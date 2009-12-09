Sapphire Radeon HD 4860 modelini satışa sunuyor

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110$ seviyesinden başlayan fiyatlarıyla DirectX 11 destekli ATi Radeon HD 5700 serisi dikkat çekici çözümler içerse de bulunabilirlik problemleri yeni bir model satın alma arefesindeki kullanıcıları etkilemekte. Ekran kartı üretiminde AMD-ATi'nin önde gelen iş ortaklarından birisi olan Sapphire ise Radeon HD 4000 serisi altında yeni modeller anons ederek kullanıcılara farklı seçenekler sunma yoluna gidiyor.

Sapphire'in hazırladığı yeni modellerden Radeon HD 4860 gün ışığına çıktı. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan, DirectX 10.1 destekli RV770 GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 800x paralel işlem birimine sahip. 1GB GDDR5 bellek kapasitesiyle donatılan ekran kartında grafik işlemci hızının 700MHz, bellek çalışma frekansının ise 3000MHz olarak belirlendiği söyleniyor.

Çift slot tasarımlı özel soğutucu ile donatılan Sapphire Radeon HD 4860, uyumlu anakartlarda Crossfire X kurulumlarına da olanak tanıyor. DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerine de sahip. Bazı Asya pazarlarında satışa sunulması beklenen Sapphire Radeon HD 4860'ın ülkemizde dahil olmak üzere diğer dünya pazarlarında kullanıma sunulup sunulmayacağı ise henüz netlik kazanmış değil.

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