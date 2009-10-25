Sapphire Radeon HD 5750 Vapor-X gün ışığına çıktı

ATi Radeon HD 5800 serisi ile endüstride ilk defa DirectX 11 destekli ekran kartlarını pazara sunan AMD, tek GPU'lu ekran kartı klasmanında liderlik koltuğunu ele geçirmişti. Dünyanın en hızlı GPU'su olarak lanse edilen Cypress kod adlı RV870'i takip eden birkaç hafta içerisinde ATi Radeon HD 5700 serisini lanse eden AMD, yine endüstride ilk defa 110$ seviyesinden DirectX 11 destekli ekran kartlarının satışına başlamıştı. Bir aydan daha kısa bir sürede DirectX 11 destekli dört yeni modelini kullanıma sunan AMD, yıl sona ermeden Hemlock kod adını taşıyan çift grafik işlemcili yüksek performans modelini de pazara sunmayı ve yeni yıla en hızlı ekran kartı çözümüne sahip olarak girmeyi planlıyor. AMD gibi firmanın iş ortakları da yeni model çalışmalarını sürdürüyor. ATi Radeon HD 5800 serisi için henüz özel tasarımlı modeller lanse edilmiş olmasa da yüksek satış rakamlarına ulaşması ön görülen Radeon HD 5700 serisi için iddialı modeller nihayet gün ışığına çıkmaya başladı.

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Ekran kartı üretiminde AMD-ATi'nin önde gelen iş ortaklarından Sapphire, kullanıcıların merakla beklediği Vapor-X serisi yeni nesil modellerini göstermeye başladı. ATi Radeon HD 5700 serisi için dünya lansmanına paralel olarak özelleştirilmiş detaylara sahip Radeon HD 5750 modelini tanıtan Sapphire'in kapalı kapılar ardında çalışmalarında sona gelinen özel çözümü görüntülendi. Şu an için satın alınabilecek en uygun fiyatlı DirectX 11 çözümü olan ATi HD 5750, Sapphire mühendisleri tarafından Vapor-X kulübüne dahil edildi ve ortaya agresif görünümlü, segmentinde iddialı bir model çıkmış oldu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Juniper LE GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, tasarım özellikleriyle fark yaratmayı başarıyor. 40nm üretim teknolojisinin sunduğu avantajlar sayesinde düşük güç tüketen ve standart soğutucuyla dahi serin çalışan Radeon HD 5750'nin Vapor-X teknolojili özel soğutucu ile yüksek hız aşırtma başarımı sunacağı söyleniyor.

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Sapphire'in Radeon HD 5750 Vapor-X modeli, 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 720x paralel işlem birimine sahip. 16x ROP birimine ve 32x doku ünitesiyle gelen DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartında grafik işlemci hızı 700MHz, bellek frekansı ise 4600MHz olarak belirlenmiş yani kartın hız aşırtma potansiyelini keşfetme kısmı Sapphire tarafından son kullanıcılara bırakılmış. 1 TeraFLOP seviyesinde işlem gücü sunabilen ve Eyefinity teknolojisiyle çoklu monitör kullanımına olanak tanıyan Sapphire Radeon HD 5750 Vapor-X üzerinde 1GB GDDR5 bellek bulunuyor. Bellek bant genişliği 73.6GB/sn olan ekran kartı, enerji verimli yapısıyla da dikkat çekmeyi başarıyor zira yeni model bekleme durumunda 16 Watt, yük altında ise 86 Watt güç çekiyor. Uyumlu anakartlarda Crossfire X teknolojisiyle çoklu GPU kurulumlarına da olanak tanıyan kart aynı zamanda UVD 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği de sunuyor.

Çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerine sahip olan ekran kartında bir adet 6-pin PCIe güç konnektörü bulunuyor. Sapphire'in 3 Kasım'da lanse edeceği Radeon HD 5750 Vapor-X modeli için henüz telaffuz edilmiş herhangi bir fiyat bilgisi ise bulunmuyor.