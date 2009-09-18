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Sapphire Radeon HD 5850 ve 5870 gün ışığına çıktı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
25,5b
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83
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sapphire Radeon HD 5850 ve 5870 gün ışığına çıktı
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AMD-ATi'nin DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları için geri sayımda sona yaklaşıyor. 23 Eylül ile birlikte resmi satışına başlanacak olan DirectX 11 destekli yeni nesil Radeon HD 5800 serisi için üreticilerin model çalışmaları gün ışığına çıkmaya başladı. Ekran kartı üretiminde AMD-ATi'nin önde gelen iş ortaklarından Sapphire'in Radeon HD 5850 ve 5870 modelleri gün ışığına çıktı.

AMD-ATi'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı RV870 GPU'sundan güç alan Sapphire Radeon HD 5850 ve 5870 modellerinin her ikisi de 256-bit bellek veri yolu desteğine ve GDDR5 bellek teknolojisine sahip. AMD-ATi'nin referans tasarımını temel alan Sapphire Radeon HD 5850 ve 5870 modellerinin her ikisi de Siyah renkli baskılı devre kullanıyor ayrıca Crossfire X ve Efefinity teknolojilerine destek veriyorlar.

Sapphire'in Radeon HD 5870 modeli 1600x paralel işlem birimiyle geliyor. Grafik işlem birimi 850MHz'de, bellekleri ise 4800MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli yeni ekran kartı AMD-ATi'nin çift grafik işlemcili Radeon HD 5870 X2 (kod adı Hemlock) önceasinde firmanın yeni amiral gemisi olacak. çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörleri ile donatılan ekran kartı ısıl güç tasarımı ise 188 Watt.

Sapphire Radeon HD 5850 modelinde ise 1440x paralel işlem birimi bulunuyor. Grafik işlem birimi 750MHz'de, bellekleri ise 4000MHz'de görev yapan ekran kartı, AMD-ATi'nin resmi dökümanlarına göre Nvidia'nın tek grafik işlemcili en hızlı modeli olan GeForce GTX 285'i hemen her testte geride bırakmayı başarıyor. Benzer şekilde çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerine sahip olan kartın TDP değeri ise 160 Watt.

Sapphire'in Radeon HD 5850 ve 5870 modellerinin her ikisi de 23 Eylül'den itibaren Avrupa piyasalarında kullanıma sunulmuş olacak.

Sapphire Radeon HD 5850 ve 5870 gün ışığına çıktı
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DH Misafiri 9 yıl
Arkadaslar simdi ben bu 5870 arkadastan gecen siparis verdim, ilcede oldugumdan kargo problemi var ve hala gelmedi. Ancak 2 gune kadar gelecek. Duyduguma gore bu kartlarin ebatlari anormal derecede buyukmus, bende standart ATX kasa var. acep bu karti goren bilen varmi! Kasaya sığdırabilirmiyim? Yoksa kasanın bir kısmını kesmem mi gerekecek! Yardımı olan ve olmayan herkeze tesekkurler simdiden..
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fod 9 yıl

DH Misafiri

Arkadaslar simdi ben bu 5870 arkadastan gecen siparis verdim, ilcede oldugumdan kargo problemi var ve hala gelmedi. Ancak 2 gune kadar gelecek. Duyduguma gore bu kartlarin ebatlari anormal derecede buyukmus, bende standart ATX kasa var. acep bu karti goren bilen varmi! Kasaya sığdırabilirmiyim? Yoksa kasanın bir kısmını kesmem mi gerekecek! Yardımı olan ve olmayan herkeze tesekkurler simdiden..

yeni konu acmayıp en son 20 eylülde mesaj atılmıs konuyu hortlatmak sacma olmamıs mı?
yapabilceginiz sey sitelerden kartın uzunlugunu ogrenmek sonra da kasanızı acıp olcmeniz
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sertacaygun 10 yıl
Tüm kartlar böyle olacak ynai... Fanlı tasarım isterük...
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BARKU 10 yıl
his iceq 5850 bekliyorum
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MrPerFormance 10 yıl
Güzel çalışma. Soğutucu görünüşte hoşuma gitti. Soğutmasıda normal düzeydedir. Fakat nvidia kartlarını çıkarana kadar beklemekte fayda var. Nvidia nın gücüne göre ati kartlarında indirim yapabilir.
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akin.ozsk 10 yıl
Ruby'nin pabucu dama atılmış galiba :)

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chosen85 10 yıl
Simdi birsey soracam: Sapphire bu karta ne kattı da kendi markasını vurdu? Bu fabrikadan çıkanla aynı?
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alito 10 yıl
chosen85

Simdi birsey soracam: Sapphire bu karta ne kattı da kendi markasını vurdu? Bu fabrikadan çıkanla aynı?


sapphire'in birşey katmasına gerek yok sapphire atinin en büyük partnerlerinden biri hatta en büyüğüde denebilir o yüzden yeni jenerasyon ati kartları ilk satışa çıkaran genelde sapphire olur.
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Rainbow6 10 yıl
yaw bu kartlar gitgide uzuyomu bana mi oyle geliyo hakkaten nvidianin kartlarina benzemis ... bi arkadas yeni sistem topliycam demis 4890 alma arkadasim 1 ay sona pisman olursun bunun yerine 2. el falan 4850-4830 al yeni seride yerine oturunca elden cikarip yeni kartlardan birini alirsin simdi cikacak karlara bakiyorum hd4890 250 dolar cok para
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MuRaT 9 yıl
Ürünler çok güzel fakat umarım şu fan durumunda düzelme olmuştur ...
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alito 10 yıl
kartlardaki hatunların anlamları:



5870 deki hatun kollarını bağlamış kendinden emin bir çizgide ve sıradaki gelsin diyor. 5850 deki hatun ise savaşmam lazım biraz geri kaldım diyor
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canskru 10 yıl
süper kartlar ama ben nvidia kart çıkartana kadar almam bunlardan. param çok ben rahatlıkla alabilirim diyenler alsın tabi. bizim gibiler de böyle en uygun zamanı kollar. :D
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alito 10 yıl
bizim sanal marketler uyuyor galiba nerde ön siparişler ya
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DISTURBED 10 yıl
ya herşey süperde başka hatun koyamamışlarmı onlar ney öyle
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eneshatipoglu 10 yıl
valla ben onumuzdekı hazıranda bayılıcam 5870x2 ye parayı bu sureyı goze alırsak toplam gecmıs 1 seneyıde katarsak 2 sene kartsız oldugum anlamına gelır yanı ıstahım ıyıce kabardı bıde yanına para bulursam 24"monıtor alırım oohoho tadından yenmez vallahı :)
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