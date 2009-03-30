Sapphire, Radeon HD 4890 Toxic modelini hazırlıyor

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AMD-ATi'nin piyasaya sunmaya hazırlandığı Radeon HD 4890 modeli için üretici firmaların çalışmaları da son sürat devam ediyor. Ekran kartı üretiminde AMD-ATi'nin önde gelen iş ortaklarındanl sSapphire önümüzdeki günlerde lanse edilecek HD 4890 modeli için referans kartın yanı sıra Vapor-X Toxic serisi özel bir versiyon da hazırlıyor.

Satılmakta olan Radeon HD 4870 modeline göre hem daha yüksek saat hızlarına hem daha geliştirilmiş paralel işlemci çalışma verimliliğine sahip olan Radeon HD 4890'ın hız aşırtma konusunda iddialı olacağını daha önceki haberlerimizde belirtmiş, grafik işlemci 1GHz civarı, bellekler için için de 4.5GHz ve üstü hızların görülebileceği belirtiliyor.

Sapphire'in fabrika çıkışı hız aşırtmalı değerlerle gelmesi beklenen özel tasarımlı Radeon HD 4890 Vapor-X Toxic modeli için ilk detaylar da görünmeye başladı. Vapor-X soğutucusu ile donatılacağı belirtilen kartın resmi lansmanı takip eden iki hafta içerisinde kullanıma sunulması beklenirken fiyatı hakkında şu an için net bir bilgi bulunmuyor.