellerinin AGP varyasyonları da pazara giriş yapacak. Gelen bilgilere göre, özellikle Sapphire, His ve GeCUBE'ün Radeon HD 2400 ve 2600 serisinin AGP modellerini hazırlayacakları ifade ediliyor. Tahmin edebileceğiniz üzere, AMD-ATi tarafında üretici firmalar Rialto yongası sayesinde PCIe uyumlu kartların AGP versiyonlarını rahatlıkla hazırlayabiliyorlar. PCIe ve AGP ekran kartları arasında dikkatlerden kaçmayan birkaç detay da yok değil. Öncelikle PCIe tarafında GDDR4 bellekli alternatifi de olması beklenen Radeon HD 2600XT modelinin AGP tarafındaysa sadece GDDR3 bellekli modeli kullanıcılar ile buluşacak. Yine Radeon HD 2600XT'nin aksine kartın AGP versiyonu çalışabilmek için ek güç girişine ihtiyaç duymakta. Bu kartların detaylarına da aşağıda vereceğimiz tablodan ulaşabilmeniz mümkün.

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7 aylık bekleyiş ve üst üste gelen ertelemeler ile kullanıcılarını üzen AMD-ATi'nin orta segment çözümleri ve AGP uyumlu DirectX 10 kartları ile neler yapabileceğini hep birlikte göreceğiz.