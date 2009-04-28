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Sapphire, Radeon HD 4770 modelini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
11,7b
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41
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sapphire, Radeon HD 4770 modelini duyurdu
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ATi Radeon hd 4770 temelli yeni ekran kartını duyuran üreticilerden biri de Sapphire oldu. Ekran kartı üretiminde AMD-ATi'nin önde gelen iş ortaklarından birisi olan firmanın yeni modeli 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV740 GPU'sunu temel alıyor. 128-bit bellek veri yolu desteğine, 640x paralel işlem birimine ve 512MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan çift slot tasarımlı ekran kartı, Crossfire X teknolojisine de destek veriyor ve bu sayede destek veren anakartlarda çoklu ekran kartı kurulumları gerçekleştirilebiliyor.

Sapphire'in DirectX 10.1 destekli yeni ekran kartı genel görünümü itibariyle AMD-ATi'nin referans tasarımını korurken, firma kartın VRM kısmında diğer üreticilerden farklı olarak Sapphire logolu özel bir ısı emici kullanma yoluna gitmiş. Grafik işlem birimi 750MHz'de, paralel işlem birimleri ise 3200MHz'de görev yapan yeni model, Unified Video Decoder 2.0 teknolojisi ile yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. Çift DVI ve HDTV konnektörlerine sahip olan kart, Avrupa listelerine 92.40 Avro seviyesinden girdi.

Bu arada Sapphire'in fabrika çıkışı arttırılmış saat hızlarıyla gelecek Radeon HD 4770 Overclock ve pasif soğutmalı Ultimate modellerine yönelik çalışmaların da sürdüğünü belirtelim.

Sapphire, Radeon HD 4770 modelini duyurdu
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max975 10 yıl
evet hep aynı soğutma...
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Kumi Ori 10 yıl
Bakalım sapphire HD4830 daki gibi bir başarı elde edecekmi bu kart ile. HD4830 daki gibi başarılı o/c potansiyeli ve soğutma sunabilirse olabilir diye düşünüyorum.
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sertacaygun 10 yıl
Sağdaki Sapphire kaplı bellek soğutucusu diğerlerinde yoktu glaiba ?
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tsk 10 yıl

Orjinalden alıntı: sertacaygun

Sağdaki Sapphire kaplı bellek soğutucusu diğerlerinde yoktu glaiba ?


yok, bellekler için değil o
"...firma kartın VRM kısmında diğer üreticilerden farklı olarak Sapphire logolu özel bir ısı emici kullanma yoluna gitmiş. "
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl

Orjinalden alıntı: sertacaygun

Sağdaki Sapphire kaplı bellek soğutucusu diğerlerinde yoktu glaiba ?


Evet sadece Sapphire'de var. Ama orada soğutmaya ihtiyac duyacak ne gibi bir bileşen var acaba.
Olmayan Marka / Model'lere baktım da, soğutulacak pek birşey yok gibi.


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SupermanPrime 10 yıl
hadi bakalım nereye kadar o.c olacak ümitliyiz...
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gigabit78 10 yıl
bence hemen sadırıya geçip kartı almak hata olur sonuçta 5xxx seriside 40 nm olacak eminim ozaman fiyatıda oturur
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After_Dark 10 yıl
Kartlar çıkıyor İncelem bekliyoruz DH :)
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Castle Bravo 10 yıl
İyi ki varsın 4770
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jay jay justified 10 yıl
Bence beklenenden çok daha iddalı geliyor HD 4770. Özellikle test haberleri geldikçe kartın ne kadar sağlam olduğunu görüyoruz. 3200 MHz'lik GDDR5'ler, 40 NM'nin verdiği rahatlıkla birçok işin üstesinden geliyor gibi. Tek dileğim birilerinin gelip "128 bit kart alınmaz bu saatten sonra" deyip cahillik yapmaması
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl
Kart, NEWEGG'de satılıyor.

Sapphire'nin yanı sıra, Hıs/Powercolor/Gigabyte ve XFX'in de kartları yer almakta.
Tüm kartların fiyatları aynı, 109.99$

Yani bu demek oluyor ki, ülkemiz'de bu fiyat'tan aşağı görmek zor olacak.

Hemen bir hesap yapalım !

110$ + %8 KDV = 118.8 Dolar. Yuvarlayalım 119 Dolar yapalım.
119 x 1.60 = 190 Lira yapar.

Bu fiyat firmalara göre değişebilir. Nakit alımlar'da da değişebilir tabi...

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