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Sapphire Radeon HD 4870 X2 Atomic fiyat listelerine girmeye başladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
18,4b
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19
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sapphire Radeon HD 4870 X2 Atomic fiyat listelerine girmeye başladı
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Sapphire'in Atomic serisi su soğutmalı yeni ekran kartı fiyat listelerinde görünmeye başladı. Firmanın çift grafik işlemcili Radeon HD 4870 X2 modeli rakip modellerden sahip olduğu özel su soğutma çözümüyle ayrılıyor. Konusunda uzman firmalardan biri olan Asetek'in geliştirdiği maliyet odaklı su soğutma çözümünü kullanan ekran kartının Avrupa satış fiyatı da netleşmeye başladı.

AMD-ATi'nin R700 kod adlı Radeon HD 4870 X2 modelini temel alan ekran kartında 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV770XT GPU'sunun çiftine yer verilmiş. 2x 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan ekran kartı 1600x paralel işlem birmi ve 2GB GDDR5 bellek kullanımı gibi detaylarıyla öne çıkmayı başarırken Sapphire'in Atomic modeli kendine özgü detaylarıyla çıtayı daha da yukarı çekiyor.

Fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen Sapphire Radeon HD 4870 X2 Atomic'in grafik işlemcileri 800MHz'de, bellekleri ise 4000MHz'de görev yapıyor. Asetek'in LCLC isimli komplike su soğutma sistemiyle donatılan ve çalışmak için herhangi bir başka su soğutma sistemine ihtiyaç duymayan ekran kartı destek veren sistemlerde ikinci bir kartla Quad-Crossfire kurulumu da gerçekleştirebiliyor.

DirectX 10.1 ve PCIe 2.0 desteklerine sahip Sapphire Radeon HD 4870 X2, Unified Video Decoder 2 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. Çift DVI ve HDTV konnektörlerine sahip olan ekran kartı AVIVO Video Converter ile GPU tabanlı video dönüştürme desteği de sunuyor. Su soğutmalı özel ekran kartı, 640 Avro seviyesinden Avrupa listelerine girmiş durumda.


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Rusty 10 yıl
adam ekran kartının yanında blok+pompa+radyatör veriyor (hadi fanı boşver) fiyatı tabiki yüksek olacak.hemen nvdia nın fiyatıyla alakadar edilmiş pes vallaha
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max975 10 yıl
hiç de alanacak bir kart değil
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deamon147 10 yıl
NVİDİAYA PAHALI DİYENLER KONUŞSUN ŞİMDİ BU NE LNNN
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Hukukçu-35 10 yıl
su sogutma fiyatı accaip arttırmış haber için teşekkürler...
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StreamRolleR 10 yıl
yav arkadaşlar zati dx10 destekli kartlar(8800 üstü) dx11 destekler 8800 istisna olabilir dx11 desteklemezse yani bizim vay halimize
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StreamRolleR 10 yıl
geeeççç bitti artık devri bunlarin wait ces 09
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Promity 10 yıl
Bu kart türkiye ye gelmez bile ellerinde kalır.Ölü doğacak çocuk bu olsa gerek.
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coupant 10 yıl
nvidia'ya kızarken ati de bozulmaya başladı.
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
1200 1300YTL en az, o karttan alırım bide komple sıvı soğutma alırım sisteme daha az tutar.. enayi bol tbi satsınlar
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ggedik 10 yıl
800euromu yuh artık ya buna ben ps380gb alırım üstüne hd monitörde alırım :d
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DARTH_BLACK 10 yıl
Bu ürün kaf dağının ötesi gibi bi şey

Ayrıca sadece bir ekran kartına su soğutma sistemi düşünmek mantıksız,komple bir sistemi su soğutma yaparım ben o 640 euro ile hatta fazlası bile kalır elime.Su soğutması olan her ati kart zaten çok performans verir,bu karta özel bir durumda değil ayırca.Yeterki stabil olarak soğuk tutun kartı..
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ugacomtr 10 yıl
off 1000 ytl den fazla baya iyiymiş :)
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Huzur_02 10 yıl

Orjinalden alıntı: ugacomtr

off 1000 ytl den fazla baya iyiymiş :)


ne 1000 ytl 'si tr 'ye gelse 1800 YTL. civarı oluyor
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XandP 10 yıl
ne güzel

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Capt. Awesome 10 yıl
640 avro yurt dışına 800 avro bize olur en az artık,o kadar param olsa bile vermem açıkcası bir ekran kartına...
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