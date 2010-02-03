Sapphire Radeon HD 5450 detaylandı

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AMD tarafından resmi duyurusu yarın yapılacak ATi Radeon HD 5450 için hazırlık çalışmaları biten modeller gün ışığına çıkmaya başladı. Ekran kartı üretiminde AMD'nin önde gelen iş ortaklarından birisi olan Sapphire, Radeon HD 5450 modeli detaylanan ilk üretici oldu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cedar kod adlı GPU'nun güç verdiği yeni ekran kartı, giriş seviyesine DirectX 11 desteği getiren ilk modellerden birisi olarak dikkat çekiyor. Düşük profilli baskılı devre tasarımı ve pasif soğutucusuyla giriş seviyesindeki sistemler ve medya bilgisayarlarını hedefleyen yeni model, 1GB DDR2 bellekle sunuluyor.

64-bit bellek veri yolu desteğine ve 80x paralel işlem birimine sahip olan DirectX 11 destekli ekran kartı, Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı video hızlandırma desteği de sunuyor. Grafik işlemci frekansı 650MHz olarak belirlenen yeni modelde görüntü aktarımı için DVI, VGA ve HDMI konnektörlerine yer veriliyor.

Sapphire Radeon HD 5450 1GB DDR2'nin 40-50 Avro civarındaki Avrupa satış fiyatıyla önümüzdeki günlerde kullanıcıların beğenisine sunulması bekleniyor.

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