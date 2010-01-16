Sapphire Radeon HD 5670 modellerini pazara sunuyor

Şu ana kadar lanse edilmiş DirectX 11 destekli en ucuz ekran kartı olarak AMD'nin yüksek satış beklentisinde olduğu ATi Radeon HD 5670 için yeni modellerini duyuran üreticilerden biri de Sapphire oldu. Firmanın yeni ekran kartları hem tasarım hem de kullanılan soğutucu itibariyle AMD'nin referans kartından ayrılıyorlar. Mavi renkli baskılı devre kullanan ve tercih edilen soğutucu itibariyle daha serin çalıştıkları belirtilen ekran kartları, 512MB ve 1GB GDDR5 olmak üzere iki farklı bellek kapasitesiyle sunuluyorlar.
40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Redwood GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli yeni modeller, 128-bit bellek veri yolu desteğine, 400x paralel işlem birimine ve 20x doku ünitesine sahipler. Grafik yongaları 775MHz, bellekleri ise 4000MHz'de görev yapan ekran kartları, Eyefinity teknolojisiyle çoklu monitör desteği de sunuyorlar. Yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği yapan ve görüntü aktarımı için DVI, HDMI, DisplayPort konnektörlerini kullanan ekran kartları, 75 Avro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyorlar.
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vatanda worldcard ile 219 tl
4770= 750-3600mhz
4770 nasıl daha iyi anlayamadım
265 tl az vermişsin aldığın model 512 MB lık mı ?
GIGABYTE GV-R567OC-1GI Radeon HD 5670 1GB 128-bit DDR5 PCI Express 2.0 x16 ......$109.99
newegg.com/...
* Chipset Manufacturer: ATI
* Core Clock: 785MHz (std 775)
* Stream Processors: 400 Stream Processing Units
* Memory Clock: 1000MHz (4Gbps)
* DirectX: DirectX 11
* HDMI: 1 x HDMI
* D-SUB: 1 x D-SUB
* DVI: 1 x DVI
* Model #: GV-R567OC-1GI
* Item #: N82E16814125312
* Return Policy: VGA Replacement Only Return Policy
ama uygun olursa dx11 desteği sunduğu için düşünülebilir..
benim asıl merak ettiğim dx11 in dx 10 ve dx10,1 e göre üsrünlükleri
bu üstünlüklerin hangim segmentteki ekran kartları ile daha iyi
anlaşılabileceği varmı hiç forumda bu yönde bir yazı varsa link verirseniz sevinirim..
128 Bit ama GDDR5 ile açığını kapatıyor.GDDR5,GDDR3'ten iki kat fazla veri aktarabilir.
Şöyle diyelim 128 bit 2 şeritli otobansa 256 bit 4 şeritli otoban.
GDDR5 olunca arabalar yoldan GDDR3'ün iki katı hızında geçiyorlar.
dolayısıyla iki yoldan da aynı miktarda araba geçiyor.
Yani 128 Bit GDDR5=256 Bit GDDR3.
Bu kartın 256 bit olmasını beklemek hayal olurdu zaten.5700'ler bile 128'ken.
Aynen öyle, Hele bi bekleyim HD5450 ler 5350 ler çıksın. Onlar kullanılır hazır sistemlerde. Casper a maletmiyorum bunu tek. Hazır sistemlerin %90 ı bu mantalide de maalesef.
Bütün 5670 haberlerinde aynı espiri.