Sapphire, Radeon HD 4770 modelini duyurdu

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ATi Radeon hd 4770 temelli yeni ekran kartını duyuran üreticilerden biri de Sapphire oldu. Ekran kartı üretiminde AMD-ATi'nin önde gelen iş ortaklarından birisi olan firmanın yeni modeli 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV740 GPU'sunu temel alıyor. 128-bit bellek veri yolu desteğine, 640x paralel işlem birimine ve 512MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan çift slot tasarımlı ekran kartı, Crossfire X teknolojisine de destek veriyor ve bu sayede destek veren anakartlarda çoklu ekran kartı kurulumları gerçekleştirilebiliyor.

Sapphire'in DirectX 10.1 destekli yeni ekran kartı genel görünümü itibariyle AMD-ATi'nin referans tasarımını korurken, firma kartın VRM kısmında diğer üreticilerden farklı olarak Sapphire logolu özel bir ısı emici kullanma yoluna gitmiş. Grafik işlem birimi 750MHz'de, paralel işlem birimleri ise 3200MHz'de görev yapan yeni model, Unified Video Decoder 2.0 teknolojisi ile yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. Çift DVI ve HDTV konnektörlerine sahip olan kart, Avrupa listelerine 92.40 Avro seviyesinden girdi.

Bu arada Sapphire'in fabrika çıkışı arttırılmış saat hızlarıyla gelecek Radeon HD 4770 Overclock ve pasif soğutmalı Ultimate modellerine yönelik çalışmaların da sürdüğünü belirtelim.

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