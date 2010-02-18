Sapphire, Radeon HD 5850 Vapor-X ve Radeon HD 5850 Toxic modellerini duyurdu

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Sapphire Radeon HD 5850 Toxic

Sapphire ilk detayları bir süre önce beliren özel tasarımlı Radeon HD 5850 Vapor-X ve Radeon HD 5850 Toxic modellerini resmi olarak duyurdu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress Pro GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli yeni ekran kartlarının her ikisi de 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine 1440x paralel işlem birimine ve 72x doku ünitesine sahip.

Sapphire'den yapılan açıklamaya göre Vapor-X soğutucusuyla donatılan yeni modellerin her ikisi de, referans tasarımlı ATi Radeon HD 5850 ile kıyaslandığında 15 derece daha serin ve 10db daha sessiz çalışıyorlar. Tasarım olarak benzer çizgide yer alan yeni modeller arasındaki temel farkı saat hızları oluştururken, Radeon HD 5850 Vapor-X modelinin 735MHz GPU ve 4200MHz bellek, Radeon HD 5850 Toxic modelinin ise 765MHz GPU ve 4500MHz bellek saat hızlarına sahip olduğu bildiriliyor.

Çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X, çoklu monitör düzenekleri için de Eyefinity teknolojilerine destek sunan yeni modeller, Unified Video Decoder teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği de sunuyorlar. Gelen bilgilere göre Sapphire'in Radeon HD 5850 Vapor-X modeli 252 Avro, Radeon HD 5850 Toxic modeli ise 265 Avro seviyesinden listelere girmiş durumda.

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Sapphire Radeon HD 5850 Vapor-X