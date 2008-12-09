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Sapphire Radeon HD 4850 X2'nin fiyatında indirime gidildi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sapphire Radeon HD 4850 X2'nin fiyatında indirime gidildi
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Geçtiğimiz günlerde test merkezimizin konuğu olan ve sergilediği performans ile bizden ödül almayı başaran (fiyat/performans) Sapphire'in çift grafik işlemcili Radeon HD 4850 X2 modeli için yeni bir fiyat indirimine gidildi. Pazara giriş yapan ilk Radeon HD 4850 X2 modeli olarak dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ve bellek kapasitesine göre iki farklı varyasyonu bulunan (1GB GDDR3 ve 2GB GDDR3) Sapphire Radeon HD 4850 X2'nin fiyatında 50$'lık indirim yapıldı.

Çift fanlı özel soğutucu ile donatılan kartın 2GB'lık bellek modeli Avrupa pazarında 339 Avro, 1GB bellekli modeli ise 299 Avro seviyesinden kullanıcılar ile buluşuyor. Ülkemizdeki güncel fiyatlandırma ise 2GB bellekli varyasyon için 449$, 1GB'lık model içinse 379$. Bilindiği üzere Radeon HD 4850 X2'de 55nm RV770 Pro GPU'sunun çiftine yer veriliyor. 2x 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1600x paralel işlem birimine sahip olan kart DirectX 10.1 desteğiyle geliyor.


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OverClocK1ng 10 yıl
2 tane 4850 360$ ediyor ise bu kart 340$ olmalıdır.
ATI bence o şekilde ayarlayacaktır yakında zaten.
Çünkü hem kullanıcı 2 GPU birden almış oluyor hem de 2.PCB ve elektronik komponentler kullanılmadığı için ATI kâra geçiyor. Yani bir nevi toptan satış gibi bişey olduğu için bu yüzden o ettiği kâr kadar da indirim yapabilir.
340$ olursa güzel olur.
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mhamadko 10 yıl
ati sağolsun valla .. amerikada BFG GTX280 satış fiyati 344$ a inmiş durumda
burdada ucuzlasın seçeneklerimiz artsın



burada BFG nin şuanki fiyatı ise 570$ +kdv = 672$
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pirasa 10 yıl
8800gts alıcak olan ben bu haberler edaha çok seviniyom
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dreamboat 10 yıl
Yaw Pardon buna ben anakart demişim kllavyede hızlı yazarken birsden yanlış yazmışım ara sıra oluyo böyle hatalar xD
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ugacomtr 10 yıl
dreambot bu ekran kartı :=)
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max975 10 yıl
biraz daha inmesi gerek
tabiki dolarında
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dreamboat 10 yıl
yaw bu anakart nerede satılıyo yerini söylesenizde alsam
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bigdede 10 yıl
2 gblık modeli bence 350 dolar seviyesinin altında olması lazım paylaşım için teşekkürler
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ali277 10 yıl
helal olsun bence fiyatı iyi

hala günümüzde 300$ üstünde 4870 kartlar görüyoruz
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kemal_1296 10 yıl
Bu kapasite durumunda 1 GB versiyonu her GPU için 512 MB mı oluyor?
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::_Kosov@lı_:: 10 yıl
Gerçek degeri olan 350 dolar seviyesine en yakın zamanda inecektir.Haber için teşekkürler.
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