Sapphire Radeon HD 4850 X2'nin fiyatında indirime gidildi

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Geçtiğimiz günlerde test merkezimizin konuğu olan ve sergilediği performans ile bizden ödül almayı başaran (fiyat/performans) Sapphire'in çift grafik işlemcili Radeon HD 4850 X2 modeli için yeni bir fiyat indirimine gidildi. Pazara giriş yapan ilk Radeon HD 4850 X2 modeli olarak dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ve bellek kapasitesine göre iki farklı varyasyonu bulunan (1GB GDDR3 ve 2GB GDDR3) Sapphire Radeon HD 4850 X2'nin fiyatında 50$'lık indirim yapıldı.

Çift fanlı özel soğutucu ile donatılan kartın 2GB'lık bellek modeli Avrupa pazarında 339 Avro, 1GB bellekli modeli ise 299 Avro seviyesinden kullanıcılar ile buluşuyor. Ülkemizdeki güncel fiyatlandırma ise 2GB bellekli varyasyon için 449$, 1GB'lık model içinse 379$. Bilindiği üzere Radeon HD 4850 X2'de 55nm RV770 Pro GPU'sunun çiftine yer veriliyor. 2x 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1600x paralel işlem birimine sahip olan kart DirectX 10.1 desteğiyle geliyor.