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Sapphire Radeon HD 5670 modellerini pazara sunuyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
20,6b
1
41
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sapphire Radeon HD 5670 modellerini pazara sunuyor
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Şu ana kadar lanse edilmiş DirectX 11 destekli en ucuz ekran kartı olarak AMD'nin yüksek satış beklentisinde olduğu ATi Radeon HD 5670 için yeni modellerini duyuran üreticilerden biri de Sapphire oldu. Firmanın yeni ekran kartları hem tasarım hem de kullanılan soğutucu itibariyle AMD'nin referans kartından ayrılıyorlar. Mavi renkli baskılı devre kullanan ve tercih edilen soğutucu itibariyle daha serin çalıştıkları belirtilen ekran kartları, 512MB ve 1GB GDDR5 olmak üzere iki farklı bellek kapasitesiyle sunuluyorlar.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Redwood GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli yeni modeller, 128-bit bellek veri yolu desteğine, 400x paralel işlem birimine ve 20x doku ünitesine sahipler. Grafik yongaları 775MHz, bellekleri ise 4000MHz'de görev yapan ekran kartları, Eyefinity teknolojisiyle çoklu monitör desteği de sunuyorlar. Yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği yapan ve görüntü aktarımı için DVI, HDMI, DisplayPort konnektörlerini kullanan ekran kartları, 75 Avro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyorlar.

Sapphire Radeon HD 5670 modellerini pazara sunuyor
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parodist 9 yıl
vatanbilgisayar.com/...
vatanda worldcard ile 219 tl
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Legend_84 9 yıl
Pek randımanlı bir kart değil ...
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togo06 9 yıl
lapry sewgili kardeşim senin oem dediğin hakkında pek bişiy bilmiyorum ben daha yeni başladım ama bunu okuyarak değil deniyerek bozarak/düzelterek öğrenmeye we daima akıl danışarak işime gelen we yapabildiğimin kapasitemin geliştirmekye elwerdiğince uğraşıyorum.ama bu kart şu an kullandığım sisteme+anakarta+powere+işlemciye+remleree göre imkanım elwerdiğince en iyisi demiyorum ama acemi için iyi bir sistem kurduğuma inanıyorum kendimce.saygılarımla.
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62engin 9 yıl
5670 = Grafik yongaları 775MHz, bellekleri ise 4000MHz
4770= 750-3600mhz

4770 nasıl daha iyi anlayamadım
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togo06 9 yıl
arkadaşlar yanlış farzedilmesini önliyeyim.aldığım fan işlemciye.ekrankartına fan almaya gerekyok.
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DH Misafiri 9 yıl
selam arkadaşlar ben dün aldım kurdum gayette memnunum we hiç ses çıkmıyor.gerçeğini söylemek gerekirse werdiğim herkuruşa değdi.we bu ürünle beraber fanda aldım herikisinide toplam meblağa üzerinden gayet hesaplı oldu.265.- 12 taksitli olarak aldım.tawsiyede ederim şimdi kaldı hertürlü filmleri seyretmek+oyunları olynamaya kaldı.dx11 olmasının en güzel yanı bu sene içerisindeki bütün oyunları açıcak we performans kısmınıda eklersek.tawsiyeye değer.saygılarımla.
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yenerbalcı 9 yıl
DH Misafiri

selam arkadaşlar ben dün aldım kurdum gayette memnunum we hiç ses çıkmıyor.gerçeğini söylemek gerekirse werdiğim herkuruşa değdi.we bu ürünle beraber fanda aldım herikisinide toplam meblağa üzerinden gayet hesaplı oldu.265.- 12 taksitli olarak aldım.tawsiyede ederim şimdi kaldı hertürlü filmleri seyretmek+oyunları olynamaya kaldı.dx11 olmasının en güzel yanı bu sene içerisindeki bütün oyunları açıcak we performans kısmınıda eklersek.tawsiyeye değer.saygılarımla.


265 tl az vermişsin
aldığın model 512 MB lık mı ?

GIGABYTE GV-R567OC-1GI Radeon HD 5670 1GB 128-bit DDR5 PCI Express 2.0 x16 ......$109.99
newegg.com/...
* Chipset Manufacturer: ATI
* Core Clock: 785MHz (std 775)
* Stream Processors: 400 Stream Processing Units
* Memory Clock: 1000MHz (4Gbps)
* DirectX: DirectX 11
* HDMI: 1 x HDMI
* D-SUB: 1 x D-SUB
* DVI: 1 x DVI
* Model #: GV-R567OC-1GI
* Item #: N82E16814125312
* Return Policy: VGA Replacement Only Return Policy

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DH Misafiri 9 yıl
1GBX1550 varken casper bunu hayatta almz bencede XD
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hak_an 9 yıl
fiyatı önemli 200 lira gibi fiyat olursa alamanın hiç anlamı olmaz
ama uygun olursa dx11 desteği sunduğu için düşünülebilir..
benim asıl merak ettiğim dx11 in dx 10 ve dx10,1 e göre üsrünlükleri
bu üstünlüklerin hangim segmentteki ekran kartları ile daha iyi
anlaşılabileceği varmı hiç forumda bu yönde bir yazı varsa link verirseniz sevinirim..
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DH Misafiri 9 yıl
128-bit olması sizce çok büyük bir dezavantaj değilmi. Veri yolu ne kadar iyi olursa olsun. 256 bit ve 512 bit kartlara göre bir eksi olarak nitelendirilebilir
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XRacer 9 yıl

DH Misafiri

128-bit olması sizce çok büyük bir dezavantaj değilmi. Veri yolu ne kadar iyi olursa olsun. 256 bit ve 512 bit kartlara göre bir eksi olarak nitelendirilebilir


128 Bit ama GDDR5 ile açığını kapatıyor.GDDR5,GDDR3'ten iki kat fazla veri aktarabilir.
Şöyle diyelim 128 bit 2 şeritli otobansa 256 bit 4 şeritli otoban.
GDDR5 olunca arabalar yoldan GDDR3'ün iki katı hızında geçiyorlar.
dolayısıyla iki yoldan da aynı miktarda araba geçiyor.
Yani 128 Bit GDDR5=256 Bit GDDR3.

Bu kartın 256 bit olmasını beklemek hayal olurdu zaten.5700'ler bile 128'ken.
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fatihcanery 9 yıl
fiyatı düşerse alırım bundan :)
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ysfdvz 9 yıl
Casper a gün doüdu gene:=))) kakalar millete bunları
Daha Ne istiyon Casper Bunu Koyarsa Hiç Degilse Alan Millet Rahat Bi Oyun Oynar :D
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MÜŞAVİR 9 yıl

ysfdvz

Casper a gün doüdu gene:=))) kakalar millete bunları


Daha Ne istiyon Casper Bunu Koyarsa Hiç Degilse Alan Millet Rahat Bi Oyun Oynar :D


Aynen öyle, Hele bi bekleyim HD5450 ler 5350 ler çıksın. Onlar kullanılır hazır sistemlerde. Casper a maletmiyorum bunu tek. Hazır sistemlerin %90 ı bu mantalide de maalesef.
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NecroCyber-777 9 yıl
Casper a gün doüdu gene:=))) kakalar millete bunları
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empire_loups 9 yıl

NECROCYBER

Casper a gün doüdu gene:=))) kakalar millete bunları



Bütün 5670 haberlerinde aynı espiri.
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acbold 9 yıl
katılıyorum.Şuan dx 11 geçmek mantıksız geliyor bana ati şuan tek el . 10-15 pc aldım son 1-2 ayda hepsine 9500GT 1GB ekran kartı aldım hem uygun hemde sonradan değişsem bunlara verdiğim paraya yanmam 100-120 TL birşey.5670 de bu kadar para etmez bence.daha üst modellerin bu fiyata düştüğü zamanlar olucak 2010 içerisinde beklemek en doğrusu bence :=)
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cenkyyy 9 yıl
ekran kartını GB den nibaret olduğnu sana bilinçsiz insanlara çok güzel satılacaktır bu kart !
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