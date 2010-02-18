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Sapphire, Radeon HD 5850 Vapor-X ve Radeon HD 5850 Toxic modellerini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
19,9b
1
27
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sapphire, Radeon HD 5850 Vapor-X ve Radeon HD 5850 Toxic modellerini duyurdu
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Sapphire Radeon HD 5850 Toxic

Sapphire ilk detayları bir süre önce beliren özel tasarımlı Radeon HD 5850 Vapor-X ve Radeon HD 5850 Toxic modellerini resmi olarak duyurdu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress Pro GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli yeni ekran kartlarının her ikisi de 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine 1440x paralel işlem birimine ve 72x doku ünitesine sahip.

Sapphire'den yapılan açıklamaya göre Vapor-X soğutucusuyla donatılan yeni modellerin her ikisi de, referans tasarımlı ATi Radeon HD 5850 ile kıyaslandığında 15 derece daha serin ve 10db daha sessiz çalışıyorlar. Tasarım olarak benzer çizgide yer alan yeni modeller arasındaki temel farkı saat hızları oluştururken, Radeon HD 5850 Vapor-X modelinin 735MHz GPU ve 4200MHz bellek, Radeon HD 5850 Toxic modelinin ise 765MHz GPU ve 4500MHz bellek saat hızlarına sahip olduğu bildiriliyor.

Çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X, çoklu monitör düzenekleri için de Eyefinity teknolojilerine destek sunan yeni modeller, Unified Video Decoder teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği de sunuyorlar. Gelen bilgilere göre Sapphire'in Radeon HD 5850 Vapor-X modeli 252 Avro, Radeon HD 5850 Toxic modeli ise 265 Avro seviyesinden listelere girmiş durumda.

Sapphire, Radeon HD 5850 Vapor-X ve Radeon HD 5850 Toxic modellerini duyurdu
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Sapphire Radeon HD 5850 Vapor-X


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UzmaN345 9 yıl
Benim kart xd
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_999_ 9 yıl
UzmaN345

Benim kart xd

bari konuyu 3-5 yıl sonra hortlatsaydın daha anlamlı olurdu...

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DH Misafiri 9 yıl
bu kartı aldım ve beklentilerimin çok ötesinde ayrıca 5870 serisi ile aynı performansla çalışıyor
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7Mhz 9 yıl
Türkiye'de sadece Toxic modeli var. Nasıl bir mantık anlamış değilim. Zaten özel soğutuculu modeller tercih edilmiyor niye o modeller içinden pahalı olanı getiriyorsun? Düz Vapor-x'i getirse, kalan hız aşırtma işinide bize bıraksa, nasılsa hızları dışında aynı kartlar. Vapor-x Toxic'ten 50tl ucuz olur tahminimce.
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yelkowan 9 yıl
İkisi de aynı kart değl yazıda da bahsettiğne göre iki model arasındaki fark GPU ve Bellek hızları.
Soğutucuları ve tasarımları aynı olabilir.
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CoreXXX 9 yıl
yukardaki mavi kart uv duyarlıya benziyor. his içQ 48xx serileri gibi
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max975 9 yıl
bakalım ne kadar tutulacak.
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CoreXXX 9 yıl
5850 eskidi artık yeter gına geldi 5850 modellerinden.....
desem forumda kavga çıkar:D
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sgnr 9 yıl
:s pahalı olmuş ama beklenenden :S
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Hk@n 9 yıl
Heh bende tam bunu bekliyordum
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the enemy 9 yıl
@sahafiec
haddime değil belki ama söylemeden edemeyeceğim ;
her habere bu şekilde boş(içi) mesajlar atma zorunluluğunun sebebi nedir?
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740mx300 9 yıl
Haber için sağol fx57
Soğutucu güzel görünüyor
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dennjS 9 yıl

the enemy

@sahafiec





haddime değil belki ama söylemeden edemeyeceğim ;



her habere bu şekilde boş(içi) mesajlar atma zorunluluğunun sebebi nedir?

post kasıyor abisi

gerçi yarbay olmuş ama ne yapmaya çalıştığını bende anlayamadım

belkide renk katmaya çalışıyordur
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V1CT0RY 9 yıl
Güzel soğutucu olmuş ama Vapor X'lerin en güzeli 4890'da hala...
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genelkurmay89 9 yıl
nihayet özel soğutmalı beklenen modeller de yavaş yavaş çıkmaya başlıyor görünende bu tasarımlar bu kartların çok daha serin çalışmalarını böylecede daha fazla o.c imkanı sunacağı aşikar
tabii fiyatlar biraz aşağı çekilirse son kullanıcılar için şükela bir durum
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