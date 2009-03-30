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Sapphire, Radeon HD 4890 Toxic modelini hazırlıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sapphire, Radeon HD 4890 Toxic modelini hazırlıyor
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AMD-ATi'nin piyasaya sunmaya hazırlandığı Radeon HD 4890 modeli için üretici firmaların çalışmaları da son sürat devam ediyor. Ekran kartı üretiminde AMD-ATi'nin önde gelen iş ortaklarındanl sSapphire önümüzdeki günlerde lanse edilecek HD 4890 modeli için referans kartın yanı sıra Vapor-X Toxic serisi özel bir versiyon da hazırlıyor.

Satılmakta olan Radeon HD 4870 modeline göre hem daha yüksek saat hızlarına hem daha geliştirilmiş paralel işlemci çalışma verimliliğine sahip olan Radeon HD 4890'ın hız aşırtma konusunda iddialı olacağını daha önceki haberlerimizde belirtmiş, grafik işlemci 1GHz civarı, bellekler için için de 4.5GHz ve üstü hızların görülebileceği belirtiliyor.

Sapphire'in fabrika çıkışı hız aşırtmalı değerlerle gelmesi beklenen özel tasarımlı Radeon HD 4890 Vapor-X Toxic modeli için ilk detaylar da görünmeye başladı. Vapor-X soğutucusu ile donatılacağı belirtilen kartın resmi lansmanı takip eden iki hafta içerisinde kullanıma sunulması beklenirken fiyatı hakkında şu an için net bir bilgi bulunmuyor.


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coupant 10 yıl
Shader hızının görünmemesi ile ilgili bir fikrim yok. Masaüstü bellek sıcaklığı ile ilgili olarak tüketici sorunları hakem heyetine başvurdum.
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Deathbringer 10 yıl

Orjinalden alıntı: coupant

Shader hızının görünmemesi ile ilgili bir fikrim yok. Masaüstü bellek sıcaklığı ile ilgili olarak tüketici sorunları hakem heyetine başvurdum.

ATI kartlarda Gpu ile Shader lar aynı hızlarda çalışmaktadır.
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electro_g 10 yıl
ati chip ekran kartı alacaksan sapphire markasından şaşmayacaksın, çünkü ati en iyi chipleri 1 numaralı partneri olan sapphire ye veriyor, palit, his oc lu versiyonundan daha iyi oc oluyor, sapphire nin düz versiyonları, aynı şekilde sapphire ram chipleride seçerek alıyor...
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birolhan1 10 yıl
kutusu bile güzel duruyo
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StreamRolleR 10 yıl
fiyat
baya tutar
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sampiyon bilo 10 yıl
4890 zaten çok hızlı.Birde buna fabrika oc'si ekle.
Düşünemiyorum.Hem güçünü hemde fiyatını.
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By MuRaT 10 yıl
Zaten Tüm kartlarda toxic başında yer alıyorsa oc ve özel soğutmalı
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