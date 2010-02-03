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Sapphire Radeon HD 5450 detaylandı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
15,1b
1
37
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sapphire Radeon HD 5450 detaylandı
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AMD tarafından resmi duyurusu yarın yapılacak ATi Radeon HD 5450 için hazırlık çalışmaları biten modeller gün ışığına çıkmaya başladı. Ekran kartı üretiminde AMD'nin önde gelen iş ortaklarından birisi olan Sapphire, Radeon HD 5450 modeli detaylanan ilk üretici oldu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cedar kod adlı GPU'nun güç verdiği yeni ekran kartı, giriş seviyesine DirectX 11 desteği getiren ilk modellerden birisi olarak dikkat çekiyor. Düşük profilli baskılı devre tasarımı ve pasif soğutucusuyla giriş seviyesindeki sistemler ve medya bilgisayarlarını hedefleyen yeni model, 1GB DDR2 bellekle sunuluyor.

64-bit bellek veri yolu desteğine ve 80x paralel işlem birimine sahip olan DirectX 11 destekli ekran kartı, Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı video hızlandırma desteği de sunuyor. Grafik işlemci frekansı 650MHz olarak belirlenen yeni modelde görüntü aktarımı için DVI, VGA ve HDMI konnektörlerine yer veriliyor.

Sapphire Radeon HD 5450 1GB DDR2'nin 40-50 Avro civarındaki Avrupa satış fiyatıyla önümüzdeki günlerde kullanıcıların beğenisine sunulması bekleniyor.

Sapphire Radeon HD 5450 detaylandı
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Sapphire Radeon HD 5450 detaylandı
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aytekdigital 7 yıl
bende bu sitenin ikinci el forumundan bir arkadaştan bu kartın asus markasını aldım,bilgisayarda değil xbox360da oyun oynarım,oda işten güçten ayırabildiğim zamanlarda.monitörüm fullhd bukarttada hd çıkş mevcut ve görevini çok iyi yapıyor,hd videolarda bir sorun yaşamadım,günlük kullanımdada oldukça iyi,olaya hep oyun gözüyle bakmamak lazım..
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koxp94 9 yıl
çok yerinde bir kart olmuş
niye dx11 ile geliyo ne işimize yarıyacak diyenleri anlayamadım, yenisi varken eski seriyi yeniden mi adlandırsın
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yonex78 9 yıl
bilende bilmeyende yorum yapıyor sırf yazmış olmak için:(ustalar olayı çok açık özetlemiş:)daha bunun üzerine yorum yapacak adam boş konuşuyordur.vara yoga yorum yapan arkadaşlara tavsiyem.bişey biliyorsan söyle ki ibret alsınlar bilmiyorsan sus dinle ki insan sansınlar.
eski ve çok anlamlı bir atasözüdür
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hapocod 9 yıl
ddr 5 bellek olsa olabilirdi
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VenomS 9 yıl
bende iş yerimde 785G namı değer HD4200 kullanıyorum ve bunu X3 720'den aşırtma X4 975 sistemimde kullanıyorum video editleme, dönüştürme işlerimde çok faydasını görüyorum, onun haricinde dirt 2'yi 800*600de 30fps ile oynatadabiliyor daha ne olsun. (deneme amaçlı kullandım) evimde HD5850'den devşirme HD5890 1ghz te kullanıyorum. benim için işyerimde stream yada cuda performansı yüksek maliyeti düşük kartlar daha iyidir. hd4200(HD3200 - HD3200 gibi RV610-RV620) 40sp li bir ekran kartı bile 30dk'lik videoyu ben 975+HD4200 ile 1.30dk mpeg4 yapabiliyorsam ve yanındada photoshop, corel draw da büyük resimle ile tasarım yapabiliyorsam ve 50 tane site açıksa daha ne olsun. bu karta 80sp ve beni fusion Cpuları için umutlandırıyor. iyi günler
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Mertcan. 9 yıl
Casper Neo bilgisayarlarda 3450 yerine 5450 kullanılır artık , Casper iyi güzel firma dizüstü platformunda filan, masaüstü bilgisayarları da fena değil aslında ama ekran kartlarını neden bu kadar kötü seçerler anlamak çok zor.
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IgorStravinsky 9 yıl
kemomando

YA 5000 serisi dediler sayılar ine ine 4000 e kadar indi neredeyse


E giriş seviyesi yapmak zorundalar DX 11 destekli. Gerçi yapmasalarda olur o seviye de DX 11 kullanılmaz fakat para getiricek yani.
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kenan109 9 yıl
Şaka gibi yahu.Bunu alacağına 4850 al diyen var.Dünya ya geri dön.
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ender123 9 yıl

kenan109

Şaka gibi yahu.Bunu alacağına 4850 al diyen var.Dünya ya geri dön.


Sayın Kenan109 ,

İnanılır gibi değil gerçekten. Bu tarz kartlar neden üretilir ve neden alınır diye belki 10 tane madde yazdım hala olmuyor. Demekki benim derdimi , düşüncemi ifade etme sorunum var.
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1mpossible 9 yıl
arkadaşlar şimdi burada ahkam kesiyorsunuzda en azından yeni bişeyler var bununla aynı performanstaaki nvidianın cıkartdıgı 100 dolarlık 210 lara nie laf yapmıyosuuz bu kartı aşşalıyosunuzda bu kartlarla bi arkadaşında dedigi gibi crysisi full ayarlarda oynamayı bekliyonuz ?
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zerocontrol 9 yıl
Ne olursa olsun benim eski fx56200 e benziyo
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gamershell 9 yıl
işte casper exper vb. pc toplayıcılarının favori kartı çıktı yakında bunları ileri teknoloji grafik.. diye reklamlarda görürüz
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