Sapphire Radeon HD 5850 ve 5870 gün ışığına çıktı

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AMD-ATi'nin DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları için geri sayımda sona yaklaşıyor. 23 Eylül ile birlikte resmi satışına başlanacak olan DirectX 11 destekli yeni nesil Radeon HD 5800 serisi için üreticilerin model çalışmaları gün ışığına çıkmaya başladı. Ekran kartı üretiminde AMD-ATi'nin önde gelen iş ortaklarından Sapphire'in Radeon HD 5850 ve 5870 modelleri gün ışığına çıktı.

AMD-ATi'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı RV870 GPU'sundan güç alan Sapphire Radeon HD 5850 ve 5870 modellerinin her ikisi de 256-bit bellek veri yolu desteğine ve GDDR5 bellek teknolojisine sahip. AMD-ATi'nin referans tasarımını temel alan Sapphire Radeon HD 5850 ve 5870 modellerinin her ikisi de Siyah renkli baskılı devre kullanıyor ayrıca Crossfire X ve Efefinity teknolojilerine destek veriyorlar.

Sapphire'in Radeon HD 5870 modeli 1600x paralel işlem birimiyle geliyor. Grafik işlem birimi 850MHz'de, bellekleri ise 4800MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli yeni ekran kartı AMD-ATi'nin çift grafik işlemcili Radeon HD 5870 X2 (kod adı Hemlock) önceasinde firmanın yeni amiral gemisi olacak. çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörleri ile donatılan ekran kartı ısıl güç tasarımı ise 188 Watt.

Sapphire Radeon HD 5850 modelinde ise 1440x paralel işlem birimi bulunuyor. Grafik işlem birimi 750MHz'de, bellekleri ise 4000MHz'de görev yapan ekran kartı, AMD-ATi'nin resmi dökümanlarına göre Nvidia'nın tek grafik işlemcili en hızlı modeli olan GeForce GTX 285'i hemen her testte geride bırakmayı başarıyor. Benzer şekilde çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerine sahip olan kartın TDP değeri ise 160 Watt.

Sapphire'in Radeon HD 5850 ve 5870 modellerinin her ikisi de 23 Eylül'den itibaren Avrupa piyasalarında kullanıma sunulmuş olacak.

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