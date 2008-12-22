Sapphire Radeon HD 4870 X2 Atomic fiyat listelerine girmeye başladı

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Sapphire'in Atomic serisi su soğutmalı yeni ekran kartı fiyat listelerinde görünmeye başladı. Firmanın çift grafik işlemcili Radeon HD 4870 X2 modeli rakip modellerden sahip olduğu özel su soğutma çözümüyle ayrılıyor. Konusunda uzman firmalardan biri olan Asetek'in geliştirdiği maliyet odaklı su soğutma çözümünü kullanan ekran kartının Avrupa satış fiyatı da netleşmeye başladı.

AMD-ATi'nin R700 kod adlı Radeon HD 4870 X2 modelini temel alan ekran kartında 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV770XT GPU'sunun çiftine yer verilmiş. 2x 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan ekran kartı 1600x paralel işlem birmi ve 2GB GDDR5 bellek kullanımı gibi detaylarıyla öne çıkmayı başarırken Sapphire'in Atomic modeli kendine özgü detaylarıyla çıtayı daha da yukarı çekiyor.

Fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen Sapphire Radeon HD 4870 X2 Atomic'in grafik işlemcileri 800MHz'de, bellekleri ise 4000MHz'de görev yapıyor. Asetek'in LCLC isimli komplike su soğutma sistemiyle donatılan ve çalışmak için herhangi bir başka su soğutma sistemine ihtiyaç duymayan ekran kartı destek veren sistemlerde ikinci bir kartla Quad-Crossfire kurulumu da gerçekleştirebiliyor.

DirectX 10.1 ve PCIe 2.0 desteklerine sahip Sapphire Radeon HD 4870 X2, Unified Video Decoder 2 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. Çift DVI ve HDTV konnektörlerine sahip olan ekran kartı AVIVO Video Converter ile GPU tabanlı video dönüştürme desteği de sunuyor. Su soğutmalı özel ekran kartı, 640 Avro seviyesinden Avrupa listelerine girmiş durumda.