Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sapphire Radeon HD 5800 serisi yeni ekran kartlarını duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
10,4b
1
6
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Sapphire Radeon HD 5800 serisi yeni ekran kartlarını duyurdu
Tam Boyutta Gör

AMD-ATi'nin önde gelen iş ortaklarından Sapphire, Radeon HD 5800 serisi yeni nesil ekran kartlarını duyurdu. Radeon HD 5850 ve Radeon HD 5870 tabanlı iki yeni model hazırlayan firmanın her iki yeni ekran kartı da 40nm RV870 GPU'sundan güç alıyor ve 1GB GDDR5 bellekle geliyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 32x ROP birimine sahip olan yeni nesil ekran kartlarından Radeon HD 5870 tabanlı çözüm 1600x paralel işlemci ve 80x TMU birimi ile gelirken, daha ucuz olan Radeon HD 5850 modeli ise 1440x paralel işlemci ve 72x TMU birimiyle geliyor.

Sapphire'in Radeon HD 5870 modeli 850MHz GPU ve 4800MHz bellek hızlarıyla gelirken, Radeon HD 5850 modeli ise 725MHz GPU ve 4000MHz bellek saat hızlarıyla geliyor. Destek veren anakartlarda Crossfire X kurulumlarına olanak tanıyan DirectX 11 destekli ekran kartları bekleme durumunda 27 Watt, yük altında ise modeline göre 170 Watt (Radeon HD 5850) ve 188 Watt'lık (Radeon HD 5870) ısıl güç tasarımlarıyla geliyorlar. Sapphire tarafından önümüzdeki günlerde ülkemiz pazarında da satışa sunulması beklenen Radeon HD 5800 serisinin fiyatları ise henüz açıklanmadı.

Sapphire Radeon HD 5800 serisi yeni ekran kartlarını duyurdu
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kolpaci 10 yıl
ürünlerin hepsi farklı markalarda buda fiyat farkını ve kalite farkını garanti anlamında öne çıkarır yani ben VTX ile sapphire arasında kalsam sapphire alırım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alito 10 yıl
sapphire öneririm atinin güçlü bir partneridir 2 yıl birebir değişim garantisi veriyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alito 10 yıl
tanıtan tanıtana ama daha göremedik hiçbiryerde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ser_ka_n 10 yıl
hepsi de referans kart , neden hepsini bir başlık altında toplamıyorsunuz ? neden her markaya ayrı ayrı başlık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl ATI HD5870 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Dishonored 2 Türkçe Yama v0.01 Yayınlandı
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim