Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sapphire Radeon HD 4860 modelini satışa sunuyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10b
1
14
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Sapphire Radeon HD 4860 modelini satışa sunuyor
Tam Boyutta Gör

110$ seviyesinden başlayan fiyatlarıyla DirectX 11 destekli ATi Radeon HD 5700 serisi dikkat çekici çözümler içerse de bulunabilirlik problemleri yeni bir model satın alma arefesindeki kullanıcıları etkilemekte. Ekran kartı üretiminde AMD-ATi'nin önde gelen iş ortaklarından birisi olan Sapphire ise Radeon HD 4000 serisi altında yeni modeller anons ederek kullanıcılara farklı seçenekler sunma yoluna gidiyor.

Sapphire'in hazırladığı yeni modellerden Radeon HD 4860 gün ışığına çıktı. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan, DirectX 10.1 destekli RV770 GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 800x paralel işlem birimine sahip. 1GB GDDR5 bellek kapasitesiyle donatılan ekran kartında grafik işlemci hızının 700MHz, bellek çalışma frekansının ise 3000MHz olarak belirlendiği söyleniyor.

Çift slot tasarımlı özel soğutucu ile donatılan Sapphire Radeon HD 4860, uyumlu anakartlarda Crossfire X kurulumlarına da olanak tanıyor. DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerine de sahip. Bazı Asya pazarlarında satışa sunulması beklenen Sapphire Radeon HD 4860'ın ülkemizde dahil olmak üzere diğer dünya pazarlarında kullanıma sunulup sunulmayacağı ise henüz netlik kazanmış değil.

Sapphire Radeon HD 4860 modelini satışa sunuyor
Tam Boyutta Gör

Sapphire Radeon HD 4860 modelini satışa sunuyor
Tam Boyutta Gör

Sapphire Radeon HD 4860 modelini satışa sunuyor
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Momo-Oz 9 yıl
bu kart 300 liradan giriş yapar bence , bunun rakibi gtx 250 yada 260 olmalı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
VenomS 9 yıl
@yenerbalcı
arkadaşım senin verdiğin linkteki gibi RV790 Gpulu linkteki 640SP değilde haberdeki gibi 800SP olursa tadından yenmez fiyata bağlı olarak HD4890 gibi 1ghz gpu hızını hava soğutmaylada gördümü benim alacağım kart olabilir DX11 bence GPGPU dışında önemli bir getirisi yok gibi geldi bana
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Confusion 9 yıl
bence dx11 konusundan çok fiyat önemli makul bir fiyatta gelir ve 4870-90 ayarlarına çıkabilirse ilk tercihim olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
melyyh 9 yıl
4870 i ucuza almak gibi olacak. o kadarlık OC yi kaldırır büyük ihtimalle
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aRiSe* 9 yıl
@okanbay
neres lüzümsz bu kartın anlamadım. 4770 128 bitlik veri yoluna sahip iken bu kart 256 bit veri yoluna sahip. bu kart gelirse 4770 in fiyatıda düşer
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 9 yıl

aRiSe*

@okanbay



neres lüzümsz bu kartın anlamadım. 4770 128 bitlik veri yoluna sahip iken bu kart 256 bit veri yoluna sahip. bu kart gelirse 4770 in fiyatıda düşer


Sen onu boşver. 4770 ile 4860 ın ne alakası olabilir ki. Nereden çıkarttı 4770 i bağladı bilmiyorum ama o, o kelimeyi söyledi rahatladı:

Lüzumsuz bir kart.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sendomi 9 yıl
resmen 4870 olmuş bu kart ram hızını düşürmeselerdi tabi,bilerek böyle yapılmış anlaşılan kart iyi duruyor fiyatda iyi olursa gider ancak 5750 yada 5770 fiyatlarında gezerse alınası birşey olmaz ki türkiyeye gelecekmi acaba oda var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yenerbalcı 9 yıl
4860 ölü doğdu
cipuci.blogspot.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Chris Brown 9 yıl
Ddr5 için biraz yavaş olmamışmı , kullanıcı kendi oc lesin diye düşünmüş yada oc modellerini çıkaracak herhalde.

4770 - 4870 arası kart olmuş gibi görünüyor ,bakalım performansı nasıl olacak. HD4770 180TL ye satılırken TR de , baklaım bunu nasıl konumlandıracak AMD.

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
9961 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
radeon, gddr5 ve Ekran Kartı
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim