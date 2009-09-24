Sapphire Radeon HD 5800 serisi yeni ekran kartlarını duyurdu

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AMD-ATi'nin önde gelen iş ortaklarından Sapphire, Radeon HD 5800 serisi yeni nesil ekran kartlarını duyurdu. Radeon HD 5850 ve Radeon HD 5870 tabanlı iki yeni model hazırlayan firmanın her iki yeni ekran kartı da 40nm RV870 GPU'sundan güç alıyor ve 1GB GDDR5 bellekle geliyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 32x ROP birimine sahip olan yeni nesil ekran kartlarından Radeon HD 5870 tabanlı çözüm 1600x paralel işlemci ve 80x TMU birimi ile gelirken, daha ucuz olan Radeon HD 5850 modeli ise 1440x paralel işlemci ve 72x TMU birimiyle geliyor.

Sapphire'in Radeon HD 5870 modeli 850MHz GPU ve 4800MHz bellek hızlarıyla gelirken, Radeon HD 5850 modeli ise 725MHz GPU ve 4000MHz bellek saat hızlarıyla geliyor. Destek veren anakartlarda Crossfire X kurulumlarına olanak tanıyan DirectX 11 destekli ekran kartları bekleme durumunda 27 Watt, yük altında ise modeline göre 170 Watt (Radeon HD 5850) ve 188 Watt'lık (Radeon HD 5870) ısıl güç tasarımlarıyla geliyorlar. Sapphire tarafından önümüzdeki günlerde ülkemiz pazarında da satışa sunulması beklenen Radeon HD 5800 serisinin fiyatları ise henüz açıklanmadı.

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