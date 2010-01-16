Sapphire Radeon HD 5670 modellerini pazara sunuyor

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Şu ana kadar lanse edilmiş DirectX 11 destekli en ucuz ekran kartı olarak AMD'nin yüksek satış beklentisinde olduğu ATi Radeon HD 5670 için yeni modellerini duyuran üreticilerden biri de Sapphire oldu. Firmanın yeni ekran kartları hem tasarım hem de kullanılan soğutucu itibariyle AMD'nin referans kartından ayrılıyorlar. Mavi renkli baskılı devre kullanan ve tercih edilen soğutucu itibariyle daha serin çalıştıkları belirtilen ekran kartları, 512MB ve 1GB GDDR5 olmak üzere iki farklı bellek kapasitesiyle sunuluyorlar.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Redwood GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli yeni modeller, 128-bit bellek veri yolu desteğine, 400x paralel işlem birimine ve 20x doku ünitesine sahipler. Grafik yongaları 775MHz, bellekleri ise 4000MHz'de görev yapan ekran kartları, Eyefinity teknolojisiyle çoklu monitör desteği de sunuyorlar. Yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği yapan ve görüntü aktarımı için DVI, HDMI, DisplayPort konnektörlerini kullanan ekran kartları, 75 Avro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyorlar.

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